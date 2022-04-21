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Іспанія (880)

За три тижні Іспанія відправила 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки для України, - прем'єр Санчес

санчес

За три тижні Іспанія відправила 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки для України.

Проце повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні три тижні Іспанія відправила гуманітарну допомогу та значні обсяги військового спорядження, медикаментів та зброї. 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки вже було відправлено. Ми робимо фінансовий внесок у європейський фонд миру на близько EUR120 млн. Ми повністю віддані санкціям ЄС проти путінського режиму. Ми схвалили гуманітарний пакет на суму EUR31 млн - найбільше зобов'язання, яке Іспанія коли-небудь давала окремій країні", - сказав Санчес на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер.

За його словами, Іспанія вже надала міжнародний захист 66 тис. біженцям із України.

"Близько 137 тис. людей прибули до нашої країни", - поінформував Санчес.

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Він запевнив, що Іспанія продовжить надавати Україні політичну, гуманітарну та фінансову підтримку, а також військове спорядження.

"Ми продовжимо захищати найбільш уразливих. Гуманітарна допомога, яку надає Іспанія, насамперед буде призначена меншинам і жінкам, які особливо вразливі у конфліктних ситуаціях. Із EUR31 млн, за якими ми дали зобов'язання, EUR7 млн профінансують роботу ЮНІСЕФ та Фонд народонаселення ООН для цієї мети", - наголосив прем'єр.

Крім того, Санчес додав, що Іспанія має намір відновити роботу посольства у Києві.

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Топ коментарі
+16
Молодцы! Отправляют молча...без пиара...а не как качели немцы)
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21.04.2022 19:16
+15
Литва передала Украине ПЗРК, противотанковое оружие, гранаты, боеприпасы, пулеметы, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
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21.04.2022 19:20
+13
Спасибо конкистадорам! Скромненько, не думаю что там какое то серьезное оружие. Но и шумихи и пиар компании из этого не делают. Поставили и отчитались. Стрелковое оружие под натовский боеприпас тоже нужно!!! Не говоря уже о медикоментах.
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21.04.2022 19:17
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https://t.me/military_az/18029 В Ивановской области России горит один из крупнейших производителей промышленных растворителей в РФ Дмитровский химзавод,
Случайность?
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21.04.2022 19:15 Відповісти
не,это закономерность....вот случайность

19 апреля в России и Испании погибли бывшие топ-менеджеры двух тесно связанных между собой путинских кошельков - Газпромбанка и НОВАТЭКа.
Оба мужчины были успешными мультимиллионерами.
И оба вдруг, в один день, убили свои семьи и покончили с собой.
Наверное, это случайность.
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21.04.2022 19:25 Відповісти
Странные дела творятся с этими кацапами...
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21.04.2022 19:33 Відповісти
Молодцы! Отправляют молча...без пиара...а не как качели немцы)
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21.04.2022 19:16 Відповісти
Іспанія далеко.. і то розуміють.. а бюргерландія тут і то не розуміють
як у Госпда-мають очі і не бачать мають вуха і не чують
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21.04.2022 19:17 Відповісти
Спасибо конкистадорам! Скромненько, не думаю что там какое то серьезное оружие. Но и шумихи и пиар компании из этого не делают. Поставили и отчитались. Стрелковое оружие под натовский боеприпас тоже нужно!!! Не говоря уже о медикоментах.
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21.04.2022 19:17 Відповісти
Литва передала Украине ПЗРК, противотанковое оружие, гранаты, боеприпасы, пулеметы, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
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21.04.2022 19:20 Відповісти
Дякуємо Іспанії за допомогу.
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21.04.2022 19:22 Відповісти
шоломи та гранатомети з пзрк?
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21.04.2022 19:25 Відповісти
Благородно, скромно, без лишньої реклами: 11 літаків!
Справжні ідальго.
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21.04.2022 19:27 Відповісти
І я не порахую, скільки бачив вантажівок з гуманітарною допомогою на Іспанських номерах. Та й звичайні велики автобуси загружені коробками їдуть з допомогою до України.
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21.04.2022 19:44 Відповісти
Дякуємо. Щиро.
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21.04.2022 19:27 Відповісти
Мабуть, з часом ми ********** від тих фактів, які відкриються нашим очам дещо пізніше, коли дізнаємось, що Марік можна було деблокувати разом з військовими і цивільними; коли дізнаємось, що тонни військової і гуманітарної допомоги від країн-партнерів гальмувались за наказом влади, коли на передовій не вистачало тепловізорів/генераторів/дронів і волонтери просили про допомогу; коли дізнаємось, ЩО саме узгодили на переговорах у Стамбулі; коли дізнаємось, що влада заздалегідь домовилась із кремлем про здачу усього півдня, Сумської та Чернігівської областей, але на заваді їм стали українські патріоти; коли дізнаємось, що деякі міські голови, голови ОДА, СБУшники, мєнти та інші "слівкі общєства" тупо кинули людей напризволяще, залишивши без зброї, і з'їбались куди подалі напередодні 24-го лютого... Все залежить від того, ЯК швидко суспільство остаточно зрозуміє, ХТО знаходиться при владі.
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21.04.2022 19:28 Відповісти
Индия не приняла самолет Японии с гуманитарной помощью для Украины.

Власти Индии отказались принять на посадку японский самолет, который должен был доставить гуманитарный груз в Украину. Об этом сообщил руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити. Как утверждает агентство Kyodo (http://nordot.app/889699379686129664?c=39550187727945729), причиной отказала стало отсутствие договоренностей с индийскими властями.

Во время остановки в Индии самолеты должны были загрузить гуманитарную помощь, в том числе одеяла, и доставить их в соседние с Украиной страны - Польшу и Румынию. Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как выяснило Kyodo, участники политсовета Японии сообщили о договоренностях с Индией на административном уровне, но 20 апреля получили отказ. https://t.me/charter97_org/70765
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21.04.2022 19:29 Відповісти
Просто Іспанія в свій час вже пережила вторгнення московських іхтамнетів з танками та літаками, знають що це таке. Тому і допомагає.
Arriba Espana!
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21.04.2022 19:35 Відповісти
Добре, що Зєля нічого поганого про короля Іспанії не сказав. Поки що...
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21.04.2022 19:39 Відповісти
мож він не знає що в іспанії є король то й не казав...
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21.04.2022 20:39 Відповісти
Ви натякаєте, що король Іспанії такий самий ************, як і німецькі владні швондери із СДПН?
Гм... Розкажіть, на чому грунтуються ваші висновки.
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21.04.2022 21:32 Відповісти
UCRANIA Y ESPAÑA JUNTOS PARA SIEMPRE!!!!
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21.04.2022 20:04 Відповісти
 
 