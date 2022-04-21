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Велика Британія розширила санкційний список проти РФ, додавши ще 26 фізосіб та структур

санкції

Велика Британія сьогодні, 21 квітня, внесла до санкційних списків щодо Росії ще 26 фізичних осіб і структур, серед них - офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова РЗ (РЖД. - Рос.) Олег Бєлозьоров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під санкції потрапили також у глава МНС Олександр Чупріян і перший заступник начальника Генштабу Микола Богдановський. У санкційних списках опинилася дружина бізнесмена Германа Хана Анжеліка.

Санкційні заходи набули чинності, зокрема щодо 10 структур: виробничого підприємства "ПРОМТЕХ-Дубна", а також концерну "Калашников".

Щодо осіб, які потрапили під санкційні заходи, діє заморожування активів.

Також читайте: США запровадили санкції проти російського банку "Открытие" та телеканалу "Царьград"

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Бритам-черговий респект...
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21.04.2022 14:08 Відповісти
Ну й що??? Козломордим на це глибоко... Коли "Небо закриєте???!!!". Вже й забули про це? Якось вже це не звучить! А можливо, поставите нам дійсно важке озброєння: Челенджери, комплекси ППО дальньої дії. Бо всі ваші санкції - до дупи!
Щоб нарід наш розумів стисло, скажу так: всі заяви західних можновладців, необхідно сприймати як раз до навпаки. На крйньому їхньому "збіговиську" заявили що "роZZія в цій війні не повина перемогти". І відразу Германія скасувала поставки важкого озброєння, Британія відмазалася поставками переносних ППО якими тільки вертольоти збивати, а не Ту-22... Ну і так далі.
Думайте, зважуйте. Вільна Україна нікому не потрібна! Наша країна, як не парадоксально звучить, найменш корумпована у сумарному показнику так званого "альтернативного" західного напрямку розвитку. Їм, на заході, хочеться "добре жити" так само, як "добре живе Путін": доїти своїх лохів, закривати їм роти, щоб не заважали їх же доїти й, врешті-решт, жабезпечити таке ж саме щасливе майбутнє своїм висеркам.
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21.04.2022 14:25 Відповісти
А чего они все ,нам должны. Мы сами ,то есть президент ,Украина ,3 года почти ,ходил дрочи...л, зная наверняка ,про войну .А 73% его выбрала как президента мира. Чонгар разминировали . Ракетную програму свернули. Стугны и те взяли с экспорта. Оборон заказ не выполнили. А теперь с ни..уя нам все должны. Спасибом надо благодарить ,за то что дают. И с начала надо говорить Слава Богу ,а потом Слава Украине.
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21.04.2022 17:46 Відповісти
Не шукайте кращих гарантів і союзників! Ці, провірені роками і ділами.
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21.04.2022 14:28 Відповісти
В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар, - Борис Джонсон
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21.04.2022 14:30 Відповісти
"Англичанка гадит!!!"
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21.04.2022 15:28 Відповісти
 
 