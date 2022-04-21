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Зеленський (22429) Маріуполь (3206) обмін (1123) поранення (2777)

У Маріуполі заблоковано понад 400 поранених українських військових. РФ не реагує на пропозиції обміну на поранених росіян, - Зеленський

зеленський

У Маріуполі перебуває понад 400 поранених українських військовослужбовців, і Україна пропонувала Росії організувати хоча б обмін пораненими, але поки що на жоден із запропонованих варіантів Росія не погодилася.

 Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом та Данії Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ, із посилання на Liga.net

"Ми запропонували [Росії] кілька варіантів. Навіть не напряму, через посередників, почати [обмін] хоча б поранених на поранених. Там понад 400 поранених на руках, це лише військових. Там також є поранені живі люди, там також є діти, які, я вірю, виживуть і точно не забудуть усім тим, кому все одно чи не все одно", – сказав президент.

Він наголосив, що не чекає від Росії "подарунків" і прояву людяності у вигляді гуманітарних кроків, тому Україна готова на ті чи інші обміни. Водночас, наголосив Зеленський, Україну цікавлять і загиблі: "Ми розраховуємо повернути їх батькам, бо нам не все одно".

Читайте також: Ми готуємося деблокувати Маріуполь військовим шляхом, - Зеленський

Він констатував, що поки що цього не зроблено, хоча Україна запропонувала Росії вже всі можливі варіанти, зокрема з Туреччиною як посередником.

Зеленського попросили прокоментувати заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Маріуполь уже нібито повністю захоплено російськими військами.

"Мені невідомо, що повідомив росіянам міністр оборони РФ. Я знаю, що більшу частину Маріуполя вони давно захопили. Ми знаємо це чудово. Є частина нашого міста – саме та частина, де знаходяться наші військові, які там залишилися. Поки що вони там залишаються", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що у Маріуполі заблоковано кілька тисяч українських військових та цивільних – здебільшого це жінки та діти. Загалом ще близько 120 000 людей заблоковано у місті.

Також читайте: Окупанти біля Маріуполя влаштували чотири "фільтраційних центри", де катують держслужбовців, - мер Бойченко

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Топ коментарі
+8
Патамуша запарєбрікам насрать на сваіх свінєй-свінаматкі іщьо наражают...
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21.04.2022 19:30
+4
блт, я вот не не пойму! он прикидывается, или реально ********????
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21.04.2022 19:52
+3
А якщо тих кацапів, що тримають для обміну, почати потроху псувати
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21.04.2022 19:30
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Патамуша запарєбрікам насрать на сваіх свінєй-свінаматкі іщьо наражают...
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21.04.2022 19:30 Відповісти
...точнєє апарасятся...
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21.04.2022 19:32 Відповісти
А якщо тих кацапів, що тримають для обміну, почати потроху псувати
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21.04.2022 19:30 Відповісти
от таких действий толку не будет, да и ВСУ соблюдают все права военнопленных.
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21.04.2022 19:32 Відповісти
Як справи, Жуков? Давно тебе не було.
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21.04.2022 19:44 Відповісти
множество произошло событий с не передаваемыми ощущениями.
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21.04.2022 19:53 Відповісти
Дуже смердітимуть...
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21.04.2022 19:37 Відповісти
А коли кацапам було жалко своїх свинособак? Баби єщчо нарожаютЬ, мля...
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21.04.2022 19:36 Відповісти
блт, я вот не не пойму! он прикидывается, или реально ********????
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21.04.2022 19:52 Відповісти
Он давно живет в сказке. Реальности уже нету!
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21.04.2022 20:44 Відповісти
Ха! Він що дибіл? Ви ж тут їх вилікуєте безкоштовно, а там ще гроші шукати
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21.04.2022 20:17 Відповісти
Я вже не можу читати те, що говорить зеленський. Скільки наробити горя і це якось виправдовувати і вдавати, що то якось сталося само по собі і він до цього немає ніякого відношення. А немає бажання подивитися в осі пуйлу? Подивився? Як витягувати наших поранених? Вина за війну на кацапах, але є величезні помилки пана Президента. Хто розмінував прохід з Криму?
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21.04.2022 21:04 Відповісти
 
 