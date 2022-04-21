УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3517 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 491 66
Зеленський (22429)

Зеленський просить Португалію передати Україні танки "Леопард": Це те, чим ви можете допомогти для захисту Європи

танк,леопард

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Португалії з проханням передати Україні танки "Леопард", бронетранспортери та протикорабельні ракети "Гарпун" для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли ми звертаємося до народів вільного світу, ми говоримо про прості та зрозумілі речі. Ми вимагаємо зброї, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке принесло нашим людям стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення. Танки "Леопард", бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун" – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти для захисту свободи та цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу", - наголосив глава держави.

Зеленський також заявив про необхідність посилення санкційного тиску на РФ і принципового рішення європейських компаній вийти з російського ринку.

Зеленський наголосив на необхідності закриття всіх портів Португалії для російських суден, особливо тих, які росіяни намагаються сховати під чужими прапорами.

Глава держави також звернувся з проханням підтримати повноправне членство України в ЄС та подякував португальцям за раніше надану допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи, - Зеленський подякував Байдену за надану зброю

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
На якій підставі він постійно щось "вимагає"? Просити - так, нормально, йому "нікто нічєво не должєн" (його ж геніальна фраза). Краще б навчився дякувати партнерам і припинив поводитись як хамло з підворотні на міжнародному рівні!
показати весь коментар
21.04.2022 20:08
+28
В 1986 году мы на уроках НВП в УССР изучали технику стран НАТО, наиболее вероятного противника. Если бы мне тогда кто-то сказал, что эти страны будут поставлять Украине по ленд-лизу "Стингеры" и "Леопарды" для войны с РФ, я бы посоветовал такому человеку написать продолжение "Терминатора".
показати весь коментар
21.04.2022 20:01
+27
показати весь коментар
21.04.2022 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логично, а то карликовый алкоголик собирается Азиопу строить от Владивостока до Лиссабона.
показати весь коментар
21.04.2022 19:57 Відповісти
***** з кацапськими рабами хотіли свої танки до Лісабона дійти, а отримають смерть від лісабонських танків... Іронія долі. Много ходов очка, так мовити!
показати весь коментар
21.04.2022 20:17 Відповісти
Португальцы двумя руками за нас❗100% помогут👍
показати весь коментар
21.04.2022 19:57 Відповісти
а зеленский до квартала в Макдональдсе не стажировался - ну там типа "свободная касса" или на рынке ничего не продавал реальный sales-man "представитель канадской компании" ..
показати весь коментар
21.04.2022 20:42 Відповісти
Ну... а вдруг).
показати весь коментар
21.04.2022 19:57 Відповісти
"Мы вам не немцы".
показати весь коментар
21.04.2022 19:59 Відповісти
яке те зелене дурнувате..... навіщо тобі ці танки? ******* війни ведуться кардинально іншими засобами
показати весь коментар
21.04.2022 20:00 Відповісти
Ти викладаеш "стратегію" в Академії ГШ ВСУ?
показати весь коментар
21.04.2022 20:03 Відповісти
в нас є 2 місяці часу, щоб навчати екіпажі для танків "Леопард", живучість яких в ********* бою до 5 хвилин?
показати весь коментар
21.04.2022 20:08 Відповісти
З самою артою і дронами багато не навоюєш, комусь потрібно операторів дронів і артелеристів прикривати.
показати весь коментар
21.04.2022 20:12 Відповісти
По телевизору?).
показати весь коментар
21.04.2022 20:04 Відповісти
по монітору
показати весь коментар
21.04.2022 20:09 Відповісти
Расскажи пехоте о мониторах). К слову, в танках тоже есть мониторы).
показати весь коментар
21.04.2022 20:14 Відповісти
Президент забыл тебя споросить, что нужно для защиты Украины.
показати весь коментар
21.04.2022 20:05 Відповісти
"Всє ми прєзідєнти" - не його слова, випадково?
показати весь коментар
