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Естонія та Латвія першими у світі визнали воєнні злочини РФ геноцидом проти українського народу

латвия,эстония

Паламентарі Естонії та Латвії ухвалили заяву про агресію Росії та її військові злочини в Україні, визнавши, що в даний час Росія здійснює геноцид проти українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Сейму Латвії та Рійгікогу Естонії

У заявах країн йдеться про те, що в ході агресивної війни РФ були виявлені систематичні та масові воєнні злочини, скоєні російськими збройними силами проти українського народу.

"Згадуючи численні свідчення та докази масових жорстоких злочинів, скоєних армією Російської Федерації, включаючи вбивства, катування, сексуальні знущання та осквернення громадян України, у тому числі жінок та дітей Ірпіні, Маріуполі та інших місцях; Засуджуючи зусилля влади Російської Федерації заперечувати злочини, скоєні російськими збройними силами в Україні, неправдиво представляючи ці злочини як провокацію або інсценування радикальних сил в Україні ... Латвія визнає, що Російська Федерація в даний час здійснює геноцид проти українського народу; рішуче засуджує військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну за підтримки та участі білоруського режиму", - йдеться у заяві одноголосно підписаній сеймом Латвії.

 Також латвійці нагадали, що "невиправдане вторгнення Російської Федерації в Україну є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, явним порушенням зобов’язань Росії згідно зі статтею 2 Статуту ООН та імперативних норм міжнародного права, а також зобов’язань Росії; підписання Будапештського меморандуму та зобов'язання гарантувати територіальну цілісність і суверенітет України".

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У своєму зверненні урядовці закликають євроатлантичну спільноту та  партнерів терміново запровадити комплексні санкції проти Російської Федерації, щоб зупинити здатність російської армії продовжувати військову агресію в Україні, посилити військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України, а також приймати рівноцінні рішення та вводити еквівалентні санкції проти Білорусі як прихильника російської військової агресії.

Парламентарі Естонії також закликали сприяти розслідуванню російських злочинів та судовому переслідуванню винних, посилити санкції проти РФ (включаючи імпорт енергоносіїв) та негайно збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні.
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Топ коментарі
+35
Ещё бы. Мы в Эстонии хорошо помним, что такое русский геноцид. Когда в Канаде эстонцев осталось больше, чем в Эстонии, а на замену всем уничтоженным нагнали 600 тысяч рашистских "*****".
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21.04.2022 14:15
+26
Слава Країнам Балтії. Дякую! Естонія просто наперед, щоб не спізнитися, хто останній в світе признає тот і лох
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21.04.2022 14:14
+23
Эстония по объемам помощи Украине по отношению к ВВП - первая в мире.
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21.04.2022 14:26
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Слава Країнам Балтії. Дякую! Естонія просто наперед, щоб не спізнитися, хто останній в світе признає тот і лох
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21.04.2022 14:14 Відповісти
Навіщо ти ображаєш естонію, якщо про неї нічого не знаєш?
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21.04.2022 14:17 Відповісти
Не мерегуйся, друже, задарь, Естонія чудова країна, чудовий народ який підтримував і підтримує Україну, я особисто там не раз бував, побільше б нам таких друзів а не якихось ********* білорасєян...
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21.04.2022 14:23 Відповісти
Эстония по объемам помощи Украине по отношению к ВВП - первая в мире.
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21.04.2022 14:26 Відповісти
Kiitos, ystävät!
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21.04.2022 14:47 Відповісти
Ты это хотел показаться умным или решил сострить? Вот из за таких как ты у многих меняется впечатление. Эстония на первом месте по поддержке если сравнить помощь по отношению к ВВП страны. И Эстония это делает потому что поддерживает братский народ, но к сожалению среди народа есть вот такие уродцы.
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21.04.2022 16:10 Відповісти
Спасибо Эстонии! Мы вашей братской помощи и поддержки никогда не забудем!
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21.04.2022 16:48 Відповісти
Ещё бы. Мы в Эстонии хорошо помним, что такое русский геноцид. Когда в Канаде эстонцев осталось больше, чем в Эстонии, а на замену всем уничтоженным нагнали 600 тысяч рашистских "*****".
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21.04.2022 14:15 Відповісти
Кацапы всу историю гандоны☝👎
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21.04.2022 15:03 Відповісти
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21.04.2022 14:15 Відповісти
Це вам не Франція!
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21.04.2022 14:15 Відповісти
Франція ще більш менш, скажемо так - це не Угорщина. Орбан не побачив злочинів у Бучі.
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21.04.2022 14:21 Відповісти
Орбан добре бачить газпромівське бабло , а більш нічого цього покидька
не цікавить !
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21.04.2022 14:25 Відповісти
Це плем'я, рідня мокші, ерзя, мордві і тп близьким їм москалям по духу і крові:

