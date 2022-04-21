Уночі окупанти обстріляли два ринки в Харкові, ворожий снаряд також влучив у житловий будинок, - Терехов

У ніч проти 21 квітня російські військові обстріляли два ринки в Харкові, ворожий снаряд також влучив у житловий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеефірі.

"Вночі були дуже масовані обстріли. Два ринки знищено, наразі рятувальники гасять там пожежі. Крім того, було пряме влучання ще в один житловий будинок", - сказав Терехов.

На його думку, знищення цих ринків не вплине на ситуацію з продовольчим забезпеченням міста. Терехов зазначив, що до Харкова надходить гуманітарна допомога, яку волонтери розвозять літнім людям, тим, хто перебуває у бомбосховищах тощо.

Терехов вважає ситуацію у місті напруженою, але контрольованою. За його оцінками, з Харкова виїхало приблизно 30% мешканців, решта залишаються і покидати місто не мають наміру.

"Я розмовляв, люди не збираються нікуди їхати, тому що це наше місто. Ми не вважаємо на сьогодні за потрібне залишати його", - сказав мер.

Він також попросив містян "дуже обережно" відвідувати храми на Великдень. "В умовах війни я дуже прошу людей православних дуже обережно відвідувати храми. Дуже обережно. Ви знаєте, що можуть бути різні провокації... Велике скупчення людей - це загроза того, що туди буде завдано удару", - сказав Терехов.

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