21.04.2022 20:11 Відповісти
да мы все президенты как он сам говорил и если он не будет отстаивать интересы Украины - можем послать его на хрен
показати весь коментар
21.04.2022 20:46 Відповісти
Нидерланды поставят Украине гаубицы PzH 2000, а Германия боеприпасы к ним. PzH 2000 способна выпускать три 155мм снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км
показати весь коментар
21.04.2022 20:01 Відповісти
Якщо вже пишете новину, то залишайте посилання на неї.
показати весь коментар
21.04.2022 20:17 Відповісти
Eti samyje lucije v mire *******,pravda tut mozet bit neobnovleni stari variant.Oni mogut streliat i do 70 kilometrov.Mogut porazit odnim vystrelom 5 raznix miseniVremia vystrela podgotovki primerno 5 raz bystrej cem MSta
показати весь коментар
21.04.2022 20:22 Відповісти
а коррекция снаряда в полете есть?
показати весь коментар
21.04.2022 20:47 Відповісти
А якщо немає - не будемо брати ? (( От скажи - тобі аби щось написати щоб за технічно грамотного зійшов чи чиряк на заду замучив ?
показати весь коментар
21.04.2022 21:38 Відповісти
В 1986 году мы на уроках НВП в УССР изучали технику стран НАТО, наиболее вероятного противника. Если бы мне тогда кто-то сказал, что эти страны будут поставлять Украине по ленд-лизу "Стингеры" и "Леопарды" для войны с РФ, я бы посоветовал такому человеку написать продолжение "Терминатора".
показати весь коментар
21.04.2022 20:01 Відповісти
Це точно!!! 😀😀😀
показати весь коментар
21.04.2022 20:05 Відповісти
Продолжение "Терминатора" прямо зараз пишется защитниками Мариуполя.
показати весь коментар
21.04.2022 20:08 Відповісти
у них всього 37, навряд чи віддадуть. Трусити треба Німеччину
показати весь коментар
21.04.2022 20:04 Відповісти
Думаю, що після того, як ЗЄ трохи не прямим текстом послав Штайнмаєра (яким би він не був, але таки президент Німеччини), трусити тепер він може хіба сракою Юзіка...
показати весь коментар
21.04.2022 20:09 Відповісти
Думаю що це той із рідкісних випадків коли сонцесяйний вірно зробив що послав , а ти свято вір що якби не послав то німці тобі б колони танків вже пригнали і попереду хліб-сіль на рушнику принесли ((
І щоб мені тут не огризався - я Порошенка поважаю , хоч до цього дійшов не відразу .
показати весь коментар
21.04.2022 21:43 Відповісти
Лиссабону проще дать их для использования в Украине чем ждать прдхода кацапов к своим границам.
показати весь коментар
21.04.2022 20:20 Відповісти
нам по заявкам и анонсам дали уже до хрена оружия - где он все почему его все еще не хватает?и как мы собирались воевать если бы этого всего не было?
показати весь коментар
21.04.2022 20:50 Відповісти
Зачем они вообще португальцам? С испанцами воевать за кастильское наследство?
показати весь коментар
21.04.2022 21:23 Відповісти
В Португалії повно наших заробітчан. Вже могли б пару десятків танків з Португалії пригнати!
показати весь коментар
21.04.2022 20:08 Відповісти
На якій підставі він постійно щось "вимагає"? Просити - так, нормально, йому "нікто нічєво не должєн" (його ж геніальна фраза). Краще б навчився дякувати партнерам і припинив поводитись як хамло з підворотні на міжнародному рівні!
показати весь коментар
21.04.2022 20:08 Відповісти
Тому що Він- Найвпливовійший політик **********!
Ні Джонсон, ні Байден...
показати весь коментар
21.04.2022 20:13 Відповісти
хрен он на палке - а не впливовий полiтик
показати весь коментар
21.04.2022 20:51 Відповісти
от от, нехай купує за вкрадені на дорогах гроші, там мільярди долларів.
показати весь коментар
21.04.2022 20:13 Відповісти
Зрадоботы, идитн вслед за крейсером москва
показати весь коментар
21.04.2022 20:25 Відповісти
где ваши ракеты два месяца летали? Масква ты
показати весь коментар
21.04.2022 20:52 Відповісти
отрежь свою квартиру где-то по середине и подари какому нибудь кацапскому бомжу и это будет никакая не зрада для тебя а благодать
показати весь коментар
21.04.2022 20:53 Відповісти
Там завдання, - зменшити допомогу Заходу, здати південь і схід.
Підписати перемір"я і звинуватити в цьому ЄС і НАТО.
показати весь коментар
21.04.2022 20:21 Відповісти
Байден гаубицями та дронами-камікадзе поломає хитровиє..аний зе-план
показати весь коментар
21.04.2022 20:27 Відповісти
на превеликий жаль, це вірно !