До всіх сусідів мадьяри мають територіальні претензії. Недаром в середні віки у католиків була спеціальна молитва "І від стріл мадьярських захисти нас, Боже". Це заноза в тілі Європи.
Читаєм "Похождєнія бравого солдата Швейка" розділ "Пригоди Швейка в Кіраль-Хіді".Знаток душ сапер Водічка:"Плохо брат, ты мадьяр знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…"

и "С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться."
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21.04.2022 14:51 Відповісти
Це плем'я зпід Урала, рідня мокші, ерзі, мордві ітп "європейцям". З москалями - споріднені душі по крові і землі.

До всіх сусідів мадьяри мають територіальні претензії. Недаром в середні віки у католиків була спеціальна молитва "І від стріл мадьярських захисти нас, Боже". Це заноза в тілі Європи.

Читаєм "Похождєнія бравого солдата Швейка" розділ "Пригоди Швейка в Кіраль-Хіді".Знаток душ сапер Водічка:

"Плохо брат, ты мадьяр знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…"

і "С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться."
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21.04.2022 14:54 Відповісти
Бо вони як і ми файно розуміють що таке "расєйський мір"...
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21.04.2022 14:18 Відповісти
Дякуємо друзі!!!
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21.04.2022 14:20 Відповісти
Прибалти наші друзі!! а білорасєяни рашиське лайно...
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21.04.2022 14:26 Відповісти
Якщо друзі, то тоді може Балти?
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21.04.2022 14:28 Відповісти
Дякуємо маленьким країнам із великим серцем, які як і ми знають що таке "руській мир"!!!
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21.04.2022 14:36 Відповісти
посмотрите на это ничтожество....
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21.04.2022 14:38 Відповісти
Латвії подвійний респект!
Прийняли моїх родичів як біженців!
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21.04.2022 14:51 Відповісти
Страны Балтии хорошо помнят, что в самом деле "русский мир" и "глубинный народ России". Причём Латвию и Эстонию, как западные границы СССР колонизировали в хардкорной версии - с тучей армейских подразделений, ядерными ракетами и подлодками. В Риге был штаб Балтийского военного округа. В быту они вели себя не намного лучше тех, кто теперь оккупировали Херсон и Бердянск. Сломали и засрали немерянно. В конце СССР на 1991 год в Латвии и Эстонии понаехавших российских колонистов милитаристов совка было уже почти столько же как осталось выживших из коренных народов. В Риге и Таллине чужих было уже больше 60%. После развала СССР многие остались, потому проблема избавления от наследия совка у нас стоит остро и сейчас. Именно поэтому мы благодарим защитников Украины, как можем. Они борются и за нас и косвенно помогает принять нужные решения здесь.
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21.04.2022 15:20 Відповісти
100% tochno skazano.
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21.04.2022 15:51 Відповісти
Я надеюсь, что время и сложившаяся ситуация сыграет вам на руку и у вас рано или поздно получится избавить родную землю от приблудшего "великого народа", который с какого-то перепуга считает, что все соседи его собственность и вообще, россияне. Ну а кто так не считает ‐ подлежит немедленной денацификации, ибо нефиг придумывать свою нацию...
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21.04.2022 16:07 Відповісти
И должен сейчас быть парад стран принимающих в парламентах Россию - страной террористом!
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21.04.2022 16:56 Відповісти
склоняю голову перед народом этих героических стран!
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21.04.2022 17:09 Відповісти
Першими визнають ті,що першими стоять біля рашки...Ті,що стоять далі теж визнають,але не раніше як стануть першими...А потім вже не буде кому визнавати...
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21.04.2022 17:10 Відповісти
ЯКЩО в Україні прийдуть до влади її патріоти...
БУДЕ ГОВИЙ ВІЙСЬКОВО- ПОЛІТИЧНИЙ СОЮЗ!
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21.04.2022 17:39 Відповісти
 
 