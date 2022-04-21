Байден про черговий пакет допомоги Україні на $800 млн: сотні гаубиць, боєприпаси, тактичні безпілотники
Президент США Джо Байден оголосив сьогодні про новий пакет військової допомоги для України. Розмір пакету становить 800 млн доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ президента США.
"Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників", - наголосив він.
Президент США зазначив, що ця зброя буде ефективна на рівнинах сходу та півдня України. Він наголосив, що пишається мужністю українських захисників.
Байден додав, що не про всю зброю, яку США передають в Україну, повідомляють.
Крім того, президент США зазначив, що військова допомога рекордними темпами надходить до України. Він додав, що Вашингтон хоче допомогти Україні відбити новий російський наступ на Донбасі.
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Теперь еще залп-огня системы нужны! и будет супер
История Таганрогский округ был образован в 1923 году в составе Донецкой губернии Украинской ССР. Центром округа был назначен город Таганрог. В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК 1 октября 1924 года Таганрогский округ вошёл в состав Юго-Восточной области РСФСР.
Я так зрозумів що ця війна надовго, тому здавати зброю ТРО ще зарано.
Совавіапромовського гівна США не мають.
На літаках серії F в Україні літати на сьогодні немає кому.
Та найбільша перешкода у надані модерних серйозних озброєнь - недовіра до нинішнього політичного керівництва України.
Ви в Україні навіть не уявляєте з якою пересторогою західні високопосадовці ставляться до оточення зеленського.
Хто бреше?
Аферістович?
- ... О О О ...
Збоку хтось із наближених підказує пошепки:
- Леонід Ілліч, це олімпійські кільця.
Дж.Байден читає:
- ... сотні гаубиць, ...
А збоку хтось із наближених підказує:
- Містере президент, там на один нуль меньше.
Було би надзвичайно добре, якщо це не помилка, а правда.