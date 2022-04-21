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Пентагон (1380) допомога (7877) США (21006)

Пентагон про нову допомогу Україні: 72 гаубиці 155-мм, 144 тис. снарядів, 121 безпілотник Phoenix Ghost та ін.

пентагон

Міністерство оборони США повідомило, що входить до пакету військової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

В пакет допомоги входять:

72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських снарядів;
72 тактичні транспортні засоби для буксирування 155-мм гаубиць;
121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
польова техніка та запчастини.

"Це зобов’язання разом із 18 155-мм гаубицями, оголошеними 13 квітня, забезпечує достатньо артилерійських систем для оснащення п’яти батальйонів", - додали в Міноборони США.

Також читайте: США розробили безпілотник Phoenix Ghost спеціально для потреб України, - Пентагон

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Топ коментарі
+28
Яка американська зброя та техніка ВЖЕ прямує до України (фотогалерея)
1. Одинадцять вертольотів Мі-17


2. П'ятсот ракет Javelin і «​тисячі інших протитанкових систем»​

3. Десять протиартилерійських радарів AN/TPQ-36



4. Двісті бронетранспортерів М113



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21.04.2022 21:07
+23
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21.04.2022 21:19
+22
продолжаю:

5. Вибухівка С-4 та «підривне обладнання для розчищення перешкод»


6. Триста тактичних безпілотних літальних систем Switchblade



7. Протипіхотні міни M18A1 Claymore

8. Два радари повітряного спостереження AN/MPQ-64 Sentinel



9. Сто броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин



10. Вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 000 артилерійських снарядів

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21.04.2022 21:11
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21.04.2022 21:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
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21.04.2022 21:04 Відповісти
в спам за "запчастыны" мокша
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21.04.2022 21:11 Відповісти
01.03.2022 - дата регистрации

а до 01.03. 22 тебя эти вопросы не интересовали???
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21.04.2022 21:18 Відповісти
Ах ти ж скотиняка рашистська
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22.04.2022 08:57 Відповісти
Паскуда рашистська, йди у пекло!
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22.04.2022 10:13 Відповісти
Вчера писали:

Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
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21.04.2022 21:04 Відповісти
Снаряди універсальні 155 мм підходять до самих різних гаубиць класу НАТО. Очевидно, що в нас такі гаубиці вже були.
А це нова партія з нового сьогоднішнього пакету
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21.04.2022 21:09 Відповісти
Сейчас будет урааа...Сау Арчер на картинке( вот только на ней). Поставят М 198.
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21.04.2022 21:06 Відповісти
Поставят М777. Не разгоняйте дезу.
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21.04.2022 21:09 Відповісти
О как. Сайт Милитарный так не считает. М 777 разумеется лучше.
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21.04.2022 21:13 Відповісти
*любезный*, а не сходил бы ты вслед за хрюсским кораблем?
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22.04.2022 09:39 Відповісти
Зато их будет 5 дивизионов, в каждом три батареи по 6 штук. Мощь!!!
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21.04.2022 21:19 Відповісти
Вроде дают 90 орудий. В этот пакет помощи включили поставку сразу 72 буксируемых гаубиц калибром 155 мм (в дополнение к уже заявленным 18 гаубицам) и поставку 72 "tactical vehicles" для буксировки этих гаубиц. Вероятно, в данном случае речь идет о гаубицах типа М777.
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21.04.2022 21:42 Відповісти
Стоимость экземпляра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 $ 3 737 931 (2017)https://ru.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_M777#cite_note-indija-1 [1]
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21.04.2022 21:21 Відповісти
Именно. На хранении несколько сотен М198, гаубиц, равных нашим "Гиацинт".
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21.04.2022 21:26 Відповісти
Вот https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2022/04/M198.jpg.
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21.04.2022 21:48 Відповісти
не гиацинту ,а мста Б-только натовский снаряд мощнее.
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21.04.2022 21:52 Відповісти
Мста-Б и Гиацинт-Б гаубицы равного ( 152) калибра, но у Гиацинта заряд мощнее (+5км к дальности).
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21.04.2022 21:58 Відповісти
До чого тут калібри? У НАТОвських гаубиць є керовані ********** - от що важливо!
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21.04.2022 22:21 Відповісти
К нашим тоже есть,Квитнык. Только в армии их не видели. Больше того, не видели даже АР (активно-реактивные). Стоимость, знаете ли.
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21.04.2022 22:32 Відповісти
Вартість одного снаряда до 200 тис. грн. на 2009 р.
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21.04.2022 22:37 Відповісти
Вартість, хм...? Десь $25 тис. У США аналогічний - $70 тис. Стугна - $20 тис. Нормальна вартість.
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21.04.2022 22:55 Відповісти
Керований артилерійський снаряд «Квітник» - це уламково-фугасний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 високоточний ********* з лазерною напівактивною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F головкою самонаведення (типу 9Э421). Виготовляється під калібр 152 мм або 155 мм (стандарт НАТО). Прийнятий на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України 6 грудня 2012 р
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21.04.2022 22:35 Відповісти
Сменили картинку на фото Пентагона).
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21.04.2022 21:34 Відповісти
Яка американська зброя та техніка ВЖЕ прямує до України (фотогалерея)
1. Одинадцять вертольотів Мі-17


