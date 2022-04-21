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ГУР МО оприлюднило дані російських командирів, підлеглі яких обстрілювали Харківщину та Сумщину

воєнні,злочинці

ГУР МО України здобуло дані російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, який усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення України.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у телеграмі.

ШУВАЄВ Георгій Іванович – начальник ракетних військ та артилерії 1 танкової армії (в/ч 73621, Баковка, Одинцовський район, Московська область) Західного військового округу ЗС РФ, полковник.

Він бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до планування застосування артилерійськими підрозділами 1-ї танкової армії важкого наступального озброєння невиборчої дії під час обстрілів населених пунктів. Підлеглий особовий склад здійснював обстріл міст та сіл Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Біографію, паспорт та адресу реєстрації/проживання Шуваєва можна переглянути за цим посиланням.

Також читайте: ГУР МО оприлюднило дані міжнародного злочинця Кобилаша Сергія: він керував килимовим бомбардуванням Маріуполя та інших міст України

БЛАЖКО Олександр Сергійович – командир 288 артилерійської бригади (в/ч 30683, с. Муліно Нижегородської області) 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, полковник.

Блажко бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до планування застосування підрозділами 288 артилерійської бригади важкого наступального озброєння невиборчої дії під час обстрілів населених пунктів. Підлеглий особовий склад здійснював обстріл міст та сіл Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Дані Блажка доступні тут.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!", – йдеться у повідомленні розвідки.

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Топ коментарі
+11
Сделайте сайт, куда выложить всех, кто воевал против Украины, чтобы их задерживать в будущем по всему миру при пересечении границы и убивать на их территории, чтобы все понесли ответственность
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21.04.2022 17:14
+8
Конечно поедут. Их семьи и личинки тоже поедут. Думаете что в будущем все ети сотни тысяч росийских нацистов которые побывали в Украине не будут выезжать за пределы Рашки?
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21.04.2022 17:24
+8
В 1994 в Руанде было убито около 1 млн. людей. После этого под суд попало 120 000 человек.
Свинорылые твари, а ну-ка угадайте, достанем мы вас, гнид парашных, ВСЕМ МИРОМ ?
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21.04.2022 17:30
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Сделайте сайт, куда выложить всех, кто воевал против Украины, чтобы их задерживать в будущем по всему миру при пересечении границы и убивать на их территории, чтобы все понесли ответственность
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21.04.2022 17:14 Відповісти
Вы дійсно думаєте вони кудись поїдуть?
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21.04.2022 17:18 Відповісти
НА определенном этапе их вполне могут повезти вопреки их воле. Такое случается в истории.
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21.04.2022 17:19 Відповісти
Конечно поедут. Их семьи и личинки тоже поедут. Думаете что в будущем все ети сотни тысяч росийских нацистов которые побывали в Украине не будут выезжать за пределы Рашки?
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21.04.2022 17:24 Відповісти
А чи не хотіло би ГРУ МО оприлюднити списки тих покидьків, які блокують поставку зброї союзників зі складів на передову??
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21.04.2022 17:27 Відповісти
"Син відомої української співачки Таїсії Повалій, яка останніми роками живе та працює в РФ, музикант Денис Повалій звернувся до колег з Києва, щоб ті допомогли йому з роботою. Сам інструменталіст знаходиться в Іспанії. Очевидно, він втік туди після повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну.

Денис заявив, що готовий дистанційно записувати музику та вокал, допомагати з продюсуванням і навіть займатися репетиторством із дітьми. Причому трьома мовами: російською, українською та англійською. Про це він заявив на особистій https://www.instagram.com/p/CcjSrfTNMMO/ Instagram-сторінці , пише https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/kiyani-yak-vi-tam-sin-povalij-pereihav-v-ispaniyu-i-prosit-dopomogti-jomu-z-robotoyu.htm Обозреватель , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

За кілька днів до початку війни син знаменитої колаборантки публікував своє фото з Києва, проте зараз Повалій перебуває закордоном, де шукає способи заробітку. У зверненні до колег він натякнув, що поки що не збирається повертатися до української столиці.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1650226821-povaliy-kotoraya-molchit-o-voyne-v-ukraine-vystupila-na.html Повалий, которая молчит о войне в Украине, выступила на сцене Кремля с Басковым и Михайловым

Зазначимо, що музикант висловив свою антивоєнну позицію на шостий день вторгнення - 1 березня. В опублікованому в соцмережах тексті він не вживав слова "Росія" та прізвище "Путін", проте назвав Україну сміливою державою та закликав молитися за мир.

"Іти ж, добровільно брати в руки автомат і стріляти по собі подібним до переможного - помилка. Війна - абсурд, атавізм, кам'яний вік. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам", - прокоментував син Таїсії Повалій у https://www.instagram.com/p/CajhM7etma2/ Instagram ."
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21.04.2022 17:30 Відповісти
гени пальцем не задавиш. яка мамця такий син.
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21.04.2022 21:38 Відповісти
В 1994 в Руанде было убито около 1 млн. людей. После этого под суд попало 120 000 человек.
Свинорылые твари, а ну-ка угадайте, достанем мы вас, гнид парашных, ВСЕМ МИРОМ ?
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21.04.2022 17:30 Відповісти
Вы Тупые биороботы или просто дыбилы?Нам ваши комментарии показывают с Украины Вы пишете как дауны -хуже навюцыков.Реально долбоебы которым проплачивают чтоь уничтожить Украину.
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21.04.2022 17:36 Відповісти
С вас весь мир уже ржёт и вам весело.Дыбилы или как?
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21.04.2022 17:37 Відповісти
Это просто дауны Идите спасайте Ахметова Азовсталь и народ который там прячеться
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21.04.2022 17:39 Відповісти
Все кто тут поднимите свой обосранный зад и помогите пацанам с Азовсталь
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21.04.2022 17:40 Відповісти
Сидите носом дрочите.Кадыровцы ходят вашу землю захватывают а вы все сидите на диване успокаивает друг друга дауны новостями
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21.04.2022 17:43 Відповісти
Как и в Иловайске будет Никто зад не полыми .Идите тогда ***** патриоты
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21.04.2022 17:44 Відповісти
Эстония упрашивает Азов оставить в живых Путина
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21.04.2022 17:46 Відповісти
Пушилин подтвердил гибель командира разведроты батальона «Спарта»
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21.04.2022 17:50 Відповісти
 
 