Відбувся черговий обмін полоненими. Додому повертається 19 людей, з яких 10 військових, - Верещук
В країні відбувся обмін полоненими. 19 українців повертаються додому, серед них є поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. Принагідно дякую Президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - повідомляє Ірина Верещук.
Топ коментарі
+15 Tierre
показати весь коментар21.04.2022 15:26
+10 Small Jerboa
показати весь коментар21.04.2022 15:26
+10 Gen Bate
показати весь коментар21.04.2022 15:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Медведчука хоч ще не віддали?
А то про нього вже нічого не говорять.
коли при порошенку орки захватили в полон наших моряків, міжнародний морський трибунал уже при правлінні зе-гниди присудив їх відпустити. при невиконанні цього рішення світ почав би блокувати оркам порти по світу. але зе- гнида всупереч морському трибуналу поміняла по свойму.
ПРОСТО ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА НЕЙ
****, коли цей предвиборчий піар закінчиться?!! Може тут нагадати ще раз, що завдяки довпойопу зе і його команді рашистских колаборантів, три місяці до початку війни взагалі ніхера не робилось для зміцнення кордонів і обороноздатності, а за тиждень до 24.02 розмінували адмінкордон з Кримом і відвели війська.