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Маріуполь (3206) евакуація (2242) Бойченко (88)

Треба хоча б одну добу, щоб мати змогу врятувати цивільних з "Азовсталі", - мер Бойченко

азовсталь,маріуполь

Для евакуації жителів Маріуполя, які ховаються в укриттях меткомбінату "Азовсталь", треба, щоб настав стійкий режим припинення вогню.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, сьогодні немає змоги евакуювати мирних мешканців Маріуполя. Ми просимо, щоб був стійкий режим припинення вогню. Треба хоч одну добу, щоб ми мали змогу врятувати наших мешканців, які там (в Азовсталі. - Ред.) переховуються вже 57 діб поспіль", - розповів він.

За його словами, Азовсталь наразі постійно бомбардують, тому евакуювати людей звідти неможливо.

"57 діб поспіль місто і виключно там, де сьогодні мешканці ховаються, все це бомбардують, бомбардують і бомбардують. І ми залучили вже всіх міжнародних партнерів, просимо, щоб нам дали "режим тиші", щоб нам дали змогу розпочати евакуацію. І потім щоб ми евакуювали місцеве населення на підконтрольну частину нашої держави", - додав мер Маріуполя.

Він зазначив, що "за нашими оцінками, 300 – 1000 мешканців Маріуполя ховаються сьогодні на Азовсталі, і щоб мати змогу порахувати, потрібен "режим тиші", хоч одну добу, щоб побачити, "живі вони, чи не живі" і порахувати, скільки їх залишається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти біля Маріуполя влаштували чотири "фільтраційних центри", де катують держслужбовців, - мер Бойченко

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Я дуже сподіваюся, що ніхто не буде дякувати за перемогу Зє і голосувати за нього на наступних виборах? Єдине, що він хорошого зробив, це:
1. Не втік.
2. Гарно виступає.
3. Судячи з усього не особливо втручається у військові справи.
Все інше це шкідництво. І, не виключаю, що якби президентом був хтось інший, то і війни бі зараз не було.
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21.04.2022 20:45 Відповісти
Мнение трусливого мэра который прямо во время совещания 24 февраля получил смс и сдриснул с Мариуполя, никого не волнует
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21.04.2022 20:46 Відповісти
Він не перейшов на сторону окупантів. І, як мер міста, був в великій небезпеці, як і члени його родини. Треба було залишитись, щоб вимінювати на 10 полонених, як мера Мелітополя?
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21.04.2022 21:12 Відповісти
А Риг Бойченко де зараз в москві чи в Польщі?
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21.04.2022 20:46 Відповісти
а ви з окопу пишете?
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21.04.2022 21:10 Відповісти
***** приказало шойгу не бомбить Азовсталь...
шойгу послушало ***** и усилило бамбардировку...
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21.04.2022 20:49 Відповісти
 
 