"Санкційною групою" напрацьовано план з 10 кроків для посилення тиску на РФ, - Єрмак

Експертна група при Офісі Президента пропонує ввести повне ембарго на російський газ та нафту, визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму та розширити персональні санкції.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей документ містить 10 кроків посилення санкційного тиску в порядку пріоритетів", - зазначив він.

Насамперед, за словами глави ОП, щоб не дозволити росії фінансувати війну проти України, має бути впроваджено повне ембарго на російський газ і нафту.

Також Єрмак наголосив, що у фінансовій сфері потрібно запровадити санкції проти всіх банківських установ Росії та Білорусі, а паралельно демократичний світ має посилювати торговельні обмеження щодо російських товарів.

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Очільник ОП зазначив, що важливим санкційним чинником є визначення Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, а російської армії – терористичною організацією.

"Передбачено розширення персональних санкцій проти посадовців та їхніх сімей, провідних членів політичних партій, проти менеджменту державних корпорацій", - пояснив він.

Також необхідним є і посилення санкційного тиску проти кремлівських пропагандистів та державних корпорацій.

Єрмак зауважив, що мають бути запроваджені засоби вторинних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які надаватимуть росії та білорусі послуги з обходу обмежувальних заходів.

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