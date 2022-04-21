УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4380 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 349 17
Маріуполь (3205) Азовсталь (437)

"Здаватися тут ніхто не збирається", - очільник патрульної поліції Маріуполя Вершинін про ситуацію на "Азовсталі"

азовсталь

На заводі "Азовсталь", де перебувають декілька сотень цивільних, є проблеми з їжею, водою та медикаментами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про це повідомив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

"Майже постійно відбуваються авіаудари та працюють РСЗВ. Є певні моменти тиші, але обстріл проводиться постійно. Плюс постійні випади штурму, і хлопці героїчно борються. Є проблематика, у тому числі в будинках, тому що росіяни повністю розбивають будинки з танків, а потім намагаються просуватися далі", - розповів він.

За словами Вершиніна, на заводі "Азовсталь" наразі перебувають декілька сотень цивільних. 

"З приводу медикаментів, води, їжі та всього іншого. Так, існує сильний дефіцит. Є проблеми і з їжею, і з водою, і медикаментами. Не такі глобальні та критичні, що треба вже здаватися. Здаватися тут ніхто не збирається. Але проблеми є. Регулярно пропонують здати зброю, роблять коридори. Це публікується в їхніх офіційних джерелах, розганяється по всіляким телеграм-каналам тощо. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається довкола нас", - пояснив правоохоронець.

"Хотілося б, щоб ті бійці, які обрали собі право та можливість боротися, справді вийшли з Маріуполя на даному етапі, бо місто ми потім заберемо. Ті бійці, які залишилися тут, – це квінтесенція воїнів у принципі. Якщо Україна втратить цих воїнів, то вона втратить дуже багато", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готуємося деблокувати Маріуполь військовим шляхом, - Зеленський

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Алёна Попова

@alyonapopova

·
https://twitter.com/alyonapopova/status/1517005197528158210 10 ч

Долгое время россияне смотрели вокруг себя и думали, кто же все-таки виноват в нищете, коррупции, ветхом жилье, разбитых дорогах, деградирующей медицине, отсутствии перспектив и надежды на светлое будущее. Наконец-таки виновный во всем этом ужасе был найден.
Им оказался Бандера
показати весь коментар
21.04.2022 18:50
+21
Держитесь хлопцы есть надежда вас спасти. Вы просто невероятные Герои.
показати весь коментар
21.04.2022 18:52
+16
Да ,чёрные перепуганные рожи ***** и Шойги ,говорят о том ,что им ****** !!!
показати весь коментар
21.04.2022 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алёна Попова

@alyonapopova

·
https://twitter.com/alyonapopova/status/1517005197528158210 10 ч

Долгое время россияне смотрели вокруг себя и думали, кто же все-таки виноват в нищете, коррупции, ветхом жилье, разбитых дорогах, деградирующей медицине, отсутствии перспектив и надежды на светлое будущее. Наконец-таки виновный во всем этом ужасе был найден.
Им оказался Бандера
показати весь коментар
21.04.2022 18:50 Відповісти
Степан Андрійович сере кацапам в штанці з 30х років 20ого століття, всім і кожному особисто
показати весь коментар
21.04.2022 18:59 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 19:10 Відповісти
Так, ну Бандеру они уже нашли. Теперь нужно искать Петлюру.
показати весь коментар
21.04.2022 19:00 Відповісти
Це фейк? Чи це реальна стаття.
показати весь коментар
21.04.2022 19:04 Відповісти
теперь интернета нет, им передают по телеграфу
показати весь коментар
21.04.2022 19:10 Відповісти
Почтовыми голубями.
показати весь коментар
21.04.2022 20:16 Відповісти
Да ,чёрные перепуганные рожи ***** и Шойги ,говорят о том ,что им ****** !!!
показати весь коментар
21.04.2022 18:51 Відповісти
Держитесь хлопцы есть надежда вас спасти. Вы просто невероятные Герои.
показати весь коментар
21.04.2022 18:52 Відповісти
Угробив убитыми и ранеными более 60 тысяч голов своей солдатни, Путин их "пожалел" и "отменил" штурм "Азовстали" в Мариуполе.
Ранее он "пожалел" Киев и в "знак доброй воли" увел свою орду
Человеколюбие Путина прямопропорционально кол-ву трупов его орды и сожженой техники
показати весь коментар
21.04.2022 18:55 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 18:57 Відповісти
"вийшли з Маріуполя на даному етапі, бо місто ми потім заберемо" - Крим вже забрали? Чи, може, Луганськ, Донецьк?
показати весь коментар
21.04.2022 19:05 Відповісти
а что уже конец света ? времени нет ? вернуть Крым и все остальные територрии мы будем когда будут силы и удачное время
показати весь коментар
21.04.2022 19:52 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 19:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, благаю, допоможіть
показати весь коментар
21.04.2022 19:26 Відповісти
О квинтесенции сказано в 🎯 Одна из фундаментальных частей ВСУ. Надеюсь создатель поступит так, как обязан, если он тот, кем "видят" его люди.😎
показати весь коментар
21.04.2022 21:50 Відповісти
На жаль, ситуація така, що "не здаватися" (тобто битися до смерті) - це не настільки геройство, скільки прагматичний вибір людей, які цілком адекватно розуміють, що їх чекає в полоні.
показати весь коментар
21.04.2022 21:57 Відповісти
 
 