УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13316 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 874 13
ВР (14814) окупація (6532)

Рада визнала 19 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Росією територій України

вр,рада,верховна

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України", яким серед іншого визначила дату 19 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Росією окремих територій України.

Про це йдеться у статусі проходження відповідного законопроєкту № 7270 на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Згідно із законом, датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України вважається 19 лютого 2014 року. В документі уточнюється, що йдеться про окремі об'єкти нафтогазовидобування в межах континентального шельфу України, а перелік таких об'єктів визначає Кабінет Міністрів України. Норма про тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та Севастополя з 20 лютого 2014 року залишається чинною. Згідно з документом, окремі території Донецької та Луганської областей окуповані Російською Федерацією з 7 квітня 2014 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня

Законом також передбачено внесення змін до ряду інших законів України, якими: встановлюється незаконність тимчасової окупації Російською Федерацією територій України; визначається понятійний апарат, зокрема даються визначення "гуманітарний коридор", "деокупація", "лінія зіткнення", "окупаційна адміністрація Російської Федерації", "тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)" тощо.

Також документом встановлюються цілі державної політики на тимчасово окупованій території; визначаються напрями захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях; уточнюється порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї; уточнюються заходи правового реагування на тимчасово окупованій території; уточнюються особливості переміщення товарів на/з тимчасово окупованої території; упорядковуються інші аспекти (освіта, військова служба) у зв’язку з тимчасовою окупацією окремих територій України.

У законі наголошується, що правовою основою для відсічі збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України є її Конституція, законодавство та ст. 51 Статуту ООН. Ця стаття передбачає, що цей Статут жодною мірою не зачіпає невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена організації, доки Рада безпеки не вживе заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру та безпеки.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Так смішно аж плакати хочеться... Чому ж тоді ми без бою здали Херсон... В 14 Зеленський переховувався на концертах в СНГ боячись мобілізації, ще й Україну перед кацапами висміював...
показати весь коментар
21.04.2022 17:18
+5
показати весь коментар
21.04.2022 17:13
+3
Плили плили і на березі.... Ви короче поняли. До Л/ДНР ще добавлять ХНР. Голвовне що Маріуполь "майже" окупований, сухопутний коридор с Кримом є. Да здраствує мир... Здавайте зброю і сідайте за зомбоящик 📺 дивитися Єдині новини як у нас усьо прекрасно 👌
показати весь коментар
21.04.2022 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плили плили і на березі.... Ви короче поняли. До Л/ДНР ще добавлять ХНР. Голвовне що Маріуполь "майже" окупований, сухопутний коридор с Кримом є. Да здраствує мир... Здавайте зброю і сідайте за зомбоящик 📺 дивитися Єдині новини як у нас усьо прекрасно 👌
показати весь коментар
21.04.2022 17:07 Відповісти
арестович зараз всіх заспокоїть, ПЕРЕМОГА!
показати весь коментар
21.04.2022 17:09 Відповісти
І в цей час голосно сциканули. Бояться власного народу.
https://www.unian.ua/war/dobrovolciv-teroboroni-prosyat-viddati-zbroyu-na-zberigannya-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11795130.html Добровольців тероборони просять віддати зброю на зберігання
показати весь коментар
21.04.2022 17:11 Відповісти
І до чого ця постанова від зелених ідіотів? Ще не все здали під окупацію?
показати весь коментар
21.04.2022 17:11 Відповісти
Ти спеціаліст в політиці? Чи так, позвиздіти?
показати весь коментар
22.04.2022 16:06 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 17:13 Відповісти
Так смішно аж плакати хочеться... Чому ж тоді ми без бою здали Херсон... В 14 Зеленський переховувався на концертах в СНГ боячись мобілізації, ще й Україну перед кацапами висміював...
показати весь коментар
21.04.2022 17:18 Відповісти
блін!а я то щиро вірив , що пастор з порохом Крим продали!
показати весь коментар
21.04.2022 17:23 Відповісти
Если я правильно понял, то на законодательном уровне закрепляется, что никаких территорий до 24 не существует. Деблокада Украины будет полной.
показати весь коментар
21.04.2022 17:34 Відповісти
Нахрін нам така зРАДА!!!! Отепер то шобло квартальне якісь дати прописує? А 2014 початок окупації то вам *** за мармеладку зійшло? Ох, і горітимете,і сидітимете, і валятиметеся на серйоз з кулями в тушах, а не по режисурі якогось вашого шифера.
показати весь коментар
21.04.2022 18:31 Відповісти
верховна зрада-стадо ублюдків...
показати весь коментар
21.04.2022 19:29 Відповісти
Точка неповернення пройдена. Ми або вони. Зараз життєво необхідно вимагати від підписантів Будапештського мИморандуму негайної та прямої участі у забезпеченні цілісності території України, яка довірливо здала все стратегічне озброєння і тепер потерпає від своєї надмірної довірливості до тих хто в одному випадку виявились середньовічними ВАРВАРАМИ, а інші страусами, що ховають голову у пісок.
показати весь коментар
26.05.2022 14:42 Відповісти
Може вводити нові поняття і є важливим, та чомусь це більш походить на імітацію "кипучої" діяльності.
показати весь коментар
26.05.2022 14:58 Відповісти
 
 