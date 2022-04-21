Треба хоча б одну добу, щоб мати змогу врятувати цивільних з "Азовсталі", - мер Бойченко

Для евакуації жителів Маріуполя, які ховаються в укриттях меткомбінату "Азовсталь", треба, щоб настав стійкий режим припинення вогню.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, сьогодні немає змоги евакуювати мирних мешканців Маріуполя. Ми просимо, щоб був стійкий режим припинення вогню. Треба хоч одну добу, щоб ми мали змогу врятувати наших мешканців, які там (в Азовсталі. - Ред.) переховуються вже 57 діб поспіль", - розповів він.

За його словами, Азовсталь наразі постійно бомбардують, тому евакуювати людей звідти неможливо.

"57 діб поспіль місто і виключно там, де сьогодні мешканці ховаються, все це бомбардують, бомбардують і бомбардують. І ми залучили вже всіх міжнародних партнерів, просимо, щоб нам дали "режим тиші", щоб нам дали змогу розпочати евакуацію. І потім щоб ми евакуювали місцеве населення на підконтрольну частину нашої держави", - додав мер Маріуполя.

Він зазначив, що "за нашими оцінками, 300 – 1000 мешканців Маріуполя ховаються сьогодні на Азовсталі, і щоб мати змогу порахувати, потрібен "режим тиші", хоч одну добу, щоб побачити, "живі вони, чи не живі" і порахувати, скільки їх залишається.

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