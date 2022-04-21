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Маріуполь (3205) Азов (752) Азовсталь (437)

"Ситуація перейшла критичну межу. Політикам усього світу має бути соромно", - командир морпіхів ЗСУ з "Азовсталі" Волинський

сергій,волина,волинський

Українські морські піхотинці вкотре просять світову спільноту допомогти організувати екстракцію військових або хоча б "зелені коридори" для виводу цивільних та поранених із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив Сергій Волинський ("Волина"), командир 36-ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України, яка зараз перебуває в оточенні на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ.

На території підприємства залишаються сотні цивільних, понад 500 поранених бійців та інші українські військовослужбовці, які боронять позиції під обстрілами артилерії окупаційних сил РФ. Російська сторона, попри офіційні заяви про "режим повної тиші для забезпечення гуманітарних коридорів", продовжує обстріли території заводу, які тривають по 7–10 годин на добу, застосовуючи в тому числі фугасні авіаційні бомби ФАБ-3000.

Читайте: Росіяни штурмують "Азовсталь", просуваючись в суцільних руїнах, - Бутусов

"Це робота дипломатів, це робота пана президента, це робота міжнародної спільноти. Потрібно кричати! Просто словами підтримки і глибокими подихами ситуацію вже не врятувати. Вона перейшла критичну межу. Має бути всім соромно, починаючи від Байдена, який закликає світ до демократії та людяності, і до останнього політика, який лягає спати в теплу, чисту постіль, який вдосталь їсть та п’є води, за те, що тут діти перебувають більш ніж 50 діб за умов повної ізоляції", – заявив Волинський

"Ми маємо надію, що світові лідери і дипломати всього світу все ж таки почують нас і знайдуть правильну платформу, знайдуть шляхи вирішення ситуації. Для нас, можливо, залишилися години, про дні, мабуть, уже і не йдеться", – сказав він.

Також читайте: Вимагаємо від РФ терміновий гумкоридор з "Азовсталі". Близько 1000 цивільних та 500 поранених воїнів треба евакуювати сьогодні, - Верещук

Військовий повідомив, що артилерійські обстріли заводу тривають по 7-10 годин на добу. За ними слідом відбуваються спроби російських військових взяти "Азовсталь" штурмом. Для цього, за словами Сергія Волинського, окупаційні сили створюють великі групи по 100 осіб із підтримкою БТРів та танків.

"Противник має у десятки разів більшу чисельність угрупування, повністю контролює небо, бомбардує нас бомбами, наприклад такими, як ФАБ-3000. Залишаються вирви там по 20 метрів в глибину в землі. Постійно використовується артилерія різних калібрів, у тому числі ракети, в тому числі артилерія, яка базується на морі", – повідомив Волинський.

"Більш ніж півтисячі поранених військовослужбовців, на території перебувають сотні цивільних осіб, серед них діти та жінки. Їжі немає, води немає, медикаментів немає… У підвальних та напівпідвальних приміщеннях через сирість не загоюються рани, хлопці гниють… Отака ситуація", – пояснює Волинський.

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Топ коментарі
+35
все йде так як я і казав, просто в жертву приносять наших хлопців з Азову, щоб виродок пітун показав своїм дебілам, що *всьо Пабеда, нацбати унічтожени, целі достігнути*. ну і гниди ж... які ж циничні гниди...
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21.04.2022 15:38
+26
Мабуть зелені договорился посередині, зробили подарок ***** на 9-травня.
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21.04.2022 15:43
+21
А Херсон тоже в жертву приносят? Всякие блогеры создали впечатление, что Украина воюет не напрягаясь, разрывая кацапов по щелчку пальцев. Это не так. Украина превозмогая обороняется от многократно превосходящего врага. Необходимое оружие только начинает поступать. Необходимый персонал только начинает обучаться.
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21.04.2022 15:45
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все йде так як я і казав, просто в жертву приносять наших хлопців з Азову, щоб виродок пітун показав своїм дебілам, що *всьо Пабеда, нацбати унічтожени, целі достігнути*. ну і гниди ж... які ж циничні гниди...
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21.04.2022 15:38 Відповісти
Азов есть еще в Харькове, Днепре, другие баты типа Днипро-1, правый сектор.
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21.04.2022 15:41 Відповісти
Мабуть зелені договорился посередині, зробили подарок ***** на 9-травня.
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21.04.2022 15:43 Відповісти
Треба було не до шашликів готуватися, а до війни, і тоді цієї ситуації би не трапилося, це правда. Але коли вона вже трапилася, то зробити нічого, без величезних втрат з нашого боку і абсолютно не гарантованого результату вже не можна було (вже днів 40 як, так точно). Не будьте інфантилом - не прилетить ескадрон вертольотів і не витягне їх. Крім як через переговори з кацапами, виходу у хлопців немає вже багато тижнів. А переговори наврядчи спрацюють з цими тварюками.
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21.04.2022 15:44 Відповісти
А Херсон тоже в жертву приносят? Всякие блогеры создали впечатление, что Украина воюет не напрягаясь, разрывая кацапов по щелчку пальцев. Это не так. Украина превозмогая обороняется от многократно превосходящего врага. Необходимое оружие только начинает поступать. Необходимый персонал только начинает обучаться.
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21.04.2022 15:45 Відповісти
чому ЗСУ обороняється під Миколаєвом , а не на Чонгарі де 4 смуги оборони ?
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21.04.2022 16:06 Відповісти
І до речі Білецький щось не дуже розпинається. Мовчить що хлопці в котлі.
Отакі вони ...
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21.04.2022 15:45 Відповісти
Чому азовці, морпіхи мають вмирати, а наволоч далі дурить українців, живе і багатіє
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21.04.2022 16:01 Відповісти
Тому що за це проголосували. Але багато не розуміють що теперішня війна є наслідком вибору 2019
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21.04.2022 16:09 Відповісти
Замість того, щоб скасувати «дєнь пабєди» 9 травня, ЗЕ-депутати навіть не включили законопроект 7297 в порядок денний.
Заблокувала законопроект саме «Слуга народу», фракція, яка мала б першою виступити за відповідну деколонізацію.
Не знаю що ще має статись, щоб держава викинула все окупантське та московитське.

Що таке «9 мая»?
Це совєцько-путінське «свято», яке не має нічого спільного з перемогою у Другій Світовій війні. Ба більше, сьогодні ця дата - фетиш путінської расіі. Саме на цей день планується «пабєдниє» заходи, зокрема в окупованих містах нашої країни.

Натомість пропонується відзначати 8 травня День Пам'яті разом зі всім світом. А 9 травня - День Європи. Також як це роблять цивілізовані держави.

При чому, за включення до порядку денного законопроекту були практично всі фракції.

***
Аналогічну ситуація спостерігаємо щодо заборони московського аудіовізуального продукту. Замість того, щоб швидко проголосувати за повну заборону окупантської музики на телебаченні, радіо, в публічному просторі - також тягнуть з цим питанням, хоча можна зробити ВЖЕ.

Повторюю актуальне питання: скільки ще трагедій має статись, скільки ще окупанти мають вчинити злочинів, щоб ми нарешті викинули все московське з України?
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21.04.2022 16:35 Відповісти
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21.04.2022 16:04 Відповісти
Вместо Зеленского президентом должен быть Семен Семенченко, тогда такой херни бы не было. Оккупанты боялись бы даже думать о нападении на Украину.
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21.04.2022 16:23 Відповісти
Ви часом не родич його дружини Наталі Музики?
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21.04.2022 16:33 Відповісти
Что- то Залужный всегда молчит по поводу Мариуполя..
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21.04.2022 15:40 Відповісти
Це не його робота (говорити 24/7). Він генерал а не політик.
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21.04.2022 15:44 Відповісти
Може в цьому справа?:

"... Залужний із соцмереж і публічної площини зник майже повністю, хоч у перші дні його заяви і відео роботи "Байрактарів" ставали реально вірусними.

Можливо, причиною цього були результати закритого соцдослідження для Банкової, де, за даними УП, вперше заміряли політичний рейтинг Залужного.

Результати, які дуже здивували, якщо не злякали замовників. Залужний виявився не просто конкурентом Зеленського. За словами двох джерел, які раніше були кістяком команди Зеленського, станом на зараз головнокомандувач ЗСУ став би беззастережним лідером перегонів.

Настільки, що другого туру президентських виборів могли б і не проводити, все вирішилося б в одному."

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/21/7341035/
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21.04.2022 15:46 Відповісти
И Кулеба зник
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21.04.2022 15:54 Відповісти
Ви зараз не про те думаєте, які вибори у нас війна а не вибори. Перестаньте стравлювати Залужного та політиків, він сам так говорив. Якщо Залужний захоче після перемоги приймати участь у виборах тоді і проголосуємо.
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21.04.2022 16:10 Відповісти
Залужний військовий. Він аж ніяк не може бути конкурентом політикові. Це як порвнювати кругле з мʼяким. Кому що а прихильникам сивочолого гетьмана самі вибори на думці.
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21.04.2022 16:40 Відповісти
Це сюр якийсь.
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21.04.2022 16:46 Відповісти
Сюр, це маніпуляції, які ви пхаєте.
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21.04.2022 19:31 Відповісти
Які я маніпуляції пхаю. Цей швець взяв і перекрутив те що сказав цей америкос. Не треба мені тут казки розповідати. Хочете мене підловити або вступити у дискусію тоді давайте факти, а ви лише можете кидати пусті слова.
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21.04.2022 19:53 Відповісти
З якого дива не може? Які це обмеження існу.ть в Україні для військових щодо участі в політичній діяльності?
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21.04.2022 19:29 Відповісти
А що він скаже? Вже днів 40, як він розумає, що військовим шляхом нічого там не зробиш і хлопців не витягнеш. Треба було думати раніше, а не до шашлитків готуватися.
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21.04.2022 15:46 Відповісти
Це якийсь жах.
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21.04.2022 15:41 Відповісти
Ясно, що хлопці довго не протримаються, їх просто вижигають. Руйнують найменший камінчик , щоб не було куди сховатись.
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21.04.2022 15:42 Відповісти
А допомогти якщо сатана в кремлі сидить ???
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21.04.2022 15:44 Відповісти
Усе один в один як і при агенту Лоліті порошенкові, патріотів знищують в котлі. Умисно. Скоріше за все це результат домовленостей в Турції.
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21.04.2022 15:47 Відповісти
Знову Порошенко вам, дегенератам, в штани наклав?
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21.04.2022 15:51 Відповісти
Вони дебіли, шо зробиш
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21.04.2022 15:57 Відповісти
Да забейся уже,зесрань,голосовавшая за идиота...и скажи спасибо,что Запад не ответил,что тоже к шашлыкам готовился
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21.04.2022 15:53 Відповісти
Опять Порошенко вам ********* мерещится.
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21.04.2022 15:55 Відповісти
один ты в белом пальто...
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21.04.2022 16:00 Відповісти
вкотре політики показують свою повну непрофесійність і нездатність виконувати свої прямі завдання, для яких до речі іх і наймають народи
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21.04.2022 15:47 Відповісти
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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21.04.2022 15:52 Відповісти
Доки такі радники-попугаї будуть радити, патріотів спасти шансів не багато.
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21.04.2022 16:02 Відповісти
А что пидоров вроде губернатора Херсона и главу сбу области которые распахнули ворота в область с целью окружить Мариуполь никто не посадил? Их по нормальному казнить надо, а за одно и всех кто был причастен к разминированию перешейка и отсутствию обороны Херсона где можно обороняться годами
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21.04.2022 16:04 Відповісти
Неужели непонятно, что как для расеи, так и для некоторых наших прорасейских политиков Азов как красная тряпка для быка.
Они считают Азов исключительно нацистами.

Для них дело "чести" уничтожить Азов показательно. Если Азов будет в каком -то другом городе, то они будут и тот город стирать с лица земли, потому что там Азов
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21.04.2022 16:13 Відповісти
Українські політики, промисловці і бізнесмени закликають CNN не поширювати дезінформаційні наративи кремля про полк "Азов", який нині захищає Маріуполь, і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування.

Відповідний відкритий лист до CNN оприлюднено у https://www.facebook.com/100044511576354/posts/516431913183857/?d=n Фейсбуці

«Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об'єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля», - зазначається в листі, який підписали понад 200 політиків та бізнесменів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
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21.04.2022 16:18 Відповісти
Українські політики, промисловці і бізнесмени закликають CNN не поширювати дезінформаційні наративи кремля про полк "Азов", який нині захищає Маріуполь, і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування.

Відповідний відкритий лист до CNN оприлюднено у https://www.facebook.com/100044511576354/posts/516431913183857/?d=n Фейсбуці

«Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об'єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля», - зазначається в листі, який підписали понад 200 політиків та бізнесменів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
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21.04.2022 16:21 Відповісти
Підписанти заперечують, що «азовський рух» був фінансований не лише державою, але й олігархом Ігорем Коломойським, проти якого США запровадили санкції. Фактом є те, що олігарх Коломойський справді підтримував деякі добровольчі об'єднання, але серед них не було полку «Азов», зазначили автори листа, додавши, що у цьому контексті росія використовує прізвище Коломойського, розуміючи, що це дає додаткової токсичності саме для американської аудиторії.

Ми маємо справу не з випадковими неточностями, а з вмілими дезінформаційними наративами, які б'ють по найбільш болючих точках Заходу з єдиною метою - ослабити військову і політичну допомогу Україні», - наголосили українські політики та бізнесмени і закликали CNN принести вибачення військовим і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування.

«Поширення такої інформації завдає болю родинам військових, які вже загинули або зараз перебувають у повному оточенні в Маріуполі. Це також деморалізує супротив України», - підкреслюється у відкритому листі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
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21.04.2022 16:25 Відповісти
Як повідомлялося, на CNN кілька днів тому вийшла авторська колонка,

в якій полк "Азов" звинувачується в неонацизмі.
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21.04.2022 16:27 Відповісти
Млять, скільки ботні набігло розводити срач. Якісь вибори, асфальти, зірвані склади. Вже й навіть Залужного туди втягнули. Гебня справно проводить ІПСО. Вона це вміє, вона роками відточувала свою майстерність на бидломасі оркостану. Єдине питання: ті, хто це все підтримує і розносить - ви на голову здорові? Яка ваша мета? Повалення влади під час війни? Підрив духу армії через недовіру до керівництва? А потім куди будете бігти? Невже вісім років війни не навчили, що перша реакція на такі вкиди не "що!", а "для чого?". Ворог зараз один і він по ту сторону фронту. Крапка. Гадаю, що модераторам, попри їх політичні вподобання та погляди, слід серйозніше до цього ставитися та рішуче реагувати, щоб потім всім не довелося вибирати між єдиноросами та комуністами.
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21.04.2022 16:30 Відповісти
Підрив духу армії через недовіру до керівництва???

Армия служит украинскому народу и Украине, а не керивництву!!!
У нашей армии дух будь здоров

А керивництву надо не позволять критиковать наших освободителей как бы они не назывались Азов или как-то по другому.

И не позволять это делать никому!

Где было керивныцтво, когда расея пропагандонилв по всему миру, что Азов неонацисты.
Где было керивныцтво, когда Азов просил о помощи?
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21.04.2022 16:42 Відповісти
Полностью поддерживаю!!! россия уже 8 лет обливает Азов ложью и грязью во всем мире. Даже несчастные японцы занесли его в список терр.организаций с подачи роспропаганды! Слава богу,хоть исключили его недавно из списка. Позорище руководству Украины!! Столько лет позволяли валять в грязи и лжи подлинных патриотов и защитников страны!
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21.04.2022 17:22 Відповісти
Підрив духу армії через недовіру до керівництва???

Армия служит украинскому народу и Украине, а не керивництву!!!
У нашей армии дух будь здоров

А керивництву надо не позволять критиковать наших освободителей как бы они не назывались Азов или как-то по другому.

И не позволять это делать никому!

Где было керивныцтво, когда расея пропагандонилв по всему миру, что Азов неонацисты.
Где было керивныцтво, когда Азов просил о помощи?
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21.04.2022 16:43 Відповісти
Расейские пропагандоны рабатают, а наши сопли жуют или тоже поддерживают расейкие сказочки о украинских неонацистах.

Украина нафарирована пророссийскими крысами, начиная от верхов!
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21.04.2022 16:30 Відповісти
как вы, уважаемые комментаторы, надоели (читай ЗАдРаЛИ) со своими злостными комментариями, "сдали", "сопли жуют".
Эксперты диванные.
Война - Это 2 сторонний процесс, и не все зависит от Зеленского и байдена и прочих эвропейцев.

Со стороны рф делают ВСЁ! чтобы:
1. внести раздор внутрь нашей страны
2. посеять ненависть
3. разделить и властвовать! в Нашей стране

И они делают это по всем фронтам!
Прекратите нести зраду и определитесь для себя лично.
С кем вы?
Кого вы поддерживаете - путлера?
Или Украину? У нас только один враг сейчас. Это эрефия, а не зеленский.
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21.04.2022 16:43 Відповісти
Кого все поддерживают? А вы не знаете?

Народ поддерживает ВСУ, тероборону, всех, кто рискует своей жизнью ради защиты нашей родины
Вся надежда на наших защитников!
С кем те , кто защищает Азов, кто уважает свою армию, не надо определяться с кем они.

Народ и армия едины в своей борьбе за Украину!
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21.04.2022 17:04 Відповісти
Как интересно все получается-то) Стоит только задать какой-то вопрос по Зеленскому, сразу крики про разделять, зраду, путлера и тэдэ
А вот почему Зеленский сейчас не выступит с официальным заявлением от имени руководства Украины о том,что "нацизм" Азова - это ложь роспропаганды? Что ребят россия подло оболгала без единого факта правды? Ведь такое заявление несложно сделать,это не на штурм Мариуполя идти. А результат был бы от такого заявления,я уверена, и Запад может быть сейчас активнее зашевелился по решению вопроса и давления на бункерную крысу.
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21.04.2022 17:40 Відповісти
Все что зависело от зебобы ,он злостно саботировал ...а теперь ,когда страна ,из за его тупости и тяги к воровству ,умывается кровью ,самая пора спросить с него -чтоб это чмо зелёное даже не думало усидеть в кресле после всего.А с ****** без этой зелёной швали разобрались бы намного быстрее и в тысячи раз меньшими жертвами
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21.04.2022 17:53 Відповісти
Зеленський боїться хлопців з Азову більше ніж кацабів.... Тому він їх ніколи не звільнить. Хіба ви забули як садили патріотів до вязниць, а російських посіпак типу Ківи по Іспаніях тримають на вілах. Зеленський подарує голови Азовців ***** на 9 травня.
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21.04.2022 16:49 Відповісти
ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС: про ХЕРСОН, ЧЕРНІГІВ та АРЕСТОВИЧА

https://www.youtube.com/watch?v=PrwlVB0Wr14
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21.04.2022 17:09 Відповісти
ТАК КОГДА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ !?)
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21.04.2022 18:49 Відповісти
все увидели тут зраду, которой нет.
ну и боты раскукарекались, конечно.
там тыщ 10 кацапов, выручить военным путём нужно 20 тыщ ВСУ, нет таких сил.
уйло не пойдёт на попятную.
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22.04.2022 03:44 Відповісти
Ребята, защитники Мариуполя и оставшиеся жители Мариуполя, очень сожалею, что предатели допустили орков до уничтожения города и потом , думаю, что предоставляют «подарком» мрази из Расеи! Жизни вам , народ с вами, предатели ответят!!! Слава Украине 🇺🇦
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22.04.2022 08:22 Відповісти
 
 