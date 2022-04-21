За три тижні Іспанія відправила 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки для України, - прем'єр Санчес
За три тижні Іспанія відправила 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки для України.
Проце повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За останні три тижні Іспанія відправила гуманітарну допомогу та значні обсяги військового спорядження, медикаментів та зброї. 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки вже було відправлено. Ми робимо фінансовий внесок у європейський фонд миру на близько EUR120 млн. Ми повністю віддані санкціям ЄС проти путінського режиму. Ми схвалили гуманітарний пакет на суму EUR31 млн - найбільше зобов'язання, яке Іспанія коли-небудь давала окремій країні", - сказав Санчес на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер.
За його словами, Іспанія вже надала міжнародний захист 66 тис. біженцям із України.
"Близько 137 тис. людей прибули до нашої країни", - поінформував Санчес.
Він запевнив, що Іспанія продовжить надавати Україні політичну, гуманітарну та фінансову підтримку, а також військове спорядження.
"Ми продовжимо захищати найбільш уразливих. Гуманітарна допомога, яку надає Іспанія, насамперед буде призначена меншинам і жінкам, які особливо вразливі у конфліктних ситуаціях. Із EUR31 млн, за якими ми дали зобов'язання, EUR7 млн профінансують роботу ЮНІСЕФ та Фонд народонаселення ООН для цієї мети", - наголосив прем'єр.
Крім того, Санчес додав, що Іспанія має намір відновити роботу посольства у Києві.
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Случайность?
19 апреля в России и Испании погибли бывшие топ-менеджеры двух тесно связанных между собой путинских кошельков - Газпромбанка и НОВАТЭКа.
Оба мужчины были успешными мультимиллионерами.
И оба вдруг, в один день, убили свои семьи и покончили с собой.
Наверное, это случайность.
як у Госпда-мають очі і не бачать мають вуха і не чують
Справжні ідальго.
Власти Индии отказались принять на посадку японский самолет, который должен был доставить гуманитарный груз в Украину. Об этом сообщил руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити. Как утверждает агентство Kyodo (http://nordot.app/889699379686129664?c=39550187727945729), причиной отказала стало отсутствие договоренностей с индийскими властями.
Во время остановки в Индии самолеты должны были загрузить гуманитарную помощь, в том числе одеяла, и доставить их в соседние с Украиной страны - Польшу и Румынию. Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Как выяснило Kyodo, участники политсовета Японии сообщили о договоренностях с Индией на административном уровне, но 20 апреля получили отказ. https://t.me/charter97_org/70765
Arriba Espana!
Гм... Розкажіть, на чому грунтуються ваші висновки.