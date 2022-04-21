"Ситуація перейшла критичну межу. Політикам усього світу має бути соромно", - командир морпіхів ЗСУ з "Азовсталі" Волинський

Українські морські піхотинці вкотре просять світову спільноту допомогти організувати екстракцію військових або хоча б "зелені коридори" для виводу цивільних та поранених із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив Сергій Волинський ("Волина"), командир 36-ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України, яка зараз перебуває в оточенні на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ.

На території підприємства залишаються сотні цивільних, понад 500 поранених бійців та інші українські військовослужбовці, які боронять позиції під обстрілами артилерії окупаційних сил РФ. Російська сторона, попри офіційні заяви про "режим повної тиші для забезпечення гуманітарних коридорів", продовжує обстріли території заводу, які тривають по 7–10 годин на добу, застосовуючи в тому числі фугасні авіаційні бомби ФАБ-3000.

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"Це робота дипломатів, це робота пана президента, це робота міжнародної спільноти. Потрібно кричати! Просто словами підтримки і глибокими подихами ситуацію вже не врятувати. Вона перейшла критичну межу. Має бути всім соромно, починаючи від Байдена, який закликає світ до демократії та людяності, і до останнього політика, який лягає спати в теплу, чисту постіль, який вдосталь їсть та п’є води, за те, що тут діти перебувають більш ніж 50 діб за умов повної ізоляції", – заявив Волинський

"Ми маємо надію, що світові лідери і дипломати всього світу все ж таки почують нас і знайдуть правильну платформу, знайдуть шляхи вирішення ситуації. Для нас, можливо, залишилися години, про дні, мабуть, уже і не йдеться", – сказав він.

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Військовий повідомив, що артилерійські обстріли заводу тривають по 7-10 годин на добу. За ними слідом відбуваються спроби російських військових взяти "Азовсталь" штурмом. Для цього, за словами Сергія Волинського, окупаційні сили створюють великі групи по 100 осіб із підтримкою БТРів та танків.

"Противник має у десятки разів більшу чисельність угрупування, повністю контролює небо, бомбардує нас бомбами, наприклад такими, як ФАБ-3000. Залишаються вирви там по 20 метрів в глибину в землі. Постійно використовується артилерія різних калібрів, у тому числі ракети, в тому числі артилерія, яка базується на морі", – повідомив Волинський.

"Більш ніж півтисячі поранених військовослужбовців, на території перебувають сотні цивільних осіб, серед них діти та жінки. Їжі немає, води немає, медикаментів немає… У підвальних та напівпідвальних приміщеннях через сирість не загоюються рани, хлопці гниють… Отака ситуація", – пояснює Волинський.