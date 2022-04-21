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армія рф (16192) танк (2007)

"Зараз українці мають більше танків, ніж росіяни. І вони мають право їх використовувати", - Washington Post

танк,рф

За розрахунками Пентагону, Україна має "на ходу" більше танків, ніж Росія.

Про це повідомляє Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За словами високопоставленого представника оборони США, українські війська мають більше танків.

"Зараз українці мають в Україні більше танків, ніж росіяни… І вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказав чиновник.

Порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися переважно на східному регіоні Донбасу та уздовж південного узбережжя, де Маріуполь продовжує оточуватися та обстрілюватися.

Але перевага України в танках - бронетехніках, які є потужним інструментом у наземних боях - є помітною точкою даних, оскільки союзники об’єднують ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення.

Українські війська пошкодили частину російської бронетехніки, а інша була залишена після того, як прийшла в занедбаний стан – це свідчить, що Росія була неготовою до опору України.

Водночас чиновник зазначив, що приблизно два десятки російських батальйонних тактичних груп переобладнаються та поповнюються.

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Топ коментарі
+100
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21.04.2022 20:18
+77
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21.04.2022 20:23
+28
Ахахах... Друга армія у світі нах.... В інтернеті на руськомовних ресурсах досі пишуть про 12-15 тисяч кацапських танків на росії, типу більш за всі країни світу... Ось тільки забули сказати, що з них тис 10 то мотлох їржавий законсервований без двигунів чи башт, що існує тільки на папері у генералів корупціонерів... Ну і наші козацькі ЗСУ на мінус 1000 скоротили їх справжні залишки вже
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21.04.2022 20:29
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21.04.2022 20:18 Відповісти
Ахахах... Друга армія у світі нах.... В інтернеті на руськомовних ресурсах досі пишуть про 12-15 тисяч кацапських танків на росії, типу більш за всі країни світу... Ось тільки забули сказати, що з них тис 10 то мотлох їржавий законсервований без двигунів чи башт, що існує тільки на папері у генералів корупціонерів... Ну і наші козацькі ЗСУ на мінус 1000 скоротили їх справжні залишки вже
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21.04.2022 20:29 Відповісти
Шановний!
Так то ж дані, що включають техніку на консервації!
Це у німців та у американців, можна встановити на законсервований танк оптику та електроніку (зберігаються окремо), замінити мастило у двигуні та коробці передач, залити пальне, взяти боєкомплект і танк готовий!
А в рашці і таке танком зветься:
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21.04.2022 20:42 Відповісти
дыркин заявил, что российской армии вряд ли удастся взять крупные украинские города.

По его словам, «2-й конкретный этап» спецоперации «ожидаемо забуксовал, при чем там, где по идее должны быть глубокие прорывы».

«То есть, южнее Изюма (в направлении на Барвенково) и между Гуляй-Полем и Угледаром. Продвижение за минувшие сутки, вроде-бы, есть (якобы есть даже занятые населенные пункты, на юге, по крайней мере), но фронт противника не прорван и успехи пока носят исключительно тактический характер. А впереди - штурм крупных н.п., лежащих на пути наступающих. И до них еще надо дойти…», - написал он в своем Telegram.
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21.04.2022 20:19 Відповісти
ця мразь багато ниє...але слухаючи його ниття знаєш приблизно плани кремлівських
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21.04.2022 20:25 Відповісти
Из имперских "экспертов", он самый вменяемый оказался, что удивительно при его ненависти к Украине.
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21.04.2022 20:33 Відповісти
воно рекунструктор, воно навчене!
лайк не ставив, бо мова за гіркина, але ви на всі 100500 праві!
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21.04.2022 20:39 Відповісти
чесний і відвертий ворог, хоч і імперець поїхавший. але доволі відверто кукурікає, це варто *поваги*
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21.04.2022 20:46 Відповісти
Мариуполь крупные или еще не крупный?! Херсон? Провал обороны Херсонской области теперь Мариуполь расхлебывает десятками тысяч жизней.
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22.04.2022 11:17 Відповісти
А снаряди?
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21.04.2022 20:20 Відповісти
Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
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21.04.2022 20:32 Відповісти
155мм снаряды к гаубицам и 125мм к танкам немного не того).
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21.04.2022 20:42 Відповісти
это да НО:

Гаубицы, БПЛА и снаряды: Пентагон уточнил объем поставок в Украину военной помощи

20:36

«Новый пакет военной помощи на $800 млн, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как подчеркнул Кирби, за счет передачи этих 72 гаубиц вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, Украине будет предоставлено достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов.

