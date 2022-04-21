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санкції (11297) Єрмак Андрій (1352)

"Санкційною групою" напрацьовано план з 10 кроків для посилення тиску на РФ, - Єрмак

андрій,єрмак

Експертна група при Офісі Президента пропонує ввести повне ембарго на російський газ та нафту, визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму та розширити персональні санкції.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей документ містить 10 кроків посилення санкційного тиску в порядку пріоритетів", - зазначив він.

Насамперед, за словами глави ОП, щоб не дозволити росії фінансувати війну проти України, має бути впроваджено повне ембарго на російський газ і нафту.

Також Єрмак наголосив, що у фінансовій сфері потрібно запровадити санкції проти всіх банківських установ Росії та Білорусі, а паралельно демократичний світ має посилювати торговельні обмеження щодо російських товарів.

Також читайте: У шостому пакеті санкцій ЄС проти Росії планується нафтове ембарго, - Єрмак

Очільник ОП зазначив, що важливим санкційним чинником є визначення Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, а російської армії – терористичною організацією.

"Передбачено розширення персональних санкцій проти посадовців та їхніх сімей, провідних членів політичних партій, проти менеджменту державних корпорацій", - пояснив він.

Також необхідним є і посилення санкційного тиску проти кремлівських пропагандистів та державних корпорацій.

Єрмак зауважив, що мають бути запроваджені засоби вторинних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які надаватимуть росії та білорусі послуги з обходу обмежувальних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели статус тимчасового захисту для громадян України, які перебувають у країні, - Єрмак

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Топ коментарі
+15
рузькій дєрьмак, іді нхй.
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21.04.2022 20:15
+13
Єрмак.
якщо ти читаєш то.
на кордонах гуманітарка заблокованв 20 кілометровими пробками
п....дараси захотіли дешевих машим
їм пох.й війна, смерть людей, солдатів, і взагалі пох.й все що не приносить бабла.
прошу, ВИМАГАЮ!!!!!!!
з,язатись з поляками, словаками
хай наведуть порядок
і не мішалоб з кожної машини броти по пару сотень баксів на ЗСУ
а то акуєлі в край
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21.04.2022 20:16
+11
Якщо єрмак до цього дотичний- до сраки ті кроки!!
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21.04.2022 20:28
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Прочитав на 10 років, ледь не поперхнувся... бо від Єрмака і не такого можна дочекатись...
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21.04.2022 20:13 Відповісти
Ага❗После шестого шага нужно быть предельно внимательным куда он направляется и проверять свои карманы☝
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21.04.2022 20:21 Відповісти
Єрмак виринув.Єрмак, скажи Зеленському, що всі йому рекомендують не лізти в справи армії , бо він уже судить.А де треба не лізе, а треба міняти командуючого в Луганській області, там біда, завал і цей завал робить людина Зеленського ГАЙДАЙ. Він там наробив багато негараздів і треба його міняти, поки не запізно.Людей шкода, не так багато у нас в армії людей, щоб їх нерадиві начальники підставляли.Зеленський, забирай геть Гайдая нах з Луганської області , там буде біда якщо він і далі продовжить управляти.
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21.04.2022 20:54 Відповісти
https://t.me/crisis2022/8135 аналоговнєтние програмісти в ЗС рф
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21.04.2022 20:14 Відповісти
рузькій дєрьмак, іді нхй.
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21.04.2022 20:15 Відповісти
Єрмак.
якщо ти читаєш то.
на кордонах гуманітарка заблокованв 20 кілометровими пробками
п....дараси захотіли дешевих машим
їм пох.й війна, смерть людей, солдатів, і взагалі пох.й все що не приносить бабла.
прошу, ВИМАГАЮ!!!!!!!
з,язатись з поляками, словаками
хай наведуть порядок
і не мішалоб з кожної машини броти по пару сотень баксів на ЗСУ
а то акуєлі в край
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21.04.2022 20:16 Відповісти
Йому нема коли, він крокує!
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21.04.2022 20:36 Відповісти
прошу поширити фнфу всіх небайдужих
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21.04.2022 20:17 Відповісти
Єрмак вже не агент ФСБ?
Став агентом МІ6
А де там ті, хто його агентом вважали?
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21.04.2022 20:18 Відповісти
Просто почитайте інші коментарі ) Як вважали , так і вважають
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21.04.2022 20:30 Відповісти
Оголосіть весь список,вони для росії не секрет.
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21.04.2022 20:18 Відповісти
в комиссию, придумавшую санкции входит Серёга Лещенко.

о чём тут ещё калякать ?
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21.04.2022 20:29 Відповісти
ще не сидить?
В свесту всі його кроки! Допоки його самого не розколять - толку не буде.
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21.04.2022 20:19 Відповісти
А цей дурник Єрмак не підлягає мобілізації?
Такого органу, як ОП немає в Конституції.
То він не є державним службовцем. "Бронь" на нього не поширюється.
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21.04.2022 20:22 Відповісти
что вы там наработали? кто вас балаболов слушать будет? санкции вводят не те что вы хотите - а те что можна ввести что бы они были эффективны
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21.04.2022 20:27 Відповісти
Якщо єрмак до цього дотичний- до сраки ті кроки!!
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21.04.2022 20:28 Відповісти
Кроки тиску на расєюшку від смердака-завгоспа:
Крок 1 - пєрєстать стрєлять
Крок 2 - ґдєта пасрєдінє
Крок 3 - штрафувати ЗСУ за вистріли по кацапні
Крок 4 - посратися з союзниками України
Крок 5 - припинити фінансувати армію
Крок 6 - не називати кацапію агресором
Крок 7 - мирні переговори з уступками від Арахламідії
Крок 8 - повіддавати кацапам Мертвечука і колаборантів
Крок 9 - відмовитися від НАТО і ЄС в консттуції
Крок 10 - визнати всі окуповані території кацапськими
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21.04.2022 20:35 Відповісти
https://youtu.be/mXvzIwAVL0w Коли війна закінчиться, Україну швидко приймуть до НАТО - Томас Єрмалавічус

якщо Єрмачина з Зе не зіпсують все.
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21.04.2022 22:11 Відповісти
Хто це?
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21.04.2022 20:38 Відповісти
резидент
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21.04.2022 20:42 Відповісти
А у нас є "органи"? Хто у нас Мюллєр з Кальтербрунером?
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21.04.2022 21:17 Відповісти
"органи"? Там також квартальний Бакланов рулить.
Мудрий нарід хотів шоу - він його отримав.
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21.04.2022 21:39 Відповісти
Хоч би один раз сказав, що вже зробив, а не те що буде колись робити.
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21.04.2022 20:38 Відповісти
ТЮРЬМА!
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21.04.2022 20:49 Відповісти
То було вчора, тобто до війни. Сьогодні - каштан.
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21.04.2022 21:03 Відповісти
це він що, сам собі на яйця тисне, а потім таке обличчя робить? - бо рф це він сам і є
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21.04.2022 21:15 Відповісти
Уберіть цього крота, воно тількі шкодить, та в переривах піариться!
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21.04.2022 22:09 Відповісти
Ми вже бачимо ті пріоритети - країни ЄС, проукраїнські ТБ-канали, зате кацапський Альфа-банк й досі проводить диверсантську діяльність без будь-яких обмежень.
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21.04.2022 22:10 Відповісти
 
 