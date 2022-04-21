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Дніпропетровщина (3261)

Окупанти завдали масованого ракетного удару по залізничній станції Орловщина на Дніпропетровщині

залізниця

Російські окупанти ракетними ударами спричинили значні руйнування на залізничній станції Орловщина на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удар спричинив значні руйнування, внаслідок чого рух потягів зупинено.

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Топ коментарі
+35
видишь, вова? это называется - ракетные войска!
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21.04.2022 19:39
+26
Кацапы очень боятся поставок вооружения и боеприпасов, поэтому бьют по рельсам.
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21.04.2022 19:41
+26
.Це не допоможе . Залізнична мережа в Україні дуже розгалуджена . Потяги зі зброєю просто перенаправляють на інші маршрути ,, вони прямують на схід майже без зупинок .
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21.04.2022 19:49
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видишь, вова? это называется - ракетные войска!
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21.04.2022 19:39 Відповісти
Ні не бачить! У Вови очі іншим зайняті- він, мир шукає, там де його ніколи не було!
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21.04.2022 19:48 Відповісти
Просто пісюніст зе!
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21.04.2022 20:19 Відповісти
Ракетные войска, бомбящие вовины дороги.
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21.04.2022 19:52 Відповісти
ти диви як влучно в платформу потрапили
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21.04.2022 19:40 Відповісти
Обірвали лінії електропередач, а там все на електричній тязі
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21.04.2022 19:48 Відповісти
Підігнати тепловози - не проблема.
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21.04.2022 19:49 Відповісти
Підігнати не проблема , проблема їх мати . Навіть "велий менеджер" лєщенко з Укрзалізниці перебрався у речники сонцесяйного бо на залізниці вже немає чого красти , а ви тут про тепловози ((
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21.04.2022 19:53 Відповісти
тепловозам потрібне дизпаливо.
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21.04.2022 20:32 Відповісти
Ймовірно, фото - ілюстративне
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21.04.2022 19:53 Відповісти
Кацапы очень боятся поставок вооружения и боеприпасов, поэтому бьют по рельсам.
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21.04.2022 19:41 Відповісти
Гаубицы, БПЛА и снаряды: Пентагон уточнил объем поставок в Украину военной помощи

20:36

«Новый пакет военной помощи на $800 млн, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как подчеркнул Кирби, за счет передачи этих 72 гаубиц вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, Украине будет предоставлено достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов.

