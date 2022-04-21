Велика Британія розширила санкційний список проти РФ, додавши ще 26 фізосіб та структур

Велика Британія сьогодні, 21 квітня, внесла до санкційних списків щодо Росії ще 26 фізичних осіб і структур, серед них - офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова РЗ (РЖД. - Рос.) Олег Бєлозьоров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під санкції потрапили також у глава МНС Олександр Чупріян і перший заступник начальника Генштабу Микола Богдановський. У санкційних списках опинилася дружина бізнесмена Германа Хана Анжеліка.

Санкційні заходи набули чинності, зокрема щодо 10 структур: виробничого підприємства "ПРОМТЕХ-Дубна", а також концерну "Калашников".

Щодо осіб, які потрапили під санкційні заходи, діє заморожування активів.

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