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Маріуполь (3205) евакуація (2242) Анналена Бербок (422) гуманітарний коридор (177)

Берлін намагається умовити Кремль відкрити гуманітарні коридори для Маріуполя, - Бербок

бербок

Німеччина постійно використовує всі можливі канали для того, щоб переконати російське керівництво в необхідності надати гуманітарні коридори для виходу з Маріуполя мирних громадян.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час пресконференції з естонською колегою в четвер у Таллінні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Так, ми дуже активно працюємо по всіх каналах зв’язку над цим", - сказала Бербок, відповідаючи на запитання, чи долучається федеральний уряд до зусиль з уможливлення евакуації людей з осадженого міста.

За її словами, з огляду на загострення ситуації останніми днями Берлін разом з міжнародними партнерами, зокрема, організацією Червоного Хреста намагається всіма силами довести до Кремля. "Люди повинні мати можливість залишити місто, російські бомбардування шляхів і доріг мають бути зупинені, щоб можна було доставити невинних людей у безпечне місце... Але ситуація є такою, якою є. Путін може зупинити бомбардування", - констатувала Бербок.

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Вона назвала ситуацію не лише дуже драматичною, а "нестерпною". Це, за словами дипломата, підкреслює, з якою жорстокістю російське керівництво веде цю війну – війну проти невинних людей, проти цивільного населення, коли застосовуються такі методи як "знекровлення, моріння голодом".

Питання надання гуманітарних коридорів, нагадала глава МЗС ФРН, стоїть на порядку денному уже кілька останніх тижнів, коли Німеччина в тому числі "наполегливо намагалася через різноманітні канали, через МЗС, відомство канцлера (канцлер Олаф Шольц є одним з небагатьох світових лідерів, які спілкуються з Путіним телефоном. - Ред), постійно чітко доводити до російського керівництва необхідність надання таких гуманітарних коридорів". Деякі з них працювали, інші було обстріляно, отже, це показує, що "не можна довіряти обіцянкам" з боку РФ.

Глава естонського МЗС Ева-Марія Ліметс своєю чергою сказала, що її країна також багато разів намагалася разом з іншими домогтися дотримання домовленостей про гуманітарні коридори. "Але зрозуміло, що Росія використовує своє право вето в РБ ООН", - підкреслила міністр. Вона також додала, що Росія порушила всі мислимі міжнародні закони та права людини.

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Ліметс зауважила, що як Естонія, так і Німеччина надалі докладуть усіх зусиль, щоб Міжнародний кримінальний суд розслідував жахливі злочини російської армії та притягнув винних до відповідальності.

Бербок здійснює турне по трьох балтійських країнах 20-22 квітня.

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Топ коментарі
+8
*вже й так умовляли, і ось так, і в такій позі смоктали, і в такій зброю Україні не давали* ну все ж роблять, ВСЕ!
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21.04.2022 15:56
+8
Не будет никакого коридора. Уничтожить защитников Мариуполя это идея фикс кацапни. А ещё лучше захватить в плен и пытать, чтобы сломать боевой дух защитников других украинских городов. Украина воюет с сатанинским отродьем.
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21.04.2022 15:57
+8
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21.04.2022 16:02
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*вже й так умовляли, і ось так, і в такій позі смоктали, і в такій зброю Україні не давали* ну все ж роблять, ВСЕ!
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21.04.2022 15:56 Відповісти
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21.04.2022 16:02 Відповісти
Лицемеры проклятые , оружие не дали ‼️ Знают ,что с безумным людоедом говорить бесполезно Как правильно сказал Борис Джонсон разговаривать с обнуленным ,все равно ,что с крокодилом вцепившимся в ногу ‼️
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21.04.2022 16:12 Відповісти
Та криса бункерна насолоджується тим що до нього звертаються лідери країн та намагаються вмовити його зупинити звірства, які воно чинить.
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21.04.2022 15:57 Відповісти
Бербок вернувшись из раши написала, что раша - культурная страна.

Покажите этой дуре как культурные кацапы насиловали 5 летних девочек .

БЕРБОК ТОЖЕ ГРОЗИТ ОТСТАВКА КАК И ШОЛЬЦУ
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21.04.2022 15:57 Відповісти
Бербок в той поездке заблокировала сп2. Теперь её Шольц потихоньку убирает.
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21.04.2022 16:00 Відповісти
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
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21.04.2022 16:04 Відповісти
Ну правильно. Партии Меркель от грехов Меркель же надо как-то отмываться. Причём проект с большой вероятностью прокатит, потому что партнёры по коалиции тоже ругают шольца за то, что он динамит.
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21.04.2022 16:09 Відповісти
Не будет никакого коридора. Уничтожить защитников Мариуполя это идея фикс кацапни. А ещё лучше захватить в плен и пытать, чтобы сломать боевой дух защитников других украинских городов. Украина воюет с сатанинским отродьем.
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21.04.2022 15:57 Відповісти
Мабуть нічого не поможе.
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21.04.2022 15:58 Відповісти
Замість того,щоб послати ***** на путіна воно його,*****, вмовляють.
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21.04.2022 16:00 Відповісти
я даже представляю, что рашисты просят взамен...
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21.04.2022 16:02 Відповісти
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
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21.04.2022 16:03 Відповісти
Як зброю дають, так, мабуть і вмовляють.
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21.04.2022 16:06 Відповісти
Те, що фріци по житті підари, то наші толерасти у владі проігнорували на нашу голову вже давно. Тепер беремо РЕАЛЬНО: черговий випадок конЬсенсусу влади підарів з владою ЗЕтолерастів на догоду СЄКРЄТІКАМ між єрмаками і ******.
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21.04.2022 16:09 Відповісти
Ви все житя перед Путіним танцюєте і вмовляєте тому він себе так веде, Ви для нього холуї як і слизняк Макрон
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21.04.2022 16:12 Відповісти
»Словенія передасть Україні велику кількість своїх основних бойових танків Т-72, а натомість отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісні бронеавтомобілі Fuchs.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє https://www.tagesspiegel.de/ Tagesspiegel.

Система озброєння Т-72, яка бере свій початок з радянських часів, вже використовується в українській армії і не потребує тривалої додаткової підготовки.

‼️‼️‼️они , шо украинцев считают за дебилов , шо украинцы в технике той не разберутся??????
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21.04.2022 16:27 Відповісти
Эти евродебилы продвигают тему,что санкции закончатся сразу по окончании войны,что это за херня?
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21.04.2022 16:32 Відповісти
все эксперты сходятся во мнении, что только один человек может повлиять на путина в вопросе эвакуации из Мариуполя и это Эрдоган
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21.04.2022 16:33 Відповісти
У Эрдогана сейчас другая пластинка. Он возит русо -туристов своими
самолётами на свои курорты. Уплывают 3 млрд. долл. , надо спасать
свой бизнес.
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21.04.2022 18:01 Відповісти
Евросоюз не снимет санкции с россии до тех пор, пока российские войска будут оставаться на территории Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции с эстонской коллегой Эвой-Марией Лиметс
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21.04.2022 16:35 Відповісти
Помастурбувати непробували?
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21.04.2022 17:00 Відповісти
а у дупу пуйла поцілувати? москалі так краще розуміють німецьку мову.
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21.04.2022 17:41 Відповісти
Что б вы падлы удавились их газом в месте с меркель.
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21.04.2022 17:46 Відповісти
 
 