По его словам, с учетом нынешнего пакета США со времени начала военных действий обязались предоставить Украине военную помощь на сумму уже в $3,4 млрд.
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21.04.2022 19:45 Відповісти
5 дивизионов,впрочем не суть важно).
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21.04.2022 19:55 Відповісти
Нащо США взагалі це озвучує,та сказали що будете помагати і все нащо наголошувати що дали і т д.тут потрібна тишина
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21.04.2022 20:02 Відповісти
штати не питарасия , там принцип демократії і якщо керівництво шось робить(віддає) то про це має знати нарід.
Та і шо тут за секрети -розконсервовані гаубиці другої світової війни з радіусом пораженя 20 км.
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21.04.2022 20:12 Відповісти
Від 30км до 60км (залежить від пострілу) + радар + оптіка (деяки з нічною) це таки ,які вони знімають з озброєня!
Зараз ставлять нові 40-70км з ураженям у радіус до 7 метрів на перший постріл.
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21.04.2022 20:26 Відповісти
.Це не допоможе . Залізнична мережа в Україні дуже розгалуджена . Потяги зі зброєю просто перенаправляють на інші маршрути ,, вони прямують на схід майже без зупинок .
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21.04.2022 19:49 Відповісти
👍
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21.04.2022 19:52 Відповісти
Та як сказати... варіантів туди не так і багато : або в Харків, і вже тоді в спину оркам, або через Дніпро і Павлоград.
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21.04.2022 19:52 Відповісти
Ти корегуєш ворога?
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21.04.2022 20:00 Відповісти
Тільки дурень буде розвантажувати зброю на великих вузлових станціях , таких як у вказаних містах . .
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21.04.2022 20:08 Відповісти
А тебе хтось питав яка та мережа ?
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21.04.2022 19:54 Відповісти
А , сорян , я й забув , це ж наша страшна таємниця . Кацапня цього напевно ж не знала . От хто мене- за язик смикав .!?
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21.04.2022 20:03 Відповісти
Навіщо їх тобі описувати , подоляківська затичка .. ? В тебе всеодно не вистачає розуму збагнути цю тему .
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21.04.2022 21:14 Відповісти
Это им не поможет, рельсы можно быстро починить
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21.04.2022 21:15 Відповісти
плять, хоть бы асфальт не повредили ...
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21.04.2022 19:41 Відповісти
Володя дуже злий - асфальт пошкодили!
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21.04.2022 21:15 Відповісти
Дорога на Павлоград і далі - на Покровськ. Тимошенко з ОП щось розказував останнім часом?
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21.04.2022 19:44 Відповісти
Залізничні шляхи швидко відновлюються. Слабке місце - мости.
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21.04.2022 19:45 Відповісти
бл.. в мене там мангал стояв. до травневих шашликів.
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21.04.2022 19:47 Відповісти
Честно говоря не сразу юмор понял,но Америке действительно надо тише помогать.Орки к 9 мая будут стараться хоть что-то сделать
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21.04.2022 20:10 Відповісти
На які тебе яневтік запросив?!
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21.04.2022 20:27 Відповісти
Насправді це проблема. Велику зброю можна доставити лише залізницею. Орки гатять саме по залізничним коліям в районі Дніпра - то Синельникове, то Павлоград, то Орлівщина - це все вузлові станції.
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21.04.2022 19:51 Відповісти
стули свою пельку
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21.04.2022 20:57 Відповісти
Всё в норме,заброшенная птицеферма (???!!!) под Баштанкой,ракетой за 600 000$-успешно уничтожена! Дранкель и Шранкель ушли домой.
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21.04.2022 19:51 Відповісти
Ничего!!Если помощь подойдёт-может и поборемся..А хто нам винний, що все своє або профукали, або і не було..
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21.04.2022 19:52 Відповісти
Відкрив карту, в Орловщині взагалі станції немає, є лише полустанок для зупинки електрички, й колія одноколійка... фото для статті звідки?
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21.04.2022 20:01 Відповісти
А ты хочешь прям репортаж с места событий?(
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21.04.2022 20:11 Відповісти
На радянській карті, мабуть, станція. Хлопці ж казали що вони по картах 1989 року воюють.
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21.04.2022 20:10 Відповісти
Они конечно конченные долбоёбы но не настолько...
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21.04.2022 21:53 Відповісти
Саме настільки. Вони Цюрюпінськ шукали.
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21.04.2022 22:41 Відповісти
це вже не якісь поля біля Павлограда і Синельниково, це практично Новомосковськ.
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21.04.2022 20:16 Відповісти
и чем это 120 мм или арта микро взрывы
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21.04.2022 20:16 Відповісти
Взагалі то три ракети. З проїздом там є проблємка...
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21.04.2022 20:41 Відповісти
КОСЫЕ ****** !!!
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21.04.2022 20:34 Відповісти
Час показав, що ракети сильніші за асфальт і потрібніші за асфальт під час війни. І це каже, що Володя дуже помилився, а мождиво робив все навмисно, бо замість ракет всі гроші зарив в асфальт. Володя робив не один, це все зробили разом 73% і за цю прикру помилку ми платимо життями невинних громадян, які були обмануті.
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21.04.2022 21:00 Відповісти
Невже не зрозуміло, тре повідомляти : все зруйновано вщент. Рух потягів немаожливий. На відбудову потрібен місяць.
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21.04.2022 21:12 Відповісти
Рік. Не менше.
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21.04.2022 22:42 Відповісти
Понад $10 млрд вже використано на програму "Велике будівництво", при цьому понад 140 млрд грн заклали на 2022 рік, заявив прем`єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Велике Будівництво: Дороги та Мости", https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/novosti/bolee-10-mlrd-uje-potracheno-na-bolshoe-stroitelstvo-shmygal пише Liga.net.

А тепер нам США та інші країни дають допомогу обсяг якої так і не дотягнув до цієї позначки. Так що треба було розвивати ракетну галузь і закупати зброю, щоб зараз не сидіти і не чекати пока добрий дядя щось нам пришлє...
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21.04.2022 21:45 Відповісти
Интересно, сколько у ********* этих проклятых ракет?
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21.04.2022 21:51 Відповісти
Тысячи.
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21.04.2022 22:27 Відповісти
не указывайте названия населенных пунктов, если на 100% не уверены в месте прилета!!!
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22.04.2022 10:45 Відповісти
 
 