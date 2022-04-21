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Байден (2855) зброя (7279) допомога (7877) США (21006)

Байден про черговий пакет допомоги Україні на $800 млн: сотні гаубиць, боєприпаси, тактичні безпілотники

гаубиця

Президент США Джо Байден оголосив сьогодні про новий пакет військової допомоги для України. Розмір пакету становить 800 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ президента США.

"Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників", - наголосив він.

Президент США зазначив, що ця зброя буде ефективна на рівнинах сходу та півдня України. Він наголосив, що пишається мужністю українських захисників.

Байден додав, що не про всю зброю, яку США передають в Україну, повідомляють.

Крім того, президент США зазначив, що військова допомога рекордними темпами надходить до України. Він додав, що Вашингтон хоче допомогти Україні відбити новий російський наступ на Донбасі.

Також дивіться: Байден виступає із заявою щодо війни Росії проти України. ВIДЕО

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Топ коментарі
+82
Дякую Президент Байден, саме те, що треба на схід.
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21.04.2022 17:33
+73
+ 144 тысячи снарядов к гаубицам
+ неафишируемые няшки.

Готовимся к 9 мая!
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21.04.2022 17:34
+59
Байден прямо збожеволів! На москалів набоїв не шкодує. Круче бандерівця світ не бачив, хіба шо сам Сстепан.
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21.04.2022 17:36
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Где вы такие твари беретесь?
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21.04.2022 18:27 Відповісти
"Но так назывемые украинские волонтеры торгуют им уже с арабами. " - Та невже. І звідки такі відомості?
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21.04.2022 18:27 Відповісти
а где же патронный завод от зели, или мясо для шашлыков закупили
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21.04.2022 18:19 Відповісти
Очень хорошо!

Теперь еще залп-огня системы нужны! и будет супер
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21.04.2022 18:21 Відповісти
На одного орка по снаряду почти, во дает..
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21.04.2022 18:23 Відповісти
Тепер головна проблема - логістична. Доставити це все туди, де воно потрібно.
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21.04.2022 18:23 Відповісти
Ну да...там і Кубань наша, і Краснодарський край, і Великий Новгород ( наші історичні землі)... і Ростов наш з нашим Таганрогом ...

История Таганрогский округ был образован в 1923 году в составе Донецкой губернии Украинской ССР. Центром округа был назначен город Таганрог. В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК 1 октября 1924 года Таганрогский округ вошёл в состав Юго-Восточной области РСФСР.
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21.04.2022 18:33 Відповісти
До зелёного клина можно дойти с таким количеством снарядов💥❗Ватники напряглись прочитав эту новость👍
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22.04.2022 03:05 Відповісти
Вуйко Джо файний хлопець... А то некоторые недалекие товарищи...
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21.04.2022 18:36 Відповісти
мабуть, боїться Бенядиткової потвори та підлабузнюється до Зе!гевари, щоб уникнути ув'язнення?
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22.04.2022 00:40 Відповісти
Починається війна по технологіям 21 століття бо дотепер це була війною технологій епохи розвиненого соцреалізму
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21.04.2022 18:37 Відповісти
MLRS давай!
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21.04.2022 18:57 Відповісти
Гаубиці це добре, хай у фарш перемелюють Гради якими кацпами кожен день обстрілюють мій Харків.
Я так зрозумів що ця війна надовго, тому здавати зброю ТРО ще зарано.
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21.04.2022 19:27 Відповісти
я и пишу везде. Нам дают не все что надо. Главное другое, а нам дают оборонку пока в основном
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21.04.2022 22:44 Відповісти
Якщо можна гаубиці то чого не можна літаків?
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21.04.2022 19:47 Відповісти
У нас уже стало більше на 20 літаків.
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21.04.2022 22:33 Відповісти
"чого не можна літаків?"

