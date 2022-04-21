Пов'язаним із РФ суднам буде заборонено заходити до портів США, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що пов'язаним із Росією суднам буде заборонено заходити до американських портів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я оголошую, що США заборонять пов'язаним із Росією суднам заходити до наших портів, як це раніше було зроблено в Європі", - сказав Байден.

"Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, пов'язаним із Росією, не зможе зайти до порту США, підійти до наших берегів", - додав він.

Нагадуємо, раніше на аналогічні заходи пішли країни ЄС.

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