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Байден (2855) Зеленський (22429) допомога (7877)

Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи, - Зеленський подякував Байдену за надану зброю

байден,зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за допомогу, яку США надали Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері. 

"Дякую президенту США Джо Байдену та всьому американському народові за лідерство у підтримці народу України в боротьбі з агресією РФ. Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи! Вона зберігає життя наших захисників, які боронять демократію та свободу, і наближає нас до відновлення миру в Україні", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден про черговий пакет допомоги Україні на $800 млн: сотні гаубиць, боєприпаси, тактичні безпілотники

Автор: 
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Топ коментарі
+25
Вован, віддай Байдену каломойського і допомога буде більшою.
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21.04.2022 18:36
+16
І не тільки його. Можна ще посприяти, аби видали Фірташа. Портнова, Медведчука...
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21.04.2022 18:41
+12
Фрау Рібентроп не сприймає сентиментів.
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21.04.2022 18:37
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Надо послать Байдену фото десятилетнего мальчика на могиле матери. Для стимуляции. И Меркель тоже послать это фото.
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21.04.2022 18:35 Відповісти
Фрау Рібентроп не сприймає сентиментів.
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21.04.2022 18:37 Відповісти
в неї дітей нема і не було. Комсмолка
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21.04.2022 18:48 Відповісти
Джо мотивувати особливо не потрібно... муркель вже на смітнику історії і спливе десь у грязьпромі, якщо від того хоч щось лишиться
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21.04.2022 18:39 Відповісти
ваві пошли,який скавчав "нє нагнєтайтє"
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22.04.2022 01:51 Відповісти
Вован, віддай Байдену каломойського і допомога буде більшою.
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21.04.2022 18:36 Відповісти
І не тільки його. Можна ще посприяти, аби видали Фірташа. Портнова, Медведчука...
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21.04.2022 18:41 Відповісти
здрасьте - Портнова зеленский отпустил
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21.04.2022 19:31 Відповісти
А де подіЛося рашка не нападе ми краще знєм своїх сусідів, що та Америка знає, нам потрібно просто перестать стрелять і штрафувати своїх солдат за порушення тиші... І взагалі велике будівництво замість оборонки бо якщо виділити гроші на обронку то не лишеться на Крадівництво
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21.04.2022 18:39 Відповісти
Спасібо Джо!
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21.04.2022 18:39 Відповісти
90 гаубиць 180 тис снарядів протиартилерійські радари,беспілотники,все що потрібно для деблокади Маріуполя.
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21.04.2022 18:41 Відповісти
А люди для цього не потрібні? Скільки людей потрібно покласти, щоб розблокувати Маріуполь? І головне питання - особисто ви готові йти розблоковувати?
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21.04.2022 18:59 Відповісти
Ну варіанти є тільки 2:
1. Відвойовувати Маріуполь, та інші окуповані территорії;
2. Публічно відмовитись від них, підписав відповідні договори.
Третього варіанту не має. Чи ви думаєте, що кацапи самі відступлять та віддадуть Маріуполь та інші тимчасово окуповані міста?
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21.04.2022 19:04 Відповісти
ты забыл про самый главный 3-й пункт - ВРЕМЯ переговоров и боевых действий - нужно что бы оно было удачным для ВСУ - а не тогда когда потребуют диванные писаки
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21.04.2022 19:34 Відповісти
Volod'ka, Volod'ka, онуче, ну як тобі підарунки від дідуся? нраіца? Це те що ти хотів отримати? - Love you Pops Joe, your Volod'ka, this is everything i was dreaming of.! але ще б асфальтовий завод ти на мене переписав, ціни б тобы не було
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21.04.2022 18:47 Відповісти
Зеленський подякував Байдену
Ну, наконец-то -- актёра из фильмов для взрослых удовлетворили...
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21.04.2022 18:52 Відповісти
ну у зеленского же сейчас потєплениє в головном мозгу..
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21.04.2022 19:36 Відповісти
щен не всі усвідомлюють що ми тут ще існуєм завдяки допомозі Американців, Англійців. кожен ранок їм дякую. і та довоєнна політика зе до наших союзників була вкрай кончена.
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21.04.2022 19:22 Відповісти
только до военная? так они и сейчас недели две назад хотели слить Украину подписав не выгодный мирний договор - а точнее отказ он украинских территорий где-то посередине
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21.04.2022 19:41 Відповісти
21 квітня країна третє відзначає День Зеленого Двбйоба.
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21.04.2022 19:29 Відповісти
 
 