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Генштаб ЗС (6071) окупація (6534) Харківщина (6053)

Окупанти забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій Харківщини пресуватися в підконтрольні Україні місця, - Генштаб

харківщина,рогань

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив інформацію щодо політики російських окупантів на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб.

"На Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала. Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста. На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: На Харківщині окупанти блокують населені пункти та розстрілюють українських волонтерів, - розвідка

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Обычный для фашизма геноцид мирного населения.
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21.04.2022 19:55 Відповісти
а хто тоді буде Сахалін і Колиму підіймати з колін, Вест-Арбайтери, для рашистів звична справа
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21.04.2022 19:58 Відповісти
падлюки не можуть воювати без заручників
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21.04.2022 20:40 Відповісти
Місцеві для окупантів - живий щит. А вже потім заручники, живі мішені, жертви для знущань.
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22.04.2022 03:02 Відповісти
 
 