США розробили безпілотник Phoenix Ghost спеціально для потреб України, - Пентагон

Повітряні сили США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Новий пакет допомоги США для України включає понад 121 систему Phoenix Ghost.

"Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги", - сказав він.

За словами Кірбі, він надає можливості, подібні до безпілотних систем серії Switchblade.

Речник Пентагону зазначив, що нова система вимагатиме "деякої мінімальної підготовки для досвідчених операторів БПЛА", і що Міністерство оборони США працює над цими з українськими військовими.

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