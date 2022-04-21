Естонія та Латвія першими у світі визнали воєнні злочини РФ геноцидом проти українського народу

Паламентарі Естонії та Латвії ухвалили заяву про агресію Росії та її військові злочини в Україні, визнавши, що в даний час Росія здійснює геноцид проти українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Сейму Латвії та Рійгікогу Естонії

У заявах країн йдеться про те, що в ході агресивної війни РФ були виявлені систематичні та масові воєнні злочини, скоєні російськими збройними силами проти українського народу.

"Згадуючи численні свідчення та докази масових жорстоких злочинів, скоєних армією Російської Федерації, включаючи вбивства, катування, сексуальні знущання та осквернення громадян України, у тому числі жінок та дітей Ірпіні, Маріуполі та інших місцях; Засуджуючи зусилля влади Російської Федерації заперечувати злочини, скоєні російськими збройними силами в Україні, неправдиво представляючи ці злочини як провокацію або інсценування радикальних сил в Україні ... Латвія визнає, що Російська Федерація в даний час здійснює геноцид проти українського народу; рішуче засуджує військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну за підтримки та участі білоруського режиму", - йдеться у заяві одноголосно підписаній сеймом Латвії.

Також латвійці нагадали, що "невиправдане вторгнення Російської Федерації в Україну є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, явним порушенням зобов’язань Росії згідно зі статтею 2 Статуту ООН та імперативних норм міжнародного права, а також зобов’язань Росії; підписання Будапештського меморандуму та зобов'язання гарантувати територіальну цілісність і суверенітет України".

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У своєму зверненні урядовці закликають євроатлантичну спільноту та партнерів терміново запровадити комплексні санкції проти Російської Федерації, щоб зупинити здатність російської армії продовжувати військову агресію в Україні, посилити військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України, а також приймати рівноцінні рішення та вводити еквівалентні санкції проти Білорусі як прихильника російської військової агресії.

Парламентарі Естонії також закликали сприяти розслідуванню російських злочинів та судовому переслідуванню винних, посилити санкції проти РФ (включаючи імпорт енергоносіїв) та негайно збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні.