"Ситуація перейшла критичну межу. Політикам усього світу має бути соромно", - командир морпіхів ЗСУ з "Азовсталі" Волинський
Українські морські піхотинці вкотре просять світову спільноту допомогти організувати екстракцію військових або хоча б "зелені коридори" для виводу цивільних та поранених із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив Сергій Волинський ("Волина"), командир 36-ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України, яка зараз перебуває в оточенні на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ.
На території підприємства залишаються сотні цивільних, понад 500 поранених бійців та інші українські військовослужбовці, які боронять позиції під обстрілами артилерії окупаційних сил РФ. Російська сторона, попри офіційні заяви про "режим повної тиші для забезпечення гуманітарних коридорів", продовжує обстріли території заводу, які тривають по 7–10 годин на добу, застосовуючи в тому числі фугасні авіаційні бомби ФАБ-3000.
"Це робота дипломатів, це робота пана президента, це робота міжнародної спільноти. Потрібно кричати! Просто словами підтримки і глибокими подихами ситуацію вже не врятувати. Вона перейшла критичну межу. Має бути всім соромно, починаючи від Байдена, який закликає світ до демократії та людяності, і до останнього політика, який лягає спати в теплу, чисту постіль, який вдосталь їсть та п’є води, за те, що тут діти перебувають більш ніж 50 діб за умов повної ізоляції", – заявив Волинський
"Ми маємо надію, що світові лідери і дипломати всього світу все ж таки почують нас і знайдуть правильну платформу, знайдуть шляхи вирішення ситуації. Для нас, можливо, залишилися години, про дні, мабуть, уже і не йдеться", – сказав він.
Військовий повідомив, що артилерійські обстріли заводу тривають по 7-10 годин на добу. За ними слідом відбуваються спроби російських військових взяти "Азовсталь" штурмом. Для цього, за словами Сергія Волинського, окупаційні сили створюють великі групи по 100 осіб із підтримкою БТРів та танків.
"Противник має у десятки разів більшу чисельність угрупування, повністю контролює небо, бомбардує нас бомбами, наприклад такими, як ФАБ-3000. Залишаються вирви там по 20 метрів в глибину в землі. Постійно використовується артилерія різних калібрів, у тому числі ракети, в тому числі артилерія, яка базується на морі", – повідомив Волинський.
"Більш ніж півтисячі поранених військовослужбовців, на території перебувають сотні цивільних осіб, серед них діти та жінки. Їжі немає, води немає, медикаментів немає… У підвальних та напівпідвальних приміщеннях через сирість не загоюються рани, хлопці гниють… Отака ситуація", – пояснює Волинський.
Будь ласка, зачекайте...
Отакі вони ...
Заблокувала законопроект саме «Слуга народу», фракція, яка мала б першою виступити за відповідну деколонізацію.
Не знаю що ще має статись, щоб держава викинула все окупантське та московитське.
Що таке «9 мая»?
Це совєцько-путінське «свято», яке не має нічого спільного з перемогою у Другій Світовій війні. Ба більше, сьогодні ця дата - фетиш путінської расіі. Саме на цей день планується «пабєдниє» заходи, зокрема в окупованих містах нашої країни.
Натомість пропонується відзначати 8 травня День Пам'яті разом зі всім світом. А 9 травня - День Європи. Також як це роблять цивілізовані держави.
При чому, за включення до порядку денного законопроекту були практично всі фракції.
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Аналогічну ситуація спостерігаємо щодо заборони московського аудіовізуального продукту. Замість того, щоб швидко проголосувати за повну заборону окупантської музики на телебаченні, радіо, в публічному просторі - також тягнуть з цим питанням, хоча можна зробити ВЖЕ.
Повторюю актуальне питання: скільки ще трагедій має статись, скільки ще окупанти мають вчинити злочинів, щоб ми нарешті викинули все московське з України?
"... Залужний із соцмереж і публічної площини зник майже повністю, хоч у перші дні його заяви і відео роботи "Байрактарів" ставали реально вірусними.
Можливо, причиною цього були результати закритого соцдослідження для Банкової, де, за даними УП, вперше заміряли політичний рейтинг Залужного.
Результати, які дуже здивували, якщо не злякали замовників. Залужний виявився не просто конкурентом Зеленського. За словами двох джерел, які раніше були кістяком команди Зеленського, станом на зараз головнокомандувач ЗСУ став би беззастережним лідером перегонів.
Настільки, що другого туру президентських виборів могли б і не проводити, все вирішилося б в одному."
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/21/7341035/
Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
Они считают Азов исключительно нацистами.
Для них дело "чести" уничтожить Азов показательно. Если Азов будет в каком -то другом городе, то они будут и тот город стирать с лица земли, потому что там Азов
Відповідний відкритий лист до CNN оприлюднено у https://www.facebook.com/100044511576354/posts/516431913183857/?d=n Фейсбуці
«Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об'єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля», - зазначається в листі, який підписали понад 200 політиків та бізнесменів.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
Відповідний відкритий лист до CNN оприлюднено у https://www.facebook.com/100044511576354/posts/516431913183857/?d=n Фейсбуці
«Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об'єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля», - зазначається в листі, який підписали понад 200 політиків та бізнесменів.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
Ми маємо справу не з випадковими неточностями, а з вмілими дезінформаційними наративами, які б'ють по найбільш болючих точках Заходу з єдиною метою - ослабити військову і політичну допомогу Україні», - наголосили українські політики та бізнесмени і закликали CNN принести вибачення військовим і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування.
«Поширення такої інформації завдає болю родинам військових, які вже загинули або зараз перебувають у повному оточенні в Маріуполі. Це також деморалізує супротив України», - підкреслюється у відкритому листі.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
в якій полк "Азов" звинувачується в неонацизмі.
Армия служит украинскому народу и Украине, а не керивництву!!!
У нашей армии дух будь здоров
А керивництву надо не позволять критиковать наших освободителей как бы они не назывались Азов или как-то по другому.
И не позволять это делать никому!
Где было керивныцтво, когда расея пропагандонилв по всему миру, что Азов неонацисты.
Где было керивныцтво, когда Азов просил о помощи?
Армия служит украинскому народу и Украине, а не керивництву!!!
У нашей армии дух будь здоров
А керивництву надо не позволять критиковать наших освободителей как бы они не назывались Азов или как-то по другому.
И не позволять это делать никому!
Где было керивныцтво, когда расея пропагандонилв по всему миру, что Азов неонацисты.
Где было керивныцтво, когда Азов просил о помощи?
Украина нафарирована пророссийскими крысами, начиная от верхов!
Эксперты диванные.
Война - Это 2 сторонний процесс, и не все зависит от Зеленского и байдена и прочих эвропейцев.
Со стороны рф делают ВСЁ! чтобы:
1. внести раздор внутрь нашей страны
2. посеять ненависть
3. разделить и властвовать! в Нашей стране
И они делают это по всем фронтам!
Прекратите нести зраду и определитесь для себя лично.
С кем вы?
Кого вы поддерживаете - путлера?
Или Украину? У нас только один враг сейчас. Это эрефия, а не зеленский.
Народ поддерживает ВСУ, тероборону, всех, кто рискует своей жизнью ради защиты нашей родины
Вся надежда на наших защитников!
С кем те , кто защищает Азов, кто уважает свою армию, не надо определяться с кем они.
Народ и армия едины в своей борьбе за Украину!
А вот почему Зеленский сейчас не выступит с официальным заявлением от имени руководства Украины о том,что "нацизм" Азова - это ложь роспропаганды? Что ребят россия подло оболгала без единого факта правды? Ведь такое заявление несложно сделать,это не на штурм Мариуполя идти. А результат был бы от такого заявления,я уверена, и Запад может быть сейчас активнее зашевелился по решению вопроса и давления на бункерную крысу.
https://www.youtube.com/watch?v=PrwlVB0Wr14
ну и боты раскукарекались, конечно.
там тыщ 10 кацапов, выручить военным путём нужно 20 тыщ ВСУ, нет таких сил.
уйло не пойдёт на попятную.