персонаж, який плював на оборону, розпилюючи Велике Крадівництво, та абсолютно (!!!) ігнорував попередження про напад рашки, зараз має наглість чогось вимагати.

якщо були б прийняті до уваги попередження Заходу, мобілізовані резервісти та розгорнуті частини, ми б не мали більше половини тих проблем, які маємо зараз, а саме:
1. не була б окупованою Таврія та блокований Марик
2. не було б вторгнення на Правобережжі у напрямку Ірпеня

зараз би рашковани бодались на Донбасі та під Харковом.
і це все
показати весь коментар
21.04.2022 20:24 Відповісти
самое печальное что оно лыбится и нагло врет на камеру - даже не скрывая свою подлость и то как он относится к избравшему его быдлу
показати весь коментар
21.04.2022 20:55 Відповісти
Вот кто оказывается все танки у Германии выкупил
показати весь коментар
21.04.2022 20:13 Відповісти
ну правильно. Посланный курсом руского военного корабля Штайнмаер со всей го партией, конечно не даст с хранения обслуженных Леопардов. Так давай попроси у португальцев все их 37 подержанных Леопардов, купленных у Нидерландов в мохнатом году. Ну и еще попроси отдать все их четырнадцать САУ М109, которые в строю, а шесть штук учебных им оставь - пусть учатся.
Дипломат квартальный.
показати весь коментар
21.04.2022 20:15 Відповісти
ну ничего его лохторат благодаря его же действиям уменьшается естественным путем .. (черный юмор)
показати весь коментар
21.04.2022 20:57 Відповісти
похмуренько,але зараза таки правда ...
показати весь коментар
21.04.2022 21:02 Відповісти
скажу більше, мене більше хвилює те, що воно просить аби просити, яїбу як таку номенклатуру техніки обслуговувати. з таким підходом буде все до першої поломки. не кажучи вже про навчання військового персоналу. але куди цій гниді думати, воно жодного дня не думало в житті, одні гундосики знімало. Зараз навипрашує металобрухту з нульовою цінністю і тіпа героєм стане
показати весь коментар
21.04.2022 21:48 Відповісти
я про те ж кажу,***** хто займеться логістикою того зоопарку,а мені он славко шустрий втирає,що я диванний стратег і не хочу допомоги нашим ЗСУ.а те що різнобійна техніка це ******* для будь якого тилу його не їбе,не йому ж в полі з нічим в руках,ковиряти ту залізяку,при таких поставках уже повинна розроблятись нова тилова структура для обслуговування цього всього,а того не видно навіть в зародку,накий хер нам ті лео,якщо післязавтра вони встануть,від нашого "воєнного дизеля"
показати весь коментар
22.04.2022 00:49 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 20:16 Відповісти
Нужбо португальці. Хоч 30 танків і на тому спасибі.
показати весь коментар
21.04.2022 20:32 Відповісти
***, а шо з ними робити???
показати весь коментар
21.04.2022 21:49 Відповісти
Пока жаренный петух бурято-удмурт в жопу не клюнул у нашего Наивеличнейшего Палитика Современности даже мыслей не возникало по поводу укрепления обороноспособности Украины. У него была одна забота - дороги наше фсе ! Может под асфальтом тех дорог поискать залежи танчиков, дальнобойных пушек и ракетного вооружения ?
показати весь коментар
21.04.2022 20:44 Відповісти
та ну на самом деле, нафиг не нужны эти старенькие Леопарды... учится воевать на них долго, в бою они ничем не лучше Т-72 и 64ок, да и танков у нас хватает в целом...
А вот бронетранспортеры очень нужны, пехоты у нас просто море, и ей нужно море бронемашин хоть бы и разных типов...
показати весь коментар
21.04.2022 20:46 Відповісти
зачем нужны старые леопарды? а что у нас есть лишние не старые и свои?