Совавіапромовського гівна США не мають.
На літаках серії F в Україні літати на сьогодні немає кому.
Та найбільша перешкода у надані модерних серйозних озброєнь - недовіра до нинішнього політичного керівництва України.
Ви в Україні навіть не уявляєте з якою пересторогою західні високопосадовці ставляться до оточення зеленського.
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21.04.2022 23:11 Відповісти
Дедуля-давай MQ-9 Reaper и Украина тебя не забудет и будет памятник тебе в Киеве который будет 1000 лет стоять-после того как все остальные родственники тебя забудут. Дедуля-у тебя есть шанс войти в историю!
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21.04.2022 19:51 Відповісти
Вони дають якісь нові безпілотники - ******* Ghost
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21.04.2022 22:30 Відповісти
+4 новых дивизиона гаубиц М 198 это внушительно. Итого имеем на данный момент 5 дивизионов(90 шт). Браво Байден ! Ждем еще всякого нужного).
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21.04.2022 19:52 Відповісти
жаль что не новые облегчённые https://ru.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_M777 155-мм гаубицы M777
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21.04.2022 21:17 Відповісти
ПЗДА РОССИИ !!!
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21.04.2022 19:55 Відповісти
Звідси робимо висновок: русні *****!
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21.04.2022 20:05 Відповісти
каЦАПАМ П*ЗДА
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21.04.2022 20:36 Відповісти
Долгие лета и крепкого здоровья президенту пану Байдену! Пан Байден и пан Джонсон бОльшие патриоты Украины, чем то, шо сидит во власти в Украине сейчас! Хотя, конешно, у них свой интерес, но он нам на руку. Ещё раз спасибо!
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21.04.2022 21:16 Відповісти
Мова йде про якісь нові тактичні безпілотники - ******* Ghost. Їх розробили спеціально для України: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/21/7341212/
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21.04.2022 22:28 Відповісти
Оххохо! Оце буде круто!
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21.04.2022 22:50 Відповісти
Бидон под давлением таки расчехлился на нормальное вооружение, есть все шансы в обозримом будущем вернуть Крым, Донбасс, похоже и так будут возвращать без объявлений.
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21.04.2022 23:01 Відповісти
послухай бовдуре, у твої 42 рочки, клепку вже треба мати, щоб усвідомлювати степінь написаної дурні... Чи ти зе!бенятко під втиском?
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22.04.2022 00:48 Відповісти
Не сотні гаубиць, а всього лише сімдесят дві одиниці.
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21.04.2022 23:05 Відповісти
На Ukr.net заявляють про "ДЕСЯТКИ гаубиць..."
Хто бреше?
Аферістович?
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22.04.2022 00:17 Відповісти
Л.І.Брежнєв в одній із промов з нагоди олімпійських ігор читає, читає, а в кінці:
- ... О О О ...
Збоку хтось із наближених підказує пошепки:
- Леонід Ілліч, це олімпійські кільця.

Дж.Байден читає:
- ... сотні гаубиць, ...
А збоку хтось із наближених підказує:
- Містере президент, там на один нуль меньше.
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22.04.2022 01:15 Відповісти
після війни України потрібно зробити своє літаків.
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22.04.2022 01:16 Відповісти
Цитата: "... сотні гаубиць та сотні тисяч *********** до них. ..." - Джерело:

Було би надзвичайно добре, якщо це не помилка, а правда.
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22.04.2022 01:17 Відповісти
Браво!
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22.04.2022 03:37 Відповісти
Пане Бутусов ! Українці ! У нас біда ! Юрій Швець на своєму каналі розказує про величезне скупчення польових шпиталів і медикаментів на кордоні! Вони не відправляються до фронту , а стають предметом наживи. Ніхто цю проблему не вирішує. Люди стікають кров'ю , а у нас в тілах сотні тон медикаментів!!!!!!
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22.04.2022 07:07 Відповісти
Пане Бутусов ! Українці ! У нас біда ! Юрій Швець на своєму каналі розказує про величезне скупчення польових шпиталів і медикаментів на кордоні! Вони не відправляються до фронту , а стають предметом наживи. Ніхто цю проблему не вирішує. Люди стікають кров'ю , а у нас в тілах сотні тон медикаментів!!!!!!
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22.04.2022 07:07 Відповісти
Пане Бутусов ! Українці ! У нас біда ! Юрій Швець на своєму каналі розказує про величезне скупчення польових шпиталів і медикаментів на кордоні! Вони не відправляються до фронту , а стають предметом наживи. Ніхто цю проблему не вирішує. Люди стікають кров'ю , а у нас в тілах сотні тон медикаментів!!!!!!
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22.04.2022 07:09 Відповісти
Пане Бутусов ! Українці ! У нас біда ! Юрій Швець на своєму каналі розказує про величезне скупчення польових шпиталів і медикаментів на кордоні! Вони не відправляються до фронту , а стають предметом наживи. Ніхто цю проблему не вирішує. Люди стікають кров'ю , а у нас в тілах сотні тон медикаментів!!!!!!
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22.04.2022 07:10 Відповісти
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