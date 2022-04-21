"Санкційною групою" напрацьовано план з 10 кроків для посилення тиску на РФ, - Єрмак
Експертна група при Офісі Президента пропонує ввести повне ембарго на російський газ та нафту, визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму та розширити персональні санкції.
Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей документ містить 10 кроків посилення санкційного тиску в порядку пріоритетів", - зазначив він.
Насамперед, за словами глави ОП, щоб не дозволити росії фінансувати війну проти України, має бути впроваджено повне ембарго на російський газ і нафту.
Також Єрмак наголосив, що у фінансовій сфері потрібно запровадити санкції проти всіх банківських установ Росії та Білорусі, а паралельно демократичний світ має посилювати торговельні обмеження щодо російських товарів.
Очільник ОП зазначив, що важливим санкційним чинником є визначення Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, а російської армії – терористичною організацією.
"Передбачено розширення персональних санкцій проти посадовців та їхніх сімей, провідних членів політичних партій, проти менеджменту державних корпорацій", - пояснив він.
Також необхідним є і посилення санкційного тиску проти кремлівських пропагандистів та державних корпорацій.
Єрмак зауважив, що мають бути запроваджені засоби вторинних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які надаватимуть росії та білорусі послуги з обходу обмежувальних заходів.
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якщо ти читаєш то.
на кордонах гуманітарка заблокованв 20 кілометровими пробками
п....дараси захотіли дешевих машим
їм пох.й війна, смерть людей, солдатів, і взагалі пох.й все що не приносить бабла.
прошу, ВИМАГАЮ!!!!!!!
з,язатись з поляками, словаками
хай наведуть порядок
і не мішалоб з кожної машини броти по пару сотень баксів на ЗСУ
а то акуєлі в край
Став агентом МІ6
А де там ті, хто його агентом вважали?
о чём тут ещё калякать ?
В свесту всі його кроки! Допоки його самого не розколять - толку не буде.
Такого органу, як ОП немає в Конституції.
То він не є державним службовцем. "Бронь" на нього не поширюється.
Крок 1 - пєрєстать стрєлять
Крок 2 - ґдєта пасрєдінє
Крок 3 - штрафувати ЗСУ за вистріли по кацапні
Крок 4 - посратися з союзниками України
Крок 5 - припинити фінансувати армію
Крок 6 - не називати кацапію агресором
Крок 7 - мирні переговори з уступками від Арахламідії
Крок 8 - повіддавати кацапам Мертвечука і колаборантів
Крок 9 - відмовитися від НАТО і ЄС в консттуції
Крок 10 - визнати всі окуповані території кацапськими
якщо Єрмачина з Зе не зіпсують все.
Мудрий нарід хотів шоу - він його отримав.