Зеленський просить Португалію передати Україні танки "Леопард": Це те, чим ви можете допомогти для захисту Європи
Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Португалії з проханням передати Україні танки "Леопард", бронетранспортери та протикорабельні ракети "Гарпун" для захисту від російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Коли ми звертаємося до народів вільного світу, ми говоримо про прості та зрозумілі речі. Ми вимагаємо зброї, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке принесло нашим людям стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення. Танки "Леопард", бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун" – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти для захисту свободи та цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу", - наголосив глава держави.
Зеленський також заявив про необхідність посилення санкційного тиску на РФ і принципового рішення європейських компаній вийти з російського ринку.
Зеленський наголосив на необхідності закриття всіх портів Португалії для російських суден, особливо тих, які росіяни намагаються сховати під чужими прапорами.
Глава держави також звернувся з проханням підтримати повноправне членство України в ЄС та подякував португальцям за раніше надану допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
І щоб мені тут не огризався - я Порошенка поважаю , хоч до цього дійшов не відразу .
Ні Джонсон, ні Байден...
Підписати перемір"я і звинуватити в цьому ЄС і НАТО.
персонаж, який плював на оборону, розпилюючи Велике Крадівництво, та абсолютно (!!!) ігнорував попередження про напад рашки, зараз має наглість чогось вимагати.
якщо були б прийняті до уваги попередження Заходу, мобілізовані резервісти та розгорнуті частини, ми б не мали більше половини тих проблем, які маємо зараз, а саме:
1. не була б окупованою Таврія та блокований Марик
2. не було б вторгнення на Правобережжі у напрямку Ірпеня
зараз би рашковани бодались на Донбасі та під Харковом.
і це все
Дипломат квартальный.
петухбурято-удмурт в жопу не клюнул у нашего Наивеличнейшего Палитика Современности даже мыслей не возникало по поводу укрепления обороноспособности Украины. У него была одна забота - дороги наше фсе ! Может под асфальтом тех дорог поискать залежи танчиков, дальнобойных пушек и ракетного вооружения ?
А вот бронетранспортеры очень нужны, пехоты у нас просто море, и ей нужно море бронемашин хоть бы и разных типов...
P.S. Сьогодні читав некролог - хлопці загинули зупиняючи бронегрупу з одним РПГ , і правда нащо ті танки "плодити" (((((((((
2. Скільки у нас залишилося снарядів для наших танків . 3.Де ти виготовляти нові будеш коли ті що є закінчаться ? Після того як даси і сам прочитаєш - зрозумієш навіщо нам потрібні танки НАТО.