Берлін намагається умовити Кремль відкрити гуманітарні коридори для Маріуполя, - Бербок

Німеччина постійно використовує всі можливі канали для того, щоб переконати російське керівництво в необхідності надати гуманітарні коридори для виходу з Маріуполя мирних громадян.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час пресконференції з естонською колегою в четвер у Таллінні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Так, ми дуже активно працюємо по всіх каналах зв’язку над цим", - сказала Бербок, відповідаючи на запитання, чи долучається федеральний уряд до зусиль з уможливлення евакуації людей з осадженого міста.

За її словами, з огляду на загострення ситуації останніми днями Берлін разом з міжнародними партнерами, зокрема, організацією Червоного Хреста намагається всіма силами довести до Кремля. "Люди повинні мати можливість залишити місто, російські бомбардування шляхів і доріг мають бути зупинені, щоб можна було доставити невинних людей у безпечне місце... Але ситуація є такою, якою є. Путін може зупинити бомбардування", - констатувала Бербок.

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Вона назвала ситуацію не лише дуже драматичною, а "нестерпною". Це, за словами дипломата, підкреслює, з якою жорстокістю російське керівництво веде цю війну – війну проти невинних людей, проти цивільного населення, коли застосовуються такі методи як "знекровлення, моріння голодом".

Питання надання гуманітарних коридорів, нагадала глава МЗС ФРН, стоїть на порядку денному уже кілька останніх тижнів, коли Німеччина в тому числі "наполегливо намагалася через різноманітні канали, через МЗС, відомство канцлера (канцлер Олаф Шольц є одним з небагатьох світових лідерів, які спілкуються з Путіним телефоном. - Ред), постійно чітко доводити до російського керівництва необхідність надання таких гуманітарних коридорів". Деякі з них працювали, інші було обстріляно, отже, це показує, що "не можна довіряти обіцянкам" з боку РФ.

Глава естонського МЗС Ева-Марія Ліметс своєю чергою сказала, що її країна також багато разів намагалася разом з іншими домогтися дотримання домовленостей про гуманітарні коридори. "Але зрозуміло, що Росія використовує своє право вето в РБ ООН", - підкреслила міністр. Вона також додала, що Росія порушила всі мислимі міжнародні закони та права людини.

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Ліметс зауважила, що як Естонія, так і Німеччина надалі докладуть усіх зусиль, щоб Міжнародний кримінальний суд розслідував жахливі злочини російської армії та притягнув винних до відповідальності.

Бербок здійснює турне по трьох балтійських країнах 20-22 квітня.