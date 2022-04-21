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Відбувся черговий обмін полоненими. Додому повертається 19 людей, з яких 10 військових, - Верещук

верещук

В країні відбувся обмін полоненими. 19 українців повертаються додому, серед них є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. Принагідно дякую Президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - повідомляє Ірина Верещук.

Також читайте: Відбувся 5-й обмін полоненими. Додому повертаються 60 воїнів та 16 цивільних осіб, - Верещук
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Топ коментарі
+15
Тобто ми продовжуємо віддавати оркам їх військових за цивільних заручників, яких у орків зараз вся Херсонська область + половина Запорізької + частина Харківської + частково Донбас?
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21.04.2022 15:26
+10
Якщо у цьому приймав участь Зе - значить віддали у 2-3 рази більше орків.

Медведчука хоч ще не віддали?
А то про нього вже нічого не говорять.
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21.04.2022 15:26
+10
чому не дають інформацію скільки віддали на заміну, або вівцям знати не обов'язково, нехай тихо бліють у стійлі?
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21.04.2022 15:29
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Якщо у цьому приймав участь Зе - значить віддали у 2-3 рази більше орків.

Медведчука хоч ще не віддали?
А то про нього вже нічого не говорять.
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21.04.2022 15:26 Відповісти
Та ні...у 2-3 рази більше віддавали, коли цим почав займатися як раз Медведчук.
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21.04.2022 15:27 Відповісти
Тобто ми продовжуємо віддавати оркам їх військових за цивільних заручників, яких у орків зараз вся Херсонська область + половина Запорізької + частина Харківської + частково Донбас?
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21.04.2022 15:26 Відповісти
на жаль це так.

коли при порошенку орки захватили в полон наших моряків, міжнародний морський трибунал уже при правлінні зе-гниди присудив їх відпустити. при невиконанні цього рішення світ почав би блокувати оркам порти по світу. але зе- гнида всупереч морському трибуналу поміняла по свойму.
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21.04.2022 15:34 Відповісти
Сам гражданский, все понимаю что и я могу очутиться в плену ( от тюрьмы не зарекаются) , но менять их пленных вояк на наших гражданских - это путь в никуда, они могут гражданских на оккупированных территориях тысячи набрать. Н а кого тогда будем менять наших военных, из того же Марика?
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21.04.2022 15:28 Відповісти
Зараз, у важку годину, ми мусимо підтримувати Президента. Але після війни до нього виникне маса неприємих для нього запитань: особливо по його кадровій політиці з цими *******, тай з цією хабалкою Верещук. Як ця бабіща проникла в уряд?
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21.04.2022 15:28 Відповісти
Да, тянуло ее ФСБ . Она кандидатура Мертветчука - ее готовят на президента в выборы.
ПРОСТО ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА НЕЙ
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21.04.2022 15:35 Відповісти
Боже спаси, не буде її. Хоча вже потроху розганяють різні забобони від ворожої що наступним президентом України буде жінка. Мосейчучку тягтимуть
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21.04.2022 16:21 Відповісти
Ні яких запитань не буде, він просто виїде
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21.04.2022 16:20 Відповісти
чому не дають інформацію скільки віддали на заміну, або вівцям знати не обов'язково, нехай тихо бліють у стійлі?
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21.04.2022 15:29 Відповісти
Якщо держите в таємниці кого та скільки віддали за 9 гражданських, то навіщо взагалі про це повідомляти. Може для того , щоб уникнути відповідальності коли все стане відомо?
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21.04.2022 15:34 Відповісти
А скількох кацапських військових ти віддала, Мері Поппінс?
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21.04.2022 15:42 Відповісти
Принагідно дякую Президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - повідомляє Ірина Верещук.

****, коли цей предвиборчий піар закінчиться?!! Може тут нагадати ще раз, що завдяки довпойопу зе і його команді рашистских колаборантів, три місяці до початку війни взагалі ніхера не робилось для зміцнення кордонів і обороноздатності, а за тиждень до 24.02 розмінували адмінкордон з Кримом і відвели війська.
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21.04.2022 15:56 Відповісти
Ця ****** давить на милосердя. А в мене питання : А списки обміну чому не надаєш. Як на мене міняєш ти шило на мило як і розмінувала виходи з криму. А загалом пора тобі на сізо за твої "гуманітарні місії".
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21.04.2022 16:25 Відповісти
 
 