У Маріуполі заблоковано понад 400 поранених українських військових. РФ не реагує на пропозиції обміну на поранених росіян, - Зеленський

У Маріуполі перебуває понад 400 поранених українських військовослужбовців, і Україна пропонувала Росії організувати хоча б обмін пораненими, але поки що на жоден із запропонованих варіантів Росія не погодилася.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом та Данії Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ, із посилання на Liga.net

"Ми запропонували [Росії] кілька варіантів. Навіть не напряму, через посередників, почати [обмін] хоча б поранених на поранених. Там понад 400 поранених на руках, це лише військових. Там також є поранені живі люди, там також є діти, які, я вірю, виживуть і точно не забудуть усім тим, кому все одно чи не все одно", – сказав президент.

Він наголосив, що не чекає від Росії "подарунків" і прояву людяності у вигляді гуманітарних кроків, тому Україна готова на ті чи інші обміни. Водночас, наголосив Зеленський, Україну цікавлять і загиблі: "Ми розраховуємо повернути їх батькам, бо нам не все одно".

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Він констатував, що поки що цього не зроблено, хоча Україна запропонувала Росії вже всі можливі варіанти, зокрема з Туреччиною як посередником.

Зеленського попросили прокоментувати заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Маріуполь уже нібито повністю захоплено російськими військами.

"Мені невідомо, що повідомив росіянам міністр оборони РФ. Я знаю, що більшу частину Маріуполя вони давно захопили. Ми знаємо це чудово. Є частина нашого міста – саме та частина, де знаходяться наші військові, які там залишилися. Поки що вони там залишаються", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що у Маріуполі заблоковано кілька тисяч українських військових та цивільних – здебільшого це жінки та діти. Загалом ще близько 120 000 людей заблоковано у місті.

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