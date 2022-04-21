Пентагон про нову допомогу Україні: 72 гаубиці 155-мм, 144 тис. снарядів, 121 безпілотник Phoenix Ghost та ін.

Міністерство оборони США повідомило, що входить до пакету військової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

В пакет допомоги входять:



72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських снарядів;

72 тактичні транспортні засоби для буксирування 155-мм гаубиць;

121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;

польова техніка та запчастини.

"Це зобов’язання разом із 18 155-мм гаубицями, оголошеними 13 квітня, забезпечує достатньо артилерійських систем для оснащення п’яти батальйонів", - додали в Міноборони США.

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