показати весь коментар
21.04.2022 20:59 Відповісти
теж не розумію цю мульку с тими танками,дають же т72,нафіга ще більше плодити зоопарк,який ще треба вивчити,бмп бтр так,бо як ви написали піхоту треба в шось посадити,а не як в 14му на еталонах і богданах,головне питання це не танки,а арта і щось більш далекобійніше,а **** толку від тої гори танків якщо все одно нічим вражати ворожу інфраструктуру...
показати весь коментар
21.04.2022 21:00 Відповісти
З передової ? Так хлопці і сказали тобі : "передай там що танки нам і ***** не потрібні "(( ?
P.S. Сьогодні читав некролог - хлопці загинули зупиняючи бронегрупу з одним РПГ , і правда нащо ті танки "плодити" (((((((((
показати весь коментар
21.04.2022 21:53 Відповісти
нагадати що танки з танками не воюють? нагадати що дехто ******** про те що у нас на один кацапський танк до 10 птрк? то не я придумав,і від того якби в них був один танк ситуація б не змінилась,а змінились коли б ту бронегрупу ввалили або арта або взагалі рзсо далекобійне,ЩЕ ДО виходу їх на дистанцію враження птрк,так шо не в касу дойоб
показати весь коментар
22.04.2022 00:26 Відповісти
***** як ти весело слова викрутив про "плодити" я ще раз питаю ***** тобі ті леопарди,ти зможеш його вести,коли ти зможеш на ньому виїхати,чи зможеш ти його в полі обслужити коли він встане,а він встане,і ***** тут казки прол німецьку надійність затирати,тому що без підготовки особового складу всяка техніка встає,тому ще раз ***** нам вони, т72 шо уже закінчились? тобі слово логістика щось каже,до речі то шо пацани були з одним птрк то теж вона,так шо нєфіг тут таким вумним видом затирати про пацанів,якщо вони лишись з одним птуром,на фоні гучних заяв про ******* яке насичення військ протитанковими засобами,то значить що стався ПОРОЙОБ,і ті леопарді НІЧИМ би їм не допомогли,якщо б були де інде ще,а не там де вони
показати весь коментар
22.04.2022 00:33 Відповісти
дай відповідь на три питання : 1. Який ресурс гарматного ствола який в Україні не виготовляється.
2. Скільки у нас залишилося снарядів для наших танків . 3.Де ти виготовляти нові будеш коли ті що є закінчаться ? Після того як даси і сам прочитаєш - зрозумієш навіщо нам потрібні танки НАТО.
показати весь коментар
21.04.2022 21:48 Відповісти
ох *****,ну давай,по стволам 500-1000 пострілів,танки не АРТА,по сто пострілів в день не роблять, снаряди,а де ми зараз берем снаряди для арти? от там же і для танків,країни бувшого ОВД нагадати,чи вікі відкриєш,про нові стволи кажеш,дивишся відповідь на пункт 2,і згадуєш хто з них робив Т72 по ліцусі,і о ****,виявляється там є стволи і виробництво,по стволам, ще я тобі страшну "тайну" відкрию.у кацапських танків вони ТАКІ ж САМІ,тобто весь той бой що не згорів,це уже зіп,не рахючи скільки живих машин дісталось,а танки нато нам зараз як геморой на сраці,ні рем частин,ні обслуги ні екіпажів,а ну да слово логістика для шапкозакидальників,то слово "матєрне",як для совків кібернетика
показати весь коментар
22.04.2022 00:41 Відповісти
Фигасе, старые Леопарды. Leo-2А6 90-х годов выпуска, конечно старее наших 64-к 80-х годов.
показати весь коментар
21.04.2022 23:30 Відповісти
З початку було "закрийте небо", тепер "віддайте все"...
показати весь коментар
21.04.2022 22:08 Відповісти
До Лео-2 Европа еще не созрела. Пока обещаные голландцами самоходки это само крутое на что решились. И то их в лучшем случае 20-25 шт нашкребут.
показати весь коментар
21.04.2022 23:26 Відповісти
 
 