3 722 19
Пов'язаним із РФ суднам буде заборонено заходити до портів США, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що пов'язаним із Росією суднам буде заборонено заходити до американських портів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я оголошую, що США заборонять пов'язаним із Росією суднам заходити до наших портів, як це раніше було зроблено в Європі", - сказав Байден.
"Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, пов'язаним із Росією, не зможе зайти до порту США, підійти до наших берегів", - додав він.
Нагадуємо, раніше на аналогічні заходи пішли країни ЄС.
Топ коментарі
+28 Bob Fayn
показати весь коментар21.04.2022 17:50
+20 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар21.04.2022 17:51
+13 Виктор Дийнега
показати весь коментар21.04.2022 17:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Я думаю що єдине що хоче кремлівський упир - це смерть та кров громадян України.
Санкції будуть вводити лише проти росії, або керівництва.
Все не так. А зовсім навпаки.
Якщо порівнювати, як вони це зробили, тиждень 9-15/04 з тижнем 2-8/04, то обсяг вивезення нафти з Чорного моря не зменшився на 30%, а збільшився в декілька (!) разів...
Чому могла статися така прикра помилка?
1) В морських перевезеннях "тиждень" - це не база для порівняння, це ж стихія.... є шторм, нема шторму. Був туман в Босфорі чи велика черга в Дарданеллах, чи не було...
2) Не вперше помічаємо, що фахівці з "макрорівня" завжди занадто довіряють автоматичним (програмним) засобам "підтягування" інформації з морських трафік-сервісів. Це прикра помилка. Наприклад, морські сервіси не враховують таких технічних обставин, що факт того, що танкер зайшов в порт та прийняв на борт вантаж нафти в конкретному порту, може бути не зафіксований трафік-сервісом з багатьох чинників (погода, стан приймача-передавача, навмисне втручання людини тощо).
Отже, час для переможних реляцій ще не настав! Щоб ви розуміли масштаб - гляньте на карту. Це танкери з російською кривавою нафтою та нафтопродуктами, що працюють з портів Чорного та Азовського морів.
База даних з 14/03-14/04/2022 тут, хто бажає, може порахувати, танкери з сирою нафтою - це дедвейт (DWT) більше 100 000 тонн, менші - переважно нафтопродукти: https://www.blackseanews.net/en/read/186521?fbclid=IwAR0g7JexOGH7HTIG3CrAVDWDQpVSELYbd9z8yWIhOaFEkIPqYgTrOrrKTmU https://www.blackseanews.net/en/read/186521?fbclid=IwAR0g7JexOGH7HTIG3CrAVDWDQpVSELYbd9z8yWIhOaFEkIPqYgTrOrrKTmU
Щотижня - приблизно 40 танкерів (нафта + нафтопродукти), сумарний дедвейт 2,2- 2,4 млн тонн, близько 1,5 млрд доларів США, це більше 200 нових ракет "Калібр"
Повідомив Керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень", редактор у BlackSeaNews
Andrii Klymenko - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4756488777813631&id=100003576664760