По его словам, с учетом нынешнего пакета США со времени начала военных действий обязались предоставить Украине военную помощь на сумму уже в $3,4 млрд.
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21.04.2022 20:50 Відповісти
Всього 180 тис снарядів та 90 гаубиць.перші 18 уже в Україні.
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21.04.2022 20:44 Відповісти
Думается танков на ходу у русни еще меньше чем думает уважаемое издание. До Донбасса "оно" доехало и все(без запчастей), а шо с ним дальше делать командир БТГР не знает...
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21.04.2022 20:21 Відповісти
окопуватись ...
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21.04.2022 20:29 Відповісти
На Донбассе и в Харьковской обл. у них не меньше 600-700 танков. Вряд ли там у наших есть возможность выставить даже сравнимое число. Почему русня и прет пока.
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21.04.2022 23:25 Відповісти
А шо случилось?
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21.04.2022 20:21 Відповісти
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21.04.2022 20:23 Відповісти
ідіотська історія, АЛЕ МОСКАЛІ ВТІЛИЛИ ЇЇ В ЖИТТЯ!!!
Це ким потрібно бути, аби втілювати у життя маячню?
Таким немає місця в історії, від слова ВЗАГАЛІ!
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21.04.2022 20:43 Відповісти
Для молодежи,кто не в курсе - это хит 80-х фильм "Гостья из будущего". Долго смеялся картинке).
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21.04.2022 20:56 Відповісти
Исполнитель роли Коли Герасимова из них загнулся первым. Может, за фразу "А я из Конотопа!" когда он в будущем под дурачка косил, его какая-то из конотопских ведьм прокляла? Кто знает... Кстати, помер он 24 февраля 1996 года.
https://www.youtube.com/watch?v=DrUHI0acVHU&ab_channel=XAVEPLAY конотопські відьми#
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21.04.2022 21:58 Відповісти
Супер!!!!!
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21.04.2022 21:18 Відповісти
Аліса Сєлєзньова.
Не захотіла продовжувати кінокар'єру. Стала мікробіологом.
Брала участь у розробці кацапської вакцини "Спутнік". Не жарт, - так іє.

