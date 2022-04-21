Шмигаль зустрівся із Байденом у Вашингтоні: Обговорили допомогу Україні та посилення санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Шмигаль подякував від імені всіх українців за величезну підтримку нашої держави з боку Адміністрації Президента США. Зокрема, за оголошення надання Україні нового масштабного пакету військової допомоги на суму 800 млн доларів США та 500 млн доларів США прямої економічної допомоги.

"Для перемоги України у відстоюванні незалежності та спільних цінностей демократичного світу, потрібне подальше лідерство США у питаннях постачання зброї, розширення фінансової допомоги й посилення санкцій проти росії. Тільки так можна примусити кремль до закінчення війни!" - наголосив глава уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про черговий пакет допомоги Україні на $800 млн: сотні гаубиць, боєприпаси, тактичні безпілотники

Також прем'єр розповів про злочини окупантів на території України, про численні жертви та значні збитки, про зруйновану цивільну інфраструктуру.

"Всьому світові стали відомі варварства, скоєні російськими загарбниками в Бучі, Краматорську, Бородянці, Гостомелі, Маріуполі та інших містах України. Ми цінуємо вашу рішучу позицію називати ці дії геноцидом. Розраховуємо на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори та виконавці злочинів були притягнені до відповідальності", - зазначив Шмигаль.

Байден та глава українського уряду обговорили посилення санкційного тиску на Росію.

Зокрема, під час зустрічі Байдену передали український прапор, підписаний президентом Зеленським і символічну лімітовану поштову марку з вказанням напрямку для російського військового корабля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи, - Зеленський подякував Байдену за надану зброю