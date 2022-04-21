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За два місяці СБУ викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів

хакер,дані

За два місяці Служба безпеки України нейтралізувала понад 250 потужних кібератак, знешкодила десяток ботоферм і заблокувала 50 тисяч акаунтів у соцмережах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ у телеграмі.

За цей час викрито сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів.

У Запоріжжі спецслужба викрила ботоферму на понад 50 тис. фейкових акаунтів, якою керували з країни-агресора, щоб ширити фейки та виправдовувати збройну агресію проти України.

Роботу ботоферми зупинено, вилучено апаратні комплекси, майже 500 GSM-модулів, більш як 3 тис SIM-карток.

У Києві заблоковано мережу анонімних Telegram-каналів і спільнот у соцмережах, через які масово закликали до фізичного знищення українського народу як нації. Організатора затримано.

В Одесі СБУ нейтралізувала осередок проросійського громадського об’єднання і запобігла спробам розхитати суспільно-політичну ситуацію на півдні. Лідерів та активних учасників затримано.

"Кожен зі зрадників і колаборантів відповідатиме за свої дії відповідно до закону", - йдеться в повідомленні.

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СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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21.04.2022 16:25 Відповісти
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21.04.2022 16:25 Відповісти
Було б непогано змiнити закони, доповнити iх смертною карою за шпигунство, зраду та мародерство, хоча б на час вiйни, адже спртивна рибалка даэ результат тiльки "наваром" слiдчим, прокурорам та суддям. Вони хотять зароблять, але ж не на кровi украiнцiв.
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21.04.2022 16:54 Відповісти
хоч один реальний срок комусь присудили?
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21.04.2022 16:56 Відповісти
"Каждый из предателей и коллаборантов будет отвечать за свои действия в соответствии с законом" ... понятно, нікого не покарали
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21.04.2022 16:59 Відповісти
І що з ними робити? Це інтернет-агентів впіймали вже сотні, а скільки ще не спіймано? А скільки агентів не інтернетних? А чи всіх викриють? І що, знову вони будуть жити поряд десятиліттями, отруюючи повітря?
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21.04.2022 21:58 Відповісти
 
 