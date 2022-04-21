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Маріуполь (3206) УПЦ МП (1197) евакуація (2242) Онуфрій (70)

Онуфрій пропонує провести хресну ходу від Оріхова до "Азовсталі" та евакуювати цивільних напередодні Великодня

онуфрий

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій запропонував напередодні Великодня провести хресну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УПЦ.

Він звернув увагу на необхідність порятунку тих, хто, залишившись у багатостраждальному Маріуполі, опинився в умовах гуманітарної катастрофи.

"До сьогодні у межах міста залишається велика кількість мирних жителів, серед яких багато дітей та літніх людей. Пораненим військовослужбовцям потрібна термінова медична допомога. Тіла загиблих мають бути передані їхнім родинам для належного поховання.

У зв’язку з цим, Українська Православна Церква, силами єпископату, духовенства, чернецтва і вірян, готова організувати молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу "Азовсталь" у місті Маріуполь з метою надання невідкладної допомоги та виведення мирних жителів. Також хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих", - йдеться в зверненні Онуфрія.

Він звернувся до "всіх, від кого це залежить" і просить в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має дозволити встановити гуманітарні коридори з Маріуполя, - Байден

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Топ коментарі
+61
Ви що хочете, щоб Оркі влаштували
Криваву Неділю?
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21.04.2022 19:32
+46
1000%! Гапон 2,0 !
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21.04.2022 19:48
+43
а сам возглавит?
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21.04.2022 19:33
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онуфрiй, москальский пiдсвинок, твої хазяї з москальського сатанату вже провели

евакуацiю з Марiуполя, а також прислали привiтання до Великодня в Одесу...

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23.04.2022 19:34 Відповісти
Сатана и ряженый.
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23.04.2022 20:57 Відповісти
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