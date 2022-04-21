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Розвідка опублікувала дані окупантів із Твері, які скоювали воєнні злочини в Україні

окупанти

Розвідка опублікувала дані військових із 79 реактивно-артилерійської бригади з Твері, які вчиняють злочини проти українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки у телеграмі.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 79 реактивно-артилерійської бригади (в/ч 53956, м.Твер) Західного військового округу ЗС РФ, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" - йдеться у повідомленні.

Загалом до списку увійшли 8 окупантів. Переглянути їхні особисті дані можна за посиланням.

У розвідці повідомили, що саме вони беруть безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Особовий склад бригади причетний до прицільних артилерійських обстрілів із важких видів озброєння населених пунктів у Сумській та Харківській областях, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР МО оприлюднило дані російських командирів, підлеглі яких обстрілювали Харківщину та Сумщину

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Yulia Latynina

@YLatynina

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https://twitter.com/YLatynina/status/1517031680774651905 8 ч

В общем, выянсилось, что из своего любимого "можем повторить" Путин может повторить только массовые изнасилования и грабежи.
Насилуют и грабят, действительно, как Красная Армия в Восточной Пруссии в 1945. Или как Щорс в Киеве в 1919. Остальное не так успешно.
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21.04.2022 18:28 Відповісти
Нам нужны видео их казни.
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21.04.2022 18:29 Відповісти
В мордорі чи не кожен другий активний вбивця, а кожен перший заохочує та підтримує
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21.04.2022 18:36 Відповісти
Та й суду не треба краще вбийти их за всі злочини !в мене все !бильше нема ні слив один розпач хто небудь допоможіть Мариуполю!!!SOS Благаю ЗСУ так як на Бога нема в мене надиї ,він там спить мабуть на своему Небі!!
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21.04.2022 18:47 Відповісти
ТВАРІ ІЗ ТВЕРІ
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21.04.2022 18:56 Відповісти
тверь-це калінін-- староста гомік у сталіна.. яке місто-такі і мешканці щоб вас Господь покарав
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21.04.2022 19:21 Відповісти
 
 