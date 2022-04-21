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Новини Санкції проти Росії
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Байден (2855) порт (2016) санкції (11297) США (21006)

Пов'язаним із РФ суднам буде заборонено заходити до портів США, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявив, що пов'язаним із Росією суднам буде заборонено заходити до американських портів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я оголошую, що США заборонять пов'язаним із Росією суднам заходити до наших портів, як це раніше було зроблено в Європі", - сказав Байден.

"Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, пов'язаним із Росією, не зможе зайти до порту США, підійти до наших берегів", - додав він.

Нагадуємо, раніше на аналогічні заходи пішли країни ЄС. 

Також читайте: Відсьогодні всі порти Європи закриті для російських кораблів. Єдине виключення - подача сигналу SOS

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Топ коментарі
+28
Погоріли Іскандери і С-300 Інститут в Твері де їх розробляли
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21.04.2022 17:50
+20
На Харківщині за сьогодні ЗСУ збили вже два ворожих винищувачі
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21.04.2022 17:51
+13
***** нужна хотя бы маленькая победа в Украине чтобы выдать ее своему кровожадному электорату на кануне дефолта и общей заморозке зарплат и соцвыплат. Если он этого не получит, голодные и озлобленные зомбари не правильно его поймут и могут устроить революцию. Украинцам с сегодняшнего дня нужно проявить всю ненависть и ярость которые накопились с 2014 года и сделать русским фашистам фатальное поражение которое поставит окончательный крест на гитлере 21-века и его нацистах.
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21.04.2022 17:54
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Касап-изгой.
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21.04.2022 17:50 Відповісти
Погоріли Іскандери і С-300 Інститут в Твері де їх розробляли
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21.04.2022 17:50 Відповісти
Слабакі, в Одесі шашлики кращі.
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21.04.2022 17:58 Відповісти
На Харківщині за сьогодні ЗСУ збили вже два ворожих винищувачі
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21.04.2022 17:51 Відповісти
Всех кацапов за борт
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21.04.2022 17:51 Відповісти
***** нужна хотя бы маленькая победа в Украине чтобы выдать ее своему кровожадному электорату на кануне дефолта и общей заморозке зарплат и соцвыплат. Если он этого не получит, голодные и озлобленные зомбари не правильно его поймут и могут устроить революцию. Украинцам с сегодняшнего дня нужно проявить всю ненависть и ярость которые накопились с 2014 года и сделать русским фашистам фатальное поражение которое поставит окончательный крест на гитлере 21-века и его нацистах.
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21.04.2022 17:54 Відповісти
У них є телевізор, по телевізору вони що завгодно скажуть, хоч про те що американська область - частина РФ.
Я думаю що єдине що хоче кремлівський упир - це смерть та кров громадян України.
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21.04.2022 18:04 Відповісти
Не устроят - эти фашизоиды все смелые только сидя на диванах перед телевизором
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21.04.2022 18:21 Відповісти
Знову напів-заходи. Їм тре' взагалі заборонити з'являтись над поверхнею води.
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21.04.2022 17:55 Відповісти
Нужно добавить и суда которые везут грузы связанные с кацапскими компаниями или поставляющими в рашку товары.
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21.04.2022 17:59 Відповісти
треба заборонити заходити до портів США та Європи суднам, де хоч один член екіпажу є росіянином
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21.04.2022 18:00 Відповісти
Не вийде, бо вони не люди, а анало-говнєтниє (С) гібридні істоти. Їм властива мімікрія. Хвоста скрутив, - і від чотрношкірого транса ніхто не відрізнить.
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21.04.2022 18:06 Відповісти
Такого не зроблять ні США, ні ЄС. Бо це дискримінація по національності.
Санкції будуть вводити лише проти росії, або керівництва.
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21.04.2022 18:07 Відповісти
На раз. Бо це не нація, а діагноз. З метою захиста людства від зарази, набагато небезпечнішої за той ковід.
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21.04.2022 18:12 Відповісти
Газета New York Times 18 апреля https://www.nytimes.com/2022/04/18/world/europe/ukraine-war-russian-orthodox-church.html написала , что русские православные общины в Италии, США и Франции настаивают на разрыве с Московским патриархатом.
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21.04.2022 18:05 Відповісти
из всего что ты тут накукарекал я знаю одно слово-цензор. что за фамилии, что за самолеты, какие то дети... наркоман что ли? молдова ассоциируется с приднестровьем, сейчас самый удобный момент его вернуть. давай на эту тему.
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21.04.2022 18:23 Відповісти
Наверное взял и все деньги себе в задницу засунул, а потом вытащил и облизал.
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21.04.2022 18:33 Відповісти
Сьогодні 20 квітня 2022 року одна з поважних світових інформагенцій радісно відрапортувала (а всі передрукували), що за останній тиждень значно зменшилися поставки російської кривавої сирої нафти, ледь не на 25%... - не треба цьому вірити, на жаль.

Все не так. А зовсім навпаки.

Якщо порівнювати, як вони це зробили, тиждень 9-15/04 з тижнем 2-8/04, то обсяг вивезення нафти з Чорного моря не зменшився на 30%, а збільшився в декілька (!) разів...

Чому могла статися така прикра помилка?

1) В морських перевезеннях "тиждень" - це не база для порівняння, це ж стихія.... є шторм, нема шторму. Був туман в Босфорі чи велика черга в Дарданеллах, чи не було...

2) Не вперше помічаємо, що фахівці з "макрорівня" завжди занадто довіряють автоматичним (програмним) засобам "підтягування" інформації з морських трафік-сервісів. Це прикра помилка. Наприклад, морські сервіси не враховують таких технічних обставин, що факт того, що танкер зайшов в порт та прийняв на борт вантаж нафти в конкретному порту, може бути не зафіксований трафік-сервісом з багатьох чинників (погода, стан приймача-передавача, навмисне втручання людини тощо).

Отже, час для переможних реляцій ще не настав! Щоб ви розуміли масштаб - гляньте на карту. Це танкери з російською кривавою нафтою та нафтопродуктами, що працюють з портів Чорного та Азовського морів.

База даних з 14/03-14/04/2022 тут, хто бажає, може порахувати, танкери з сирою нафтою - це дедвейт (DWT) більше 100 000 тонн, менші - переважно нафтопродукти: https://www.blackseanews.net/en/read/186521?fbclid=IwAR0g7JexOGH7HTIG3CrAVDWDQpVSELYbd9z8yWIhOaFEkIPqYgTrOrrKTmU https://www.blackseanews.net/en/read/186521?fbclid=IwAR0g7JexOGH7HTIG3CrAVDWDQpVSELYbd9z8yWIhOaFEkIPqYgTrOrrKTmU

Щотижня - приблизно 40 танкерів (нафта + нафтопродукти), сумарний дедвейт 2,2- 2,4 млн тонн, близько 1,5 млрд доларів США, це більше 200 нових ракет "Калібр"

Повідомив Керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень", редактор у BlackSeaNews

Andrii Klymenko - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4756488777813631&id=100003576664760
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21.04.2022 18:33 Відповісти
 
 