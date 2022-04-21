ГУР МО оприлюднило дані російських командирів, підлеглі яких обстрілювали Харківщину та Сумщину
ГУР МО України здобуло дані російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, який усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення України.
Як передає Цензор.НЕТ, інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у телеграмі.
ШУВАЄВ Георгій Іванович – начальник ракетних військ та артилерії 1 танкової армії (в/ч 73621, Баковка, Одинцовський район, Московська область) Західного військового округу ЗС РФ, полковник.
Він бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до планування застосування артилерійськими підрозділами 1-ї танкової армії важкого наступального озброєння невиборчої дії під час обстрілів населених пунктів. Підлеглий особовий склад здійснював обстріл міст та сіл Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.
Біографію, паспорт та адресу реєстрації/проживання Шуваєва можна переглянути за цим посиланням.
БЛАЖКО Олександр Сергійович – командир 288 артилерійської бригади (в/ч 30683, с. Муліно Нижегородської області) 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, полковник.
Блажко бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до планування застосування підрозділами 288 артилерійської бригади важкого наступального озброєння невиборчої дії під час обстрілів населених пунктів. Підлеглий особовий склад здійснював обстріл міст та сіл Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.
Дані Блажка доступні тут.
"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!", – йдеться у повідомленні розвідки.
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Денис заявив, що готовий дистанційно записувати музику та вокал, допомагати з продюсуванням і навіть займатися репетиторством із дітьми. Причому трьома мовами: російською, українською та англійською. Про це він заявив на особистій https://www.instagram.com/p/CcjSrfTNMMO/ Instagram-сторінці , пише https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/kiyani-yak-vi-tam-sin-povalij-pereihav-v-ispaniyu-i-prosit-dopomogti-jomu-z-robotoyu.htm Обозреватель , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
За кілька днів до початку війни син знаменитої колаборантки публікував своє фото з Києва, проте зараз Повалій перебуває закордоном, де шукає способи заробітку. У зверненні до колег він натякнув, що поки що не збирається повертатися до української столиці.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1650226821-povaliy-kotoraya-molchit-o-voyne-v-ukraine-vystupila-na.html Повалий, которая молчит о войне в Украине, выступила на сцене Кремля с Басковым и Михайловым
Зазначимо, що музикант висловив свою антивоєнну позицію на шостий день вторгнення - 1 березня. В опублікованому в соцмережах тексті він не вживав слова "Росія" та прізвище "Путін", проте назвав Україну сміливою державою та закликав молитися за мир.
"Іти ж, добровільно брати в руки автомат і стріляти по собі подібним до переможного - помилка. Війна - абсурд, атавізм, кам'яний вік. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам", - прокоментував син Таїсії Повалій у https://www.instagram.com/p/CajhM7etma2/ Instagram ."
Свинорылые твари, а ну-ка угадайте, достанем мы вас, гнид парашных, ВСЕМ МИРОМ ?