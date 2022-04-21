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безпілотник (3669) Пентагон (1380) США (21006) Кірбі (521)

США розробили безпілотник Phoenix Ghost спеціально для потреб України, - Пентагон

пентагон,кірбі

Повітряні сили США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Новий пакет допомоги США для України включає понад 121 систему Phoenix Ghost.

"Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги", - сказав він.

За словами Кірбі, він надає можливості, подібні до безпілотних систем серії Switchblade.

Речник Пентагону зазначив, що нова система вимагатиме "деякої мінімальної підготовки для досвідчених операторів БПЛА", і що Міністерство оборони США працює над цими з українськими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки постачанню запчастин Україна поповнила парк приблизно 20 літаками, - CNN

Автор: 
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Топ коментарі
+64
Амерам-черговий респект...
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21.04.2022 19:26
+37
⚡️Байден сегодня объявит о запрете судам, связанным с Россией, заходить в порты США, сообщает Reuters.
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21.04.2022 19:28
+31
Судячи по тому, що СШАоборонпром вже почав працювати "під замовника", Штати дійсно остаточно визначились, що необхідно провести демілітарізацію мордору!
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21.04.2022 19:35
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Амерам-черговий респект...
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21.04.2022 19:26 Відповісти
Опять большой и толстый и все искренне для кацапов❗🖕
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21.04.2022 19:48 Відповісти
https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a27287428/*******-drone-uav/
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21.04.2022 20:09 Відповісти
это точно оно? этот говорят делали 3 года и в UK а не в US
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21.04.2022 20:19 Відповісти
klassno
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21.04.2022 19:26 Відповісти
******* Ivanovich
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21.04.2022 19:27 Відповісти
******* Banderovych!!!
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21.04.2022 20:42 Відповісти
⚡️Байден сегодня объявит о запрете судам, связанным с Россией, заходить в порты США, сообщает Reuters.
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21.04.2022 19:28 Відповісти
Вже заборонив!
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21.04.2022 19:44 Відповісти
Під загрозой війскова допомога США - українська влада негайно повинна прибрати "бариг" та "прокладки" на шляху постачання війскової допомоги.
Юрій Швець -- офиційний канал: https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1318
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21.04.2022 19:29 Відповісти
Хай іде цей кгбіст нах.
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21.04.2022 19:32 Відповісти
кто этот член...?
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21.04.2022 19:42 Відповісти
Він десь з пуйлом вчився разом.
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21.04.2022 19:45 Відповісти
читал об этом...
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21.04.2022 20:44 Відповісти
Юрий Швец выступал на суде по делу об убийстве Литвиненка.
Помогал находить "деньги партии", помогает ВСУ оружием.
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21.04.2022 22:11 Відповісти
...заразом - відводить увагу від дЄрмака, який сидить від ОП на гуманітарних постачаннях, і накидає в стилі Г+Г на "бариг(у)"
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21.04.2022 23:11 Відповісти
Якраз наоборот, звинувачує Єрмака в саботажі. Ось нове відео: https://youtu.be/KPnF9kmXPHM https://youtu.be/KPnF9kmXPHM

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22.04.2022 01:48 Відповісти
Дякуємо. Щиро.
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21.04.2022 19:29 Відповісти
Сьогодні ввечері Зе-презедент вас насварить, за те що повільно для нас розробляєте безпілотники...
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21.04.2022 19:30 Відповісти
Судячи по тому, що СШАоборонпром вже почав працювати "під замовника", Штати дійсно остаточно визначились, що необхідно провести демілітарізацію мордору!
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21.04.2022 19:35 Відповісти
А когда ещё такой случай представится..)
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21.04.2022 19:58 Відповісти
А ПОРА БИ ВЖЕ ПРОВЕСТИ ДЕМОРДИЗАЦІЮ МОРДОРУ РАЗ І НАЗАВЖДИ!!! НІЧОГО ЖАЛІТИ І НАДІЯТИСЬ ЗА НИХ ЯК РАНІШЕ! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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21.04.2022 20:40 Відповісти
во наши дают .уже под их забаганки дивайсы разрабатывают и быстренько в серию пускают
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21.04.2022 19:36 Відповісти
Причем так быстро, шо даже инфы нигде нет. Известно только, шо это типа Switchblade, беспилотник-камикадзе. И вроде 121 штук уже в Украине( это Блумберг пишет)
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21.04.2022 19:52 Відповісти
здоров"я і творчих успіхів!!! натхнення!
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21.04.2022 19:49 Відповісти
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21.04.2022 19:52 Відповісти
Може Ріперів підкинете, з озброєнням?
І міст кримський можна дістати і адмірали ессен та макаров нікуди не втечуть!
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21.04.2022 19:51 Відповісти
Уже.
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21.04.2022 19:53 Відповісти
а можно ссылку? вроде про риперы только переговоры были
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21.04.2022 20:21 Відповісти
мост трогать не нужно. Пригодится и нам
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21.04.2022 20:59 Відповісти
Отже - орді піпець!...
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21.04.2022 19:54 Відповісти
Чи не забагато честі для російськомовної щелепи? ))
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21.04.2022 19:55 Відповісти
Отже - репарації Україна буде отримувати з Татарстанського халіфату...
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21.04.2022 19:57 Відповісти
Отже - Україна протистоїть фейковому утворенню під назвою рф... на зразок ігіл...
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21.04.2022 20:03 Відповісти
Гарна новина. Якось браттями хочеться називати американців, англічан, поляків, естонців і т.д. А московитів тільки рабофашистами та орками.
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21.04.2022 20:11 Відповісти
Можливо опанувати такі безпілотники і не важко, але їх ефективне застосування потребує гарного зрання техніки ворога і досвіду війни проти кацапів.
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21.04.2022 22:03 Відповісти
добре.
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22.04.2022 04:20 Відповісти
"Не може бути"..... весна.... чому Америка не готується до "Шашличків" а розробляє зброю?!!! Щось "дивно" ...." не знають як керувати країною" їм би у "найвеличнійшого щоневтік повчитися".....
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23.04.2022 11:10 Відповісти
 
 