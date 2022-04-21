"Зараз українці мають більше танків, ніж росіяни. І вони мають право їх використовувати", - Washington Post
За розрахунками Пентагону, Україна має "на ходу" більше танків, ніж Росія.
Про це повідомляє Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
За словами високопоставленого представника оборони США, українські війська мають більше танків.
"Зараз українці мають в Україні більше танків, ніж росіяни… І вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказав чиновник.
Порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися переважно на східному регіоні Донбасу та уздовж південного узбережжя, де Маріуполь продовжує оточуватися та обстрілюватися.
Але перевага України в танках - бронетехніках, які є потужним інструментом у наземних боях - є помітною точкою даних, оскільки союзники об’єднують ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення.
Українські війська пошкодили частину російської бронетехніки, а інша була залишена після того, як прийшла в занедбаний стан – це свідчить, що Росія була неготовою до опору України.
Водночас чиновник зазначив, що приблизно два десятки російських батальйонних тактичних груп переобладнаються та поповнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Так то ж дані, що включають техніку на консервації!
Це у німців та у американців, можна встановити на законсервований танк оптику та електроніку (зберігаються окремо), замінити мастило у двигуні та коробці передач, залити пальне, взяти боєкомплект і танк готовий!
А в рашці і таке танком зветься:
По его словам, «2-й конкретный этап» спецоперации «ожидаемо забуксовал, при чем там, где по идее должны быть глубокие прорывы».
«То есть, южнее Изюма (в направлении на Барвенково) и между Гуляй-Полем и Угледаром. Продвижение за минувшие сутки, вроде-бы, есть (якобы есть даже занятые населенные пункты, на юге, по крайней мере), но фронт противника не прорван и успехи пока носят исключительно тактический характер. А впереди - штурм крупных н.п., лежащих на пути наступающих. И до них еще надо дойти…», - написал он в своем Telegram.
лайк не ставив, бо мова за гіркина, але ви на всі 100500 праві!
Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
Гаубицы, БПЛА и снаряды: Пентагон уточнил объем поставок в Украину военной помощи
20:36
«Новый пакет военной помощи на $800 млн, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Как подчеркнул Кирби, за счет передачи этих 72 гаубиц вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, Украине будет предоставлено достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов.
По его словам, с учетом нынешнего пакета США со времени начала военных действий обязались предоставить Украине военную помощь на сумму уже в $3,4 млрд.
Це ким потрібно бути, аби втілювати у життя маячню?
Таким немає місця в історії, від слова ВЗАГАЛІ!
https://www.youtube.com/watch?v=DrUHI0acVHU&ab_channel=XAVEPLAY конотопські відьми#
Не захотіла продовжувати кінокар'єру. Стала мікробіологом.
Брала участь у розробці кацапської вакцини "Спутнік". Не жарт, - так іє.
Причому дозвіл?
Просто штати визнають і підтримують право України використовувати важку бронетехніку для захисту.
А дозволи твої зелені хазяї випрошують у *****.
По крайней мере с приемлемыми потерями
что то не похоже
Так, что при равенстве в целом, на локальном участке превосходство у врага.
Ну и плюс господство в воздухе на линией фронта делает преимущество в танках не таким важным факторов, да и ракетное оружие тоже не подарок...
ПВО надо и много, и тогда танки себя покажут, потому, как в пехоте мы вообще в три раза превосходим рашистов, а уж в мотивации раз в десять...
Сейчас тактика очевидная - измотать их ударные группировки и потом контрнаступлением выбить сразу отовсюду... И всё в принципе правильно, но есть одно НО... это Мариуполь...
При такой тактике гарнизон может погибнуть, если слишком долго медлить.