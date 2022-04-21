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На сьогодні відомо про 1126 загиблих, серед яких 40 дітей, від рук окупантів на Київщині, - Зеленський

могила,буча,братська,ексгумація

Станом на 21 квітня відомо про 1126 українців, зокрема 40 дітей, убитих російськими військами у Київській області.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відезверненні до парламенту Португалії, яке транслювалося в ефірі єдиного інформаційного марафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тільки в одній лише Київській області, і це станом на сьогодні, бо ще не всі поховання знайдені, було вбито окупантами 1126 українців, із них 40 дітей", - сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що в Чернігівській, Сумській, Харківській та інших областях України, куди зайшли російські війська, вони влаштували таке ж пекло, як і в Бородянці чи Бучі.

"Один лише приклад. У селі Ягідне на Чернігівщині окупанти зігнали всіх мешканців села у підвал школи і тримали там тижнями. Це – невелика сільська школа, невеликий підвал, у якому лише від задухи померли близько 10 людей. Наймолодшій дитині у підвалі було 3 місяці, а найстаршій людині – 93 роки. Усього у підвалі було близько 400 людей. Більше трьох тижнів днями і ночами їм забороняли вийти з підвалу навіть у туалет, а коли люди просили вийти за одягом для малечі, окупанти вимагали, щоб вони заспівали російський державний гімн. Так російській військові розважалися і таку безкарність відчували", - розповів Зеленський.

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расея будет уничтожена !
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21.04.2022 20:58 Відповісти
я навіть думати боюсь
яка кількість загиблих та закатованих буде
у не підконтрольній на цей час території.
це жах.
цьому прощення нема і не буде.
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21.04.2022 21:08 Відповісти
Пусть земля будет пухом
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21.04.2022 21:23 Відповісти
 
 