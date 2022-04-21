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Шмигаль зустрівся із Байденом у Вашингтоні: Обговорили допомогу Україні та посилення санкцій проти РФ

байден,шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Шмигаль подякував від імені всіх українців за величезну підтримку нашої держави з боку Адміністрації Президента США. Зокрема, за оголошення надання Україні нового масштабного пакету військової допомоги на суму 800 млн доларів США та 500 млн доларів США прямої економічної допомоги.

"Для перемоги України у відстоюванні незалежності та спільних цінностей демократичного світу, потрібне подальше лідерство США у питаннях постачання зброї, розширення фінансової допомоги й посилення санкцій проти росії. Тільки так можна примусити кремль до закінчення війни!" - наголосив глава уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про черговий пакет допомоги Україні на $800 млн: сотні гаубиць, боєприпаси, тактичні безпілотники

Також прем'єр розповів про злочини окупантів на території України, про численні жертви та значні збитки, про зруйновану цивільну інфраструктуру.

"Всьому світові стали відомі варварства, скоєні російськими загарбниками в Бучі, Краматорську, Бородянці, Гостомелі, Маріуполі та інших містах України. Ми цінуємо вашу рішучу позицію називати ці дії геноцидом. Розраховуємо на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори та виконавці злочинів були притягнені до відповідальності", - зазначив Шмигаль.

Байден та глава українського уряду обговорили посилення санкційного тиску на Росію.

Зокрема, під час зустрічі Байдену передали український прапор, підписаний президентом Зеленським і символічну лімітовану поштову марку з вказанням напрямку для російського військового корабля.

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Топ коментарі
+2
а че не сказал что они нам ввп обваливают своим непринятием шашлыков
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21.04.2022 18:39
+2
Слухай перестань цю херню нести. Ми нічого не забули, ми отримаємо після перемоги відповіді.
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21.04.2022 18:42
+2
Кто из них Шмыгаль?
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21.04.2022 18:45
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а че не сказал что они нам ввп обваливают своим непринятием шашлыков
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21.04.2022 18:39 Відповісти
Слухай перестань цю херню нести. Ми нічого не забули, ми отримаємо після перемоги відповіді.
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21.04.2022 18:42 Відповісти
Шмыгаль, - рискуешь, тут Мишель твое место хочет занять
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21.04.2022 18:42 Відповісти
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21.04.2022 18:43 Відповісти
Кто из них Шмыгаль?
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21.04.2022 18:45 Відповісти
слева - Шмыгаль, справа - профессор Плейшнер
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21.04.2022 19:38 Відповісти
Дай списати? - На бери, але тільки не на 100%, зроби пару помилок... Я що тупий, звісно зроблю...
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21.04.2022 18:48 Відповісти
а папаша то у них один был походу
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21.04.2022 19:48 Відповісти
неоголошений візит?
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21.04.2022 18:47 Відповісти
С маркой - хорошо придумали !
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21.04.2022 19:34 Відповісти
только в руки ему деньги не давай Джо. Твой чел пусть тут рулит
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21.04.2022 21:02 Відповісти
 
 