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21.04.2022 21:48 Відповісти
С красным символом на шее так думать не можно..
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21.04.2022 22:34 Відповісти
Що значить мають право? Це хтось з-за океану ще дозвіл має давати щоб ми могли танки використовувати для війни з рашистами?
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21.04.2022 20:23 Відповісти
Думаю, це складнощі перекладу. Явно вони мали на увазі "і можуть" використовувати.
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21.04.2022 20:33 Відповісти
Як я і думав. Сенс абсолютно інший - "and they certainly have the purview to use them" - і звичайно ж у них ж всі підстави (в плані бажання і потреб) їх використовувати.
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21.04.2022 20:38 Відповісти
Ти дебіл?
Причому дозвіл?
Просто штати визнають і підтримують право України використовувати важку бронетехніку для захисту.
А дозволи твої зелені хазяї випрошують у *****.
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21.04.2022 21:06 Відповісти
то кривий переклад цензора - точніше буде "і вони компетентні (краще знають) як їх використовувати"
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21.04.2022 21:07 Відповісти
Танк - это такой такой металлический гроб на колесах в современной войне для экипажа, это россияне ими хвастались, но при современном противотанковом оружии от них мало толку.
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21.04.2022 20:23 Відповісти
так...але як тоді атакувати підготовані позиції
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21.04.2022 20:27 Відповісти
Гаубицями, ракетами, авіацією. І тільки потім танками.
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21.04.2022 20:39 Відповісти
та да... "боги війни" не втрачають своєї актуальності вже років 400
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21.04.2022 20:44 Відповісти
лучше то для прикрытия пехоты и атак ничего не придумано
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21.04.2022 20:32 Відповісти
Это он гроб если ты в засаде и у тебя в руках джавик или стугна,а у дебилов кацапских кроме корнета врядли что-то есть нормальное.
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21.04.2022 20:33 Відповісти
я б сказав, що ******* типи зброї як відома гра в "камень-ножиці-папір" - щось б'є одне і одночасно зливає іншому. грамотне їх поєднання+талант і вміння+удача і мотивація = успіх. в будь-якому випадку, краще коли танки є, ніж коли їх немає.
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21.04.2022 20:33 Відповісти
Не металлический, а бронированный, такой, саркофаг со знаком качества - на колёсах.
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21.04.2022 20:39 Відповісти
Они не правильно применяют танки, отправляют на неподавленные позиции, без танков наступать невозможно..
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21.04.2022 22:23 Відповісти
Нихера себя военторг работает
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21.04.2022 20:24 Відповісти
Танки - легка мішень для авіації, але, нажаль, з цим в нас проблема. Бо якщо б ми вкладались в авіацію, "то не змогли б будувати дороги".
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21.04.2022 22:07 Відповісти
Все зрозуміло, найЗеленіший "леопарди" випрошує для Арахамії з Подоляком.
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21.04.2022 20:25 Відповісти
В мене іноді таке враження, що йому взагалі байдуже що саме, аби щось випрошувати (частіше "вимагати") і всіх у всьому звинувачувати (((
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21.04.2022 20:34 Відповісти
Посмотри в зеркало - полный дурак.
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21.04.2022 20:44 Відповісти
Много брони не бывает!
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21.04.2022 20:28 Відповісти
Та не палите малину ,нет у Украины танков ,ну если и есть то маловато ..
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21.04.2022 20:30 Відповісти
Щось ******* звездєжом. Може арестович вже в кореспондентах Washington Post?
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21.04.2022 20:33 Відповісти
Вірно. Поки що в нас менше танків, але ситуація поступово дійсно міняється на користь України. Думаю коли у звітності по знищеним танкам буде фігурувати цифра 1000, то після цього в України і правда буде ставати більше танків ніж у кацапів.
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21.04.2022 20:41 Відповісти
пока не будет паритета по РСЗО , и ствольной артиллерии -танки ,броневички ,джавелины и энлавы -не очень помогут в НЫНЕШНИХ условиях избавиться от кацапского нашествия.
По крайней мере с приемлемыми потерями
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21.04.2022 21:22 Відповісти
а Зеленский об этом знает?
что то не похоже
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21.04.2022 20:35 Відповісти
Єрмак зараз нову шпаргалку для Зелі напише.
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21.04.2022 20:48 Відповісти
А Зеленский тем временем жалуется что Мариуполь не спасти потому что танков недостаточно, при этом обвиняет союзников в том что он сам не сделал за 3 года.
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21.04.2022 20:42 Відповісти
танков на ходу если не больше, то почти столько же под 1000 штук... но у путинцев они сконцентрированы в большинстве своём на Донбассе, а у нас расбросаны по всей стране...
Так, что при равенстве в целом, на локальном участке превосходство у врага.
Ну и плюс господство в воздухе на линией фронта делает преимущество в танках не таким важным факторов, да и ракетное оружие тоже не подарок...
ПВО надо и много, и тогда танки себя покажут, потому, как в пехоте мы вообще в три раза превосходим рашистов, а уж в мотивации раз в десять...
Сейчас тактика очевидная - измотать их ударные группировки и потом контрнаступлением выбить сразу отовсюду... И всё в принципе правильно, но есть одно НО... это Мариуполь...
При такой тактике гарнизон может погибнуть, если слишком долго медлить.
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21.04.2022 20:43 Відповісти
Поки що нам найбільше справних і бойових танків "поставила" рашка = 214 штук. оце я розумію ленд-ліз. ))
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21.04.2022 21:05 Відповісти
вот это поворот
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21.04.2022 21:08 Відповісти
одними танками мы войну не выиграем. Дайте другое!!!
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21.04.2022 22:20 Відповісти
По авиации, далнебойной артилерии нет преимущества, поэтому тольку мало пока от того что танков много..
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21.04.2022 22:32 Відповісти
Ну штаты передадут 72 гаубицы, Нидерланды вроде больше 30 самоходок
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22.04.2022 10:46 Відповісти
 
 