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Велика Британія розширила санкційний список проти РФ, додавши ще 26 фізосіб та структур
Велика Британія сьогодні, 21 квітня, внесла до санкційних списків щодо Росії ще 26 фізичних осіб і структур, серед них - офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова РЗ (РЖД. - Рос.) Олег Бєлозьоров.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Під санкції потрапили також у глава МНС Олександр Чупріян і перший заступник начальника Генштабу Микола Богдановський. У санкційних списках опинилася дружина бізнесмена Германа Хана Анжеліка.
Санкційні заходи набули чинності, зокрема щодо 10 структур: виробничого підприємства "ПРОМТЕХ-Дубна", а також концерну "Калашников".
Щодо осіб, які потрапили під санкційні заходи, діє заморожування активів.
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Щоб нарід наш розумів стисло, скажу так: всі заяви західних можновладців, необхідно сприймати як раз до навпаки. На крйньому їхньому "збіговиську" заявили що "роZZія в цій війні не повина перемогти". І відразу Германія скасувала поставки важкого озброєння, Британія відмазалася поставками переносних ППО якими тільки вертольоти збивати, а не Ту-22... Ну і так далі.
Думайте, зважуйте. Вільна Україна нікому не потрібна! Наша країна, як не парадоксально звучить, найменш корумпована у сумарному показнику так званого "альтернативного" західного напрямку розвитку. Їм, на заході, хочеться "добре жити" так само, як "добре живе Путін": доїти своїх лохів, закривати їм роти, щоб не заважали їх же доїти й, врешті-решт, жабезпечити таке ж саме щасливе майбутнє своїм висеркам.