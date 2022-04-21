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Україна та цивілізований світ ніколи не визнають псевдореферендумів на окупованому півдні, - МЗС

референдум

Російські загарбники продовжують підготовку так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

Звертається увага, що РФ фактично йде тим самим шляхом, що й у 2014 році в Луганській та Донецькій областях.

"Цілком очевидно, що злочинні дії Росії не отримали підтримки з боку населення тимчасово окупованих територій. Натомість українці продовжують відчайдушно чинити опір російським окупаційним адміністраціям. Тому Москва і розпочала підготовку неприкритої фальсифікації результатів "голосування" щодо створення так званих "народних республік" на півдні нашої держави", - йдеться у заяві МЗС.

Наголошується, що спроби Кремля "легалізувати" російські окупаційні адміністрації на цих територіях та створити квазіюридичні підстави для проведення примусової мобілізації мешканців регіону приречені.

Читайте: Окупанти провели "референдум" про приєднання до "ДНР" у Розівці в Запорізькій області, - ОВА

"Відповідно до норм міжнародного права і законодавства України, результати цих псевдореферендумів будуть юридично нікчемними. Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають ці протиправні та злочинні рішення РФ", - зазначають у відомстві.

В МЗС закликають міжнародну спільноту засудити підготовку так званих "референдумів" на півдні України, не визнавати їхні "результати" та продовжити всеосяжний тиск на Росію, аби змусити її припинити агресію проти суверенітету та територіальної цілісності України.

Також читайте: Окупанти перенесли дату "референдуму" щодо приєднання Херсонщини до "ДНР"

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Топ коментарі
+10
https://t.me/military_az/18013 🇺🇦🇦🇿 Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи. В состав гуманитарной помощи общим весом более 170 тонн входят лекарственные препараты и медицинские расходные материалы на сумму 3,37 млн манатов, а также продукты питания на сумму 1 млн манатов.
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21.04.2022 18:57
+6
Dost Azərbaycan xalqına təşəkkürlər дякую брати!
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21.04.2022 18:58
+5
Этот гофнореферендум только для скабеевой и стада касапских выплятков.
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21.04.2022 18:49
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Этот гофнореферендум только для скабеевой и стада касапских выплятков.
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21.04.2022 18:49 Відповісти
Навіть Организація Обезпокоїних Націй в обезпокоїться...
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21.04.2022 18:51 Відповісти
Ну, якщо навіть наше українське МЗС здатне лише висловити стурбованість і не визнати результатів (виходить, що це позиція влади), то що Ви хочете від ООН чи ще когось?..
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21.04.2022 19:02 Відповісти
https://t.me/military_az/18013 🇺🇦🇦🇿 Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи. В состав гуманитарной помощи общим весом более 170 тонн входят лекарственные препараты и медицинские расходные материалы на сумму 3,37 млн манатов, а также продукты питания на сумму 1 млн манатов.
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21.04.2022 18:57 Відповісти
Dost Azərbaycan xalqına təşəkkürlər дякую брати!
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21.04.2022 18:58 Відповісти
Çox sağolun qardaşlar!!! Ukrayna qalib gələcək!!!!!!!
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21.04.2022 19:10 Відповісти
А не спадає на думку, що до того часу варто докласти зусиль для звільнення всього півдня включно з Кримом?.. Я не знаю, наскільки це реально, але чомусь такий варіант МЗС навіть не розглядається - це нормальна ситуація, взагалі?
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21.04.2022 19:00 Відповісти
Це ж було вже...На рахунок півдня є дуже багато питань. Як взагалі так сталось? Дивна ситуація. Сподіваюсь після війни будуть підійматися ці питання. Тому що виходить дуже дивна картина с Херсонщиною. Таке відчуття що її просто сдали по якимось домовленостям.... Будемо сподіватися що прийде час і ми отримаємо всі відповіді, а винні будуть покарані
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21.04.2022 19:16 Відповісти
Её сдали потому что во власти имбецилы которые не верили что будет война, антоновский мост не был заминирован и взорван, будь он снесен, то хер бы оркам, а не Херсон бы достался. Просто нереальная тупость и преступная халатность привели ко всему этому. Конспирология в этом вопрос явно лишняя. Просто у нас всё как всегда, зима пришла неожиданно - первого декабря...
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21.04.2022 19:34 Відповісти
штаби якісь там у них палить, якщо ніякою зброєю не дістати
крим також не визнаний ніким але мало толку від того
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21.04.2022 21:01 Відповісти
 
 