Окупанти забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій Харківщини пресуватися в підконтрольні Україні місця, - Генштаб
Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив інформацію щодо політики російських окупантів на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб.
"На Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала. Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста. На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку", - зазначається у повідомленні.
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показати весь коментар21.04.2022 19:55 Відповісти Мені подобається 6
Paul Foxen
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