2. П'ятсот ракет Javelin і «​тисячі інших протитанкових систем»​

3. Десять протиартилерійських радарів AN/TPQ-36



4. Двісті бронетранспортерів М113



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21.04.2022 21:07 Відповісти
Дякуємо!
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21.04.2022 21:10 Відповісти
продолжаю:

5. Вибухівка С-4 та «підривне обладнання для розчищення перешкод»


6. Триста тактичних безпілотних літальних систем Switchblade



7. Протипіхотні міни M18A1 Claymore

8. Два радари повітряного спостереження AN/MPQ-64 Sentinel



9. Сто броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин



10. Вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 000 артилерійських снарядів

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21.04.2022 21:11 Відповісти
такі цікаві запитання...
може хлопці замість піти до військомата працюють на дрг ? куди тільки дивляться відповідні органи ?
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21.04.2022 21:12 Відповісти
А цяцю з фото до статті дадуть?
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21.04.2022 21:12 Відповісти
нет. Фото "арчера" от балды вставили.
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21.04.2022 21:27 Відповісти
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21.04.2022 21:19 Відповісти
Если каждый из 144 тысяч снарядов уничтожит хотя бы одного орка...это будут 144 тысячи хороших русских...
А если по два??
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21.04.2022 21:21 Відповісти
Лучше считать по 10! Вот тогда нормальные цифры получаются. Остальных вилами доработаем!
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21.04.2022 22:02 Відповісти
Ребят, знает кто то номер нормальный если вдруг в Херсонской обл. загребут орки к себе в армию что би нашим в плен можно было сдаться. А то ходит слух и уже генштаб такое говорит. Я поискал в интернете номера разные, то номер для крымчан то для пилотов то для орков и беларусов. Кароче если кто знает дайте нормальный номер который точно поможет сдаться если загребут.
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21.04.2022 21:29 Відповісти
А кто тебя может заставить идти в армию если ты не хочешь? Максимум-в тюрьму посадят. А если будут бить,то согласись,возьми автомат и расстреляй офицеров.
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21.04.2022 21:50 Відповісти
знайшлось тільки оце...
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21.04.2022 21:52 Відповісти
Это очень лотерейное занятие, 50/50, но в любом случае, если не удается спрятаться и переждать, либо покинуть территорию, то просто искать момент как это делать, желательно не после перестрелок, поднимаешь руки вверх и идешь в предположительную сторону наших войск и лучше не в открытом поле, что бы в спину не шмальнули. Никаких телефонов нет, никто встречать не будет.
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21.04.2022 22:05 Відповісти
Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии.

https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY
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21.04.2022 21:44 Відповісти
*****, это меньше, чем ничего. Их не хватит даже зону ОРДЛО, а они прут с Харьковского и Херсонского направлений. Используйте их лучше для обороны Киева. Для второй фазы надо в 5 раз больше.
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21.04.2022 21:50 Відповісти
невже зрада?
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21.04.2022 21:59 Відповісти
Тут д20… 30 їх криють, а людина маячню несе про "мало" 70гаубиць.
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21.04.2022 22:04 Відповісти
Рашистский подонок, идешь вслед за хрюсским кораблем ,блём,блём
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22.04.2022 09:50 Відповісти
розвідка в курсі,що планується путіним?.........Филлиал РТРС "РТПЦ Республики Крым" уведомляет, что на объекте филлиала РТПС Керчь будут проводиться работы, связанные с отключением вещания с 24.05.2022-26.05.2022, - передает https://kerch.fm/ Керчь .ФМ.

Работы пройдут в течение этих рабочих дней с 8.00 до 17.00.

"Планируются технологические перерывы в выпуске теле и радиовещательных программ", - говорится в сообщении.
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21.04.2022 21:53 Відповісти
это все хорошо конечно, но это фигня. Нужно совсем другое, и много.
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21.04.2022 22:13 Відповісти
Це ви так пишете, бо не знаєте, що з цим робити.
А це - саме те, що треба.
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21.04.2022 23:15 Відповісти
Да это курица или петух пригожинский ,гоните их нах
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22.04.2022 09:52 Відповісти
В Україні було 306 одиниць 2А36, станом на 2013 рік, не гірших за американські. Чому так товчуть за ці 80 гаубиць? Чи тупо снарядів немає?
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21.04.2022 22:19 Відповісти
После взрывов наших складов,вполне возможно.
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21.04.2022 22:25 Відповісти
Тупо потерь с 13 не было. Действительно, нафик нужны 90 155мм гаубиц.
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21.04.2022 22:26 Відповісти
Яких саме втрат? У цифрах?
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21.04.2022 22:58 Відповісти
152 калібра нема на складах (( Бутусов вчора про це докладно розповів.

Кацапи роками засилали до нас ДРГ, щоб підривати наші склади.

А СБУ тим часом ловила "простітуток", і кришувала бізнес
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21.04.2022 22:26 Відповісти
нема нових стволiв до них. Все зносилося
Та й снарядiв теж
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21.04.2022 22:29 Відповісти
А можна посилання?
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21.04.2022 23:07 Відповісти
Звиняйте, 90 гаубиць.
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21.04.2022 22:46 Відповісти
Мы даже патроны не производим.
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21.04.2022 22:26 Відповісти
Для тебе один знайдемо!
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21.04.2022 22:27 Відповісти
Себе оставь придурок.Может ума тебе вставит.
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21.04.2022 22:30 Відповісти
В спам,хрюсское жив отное
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22.04.2022 09:55 Відповісти
Чого спамим і вважаємо росіянином? А що ми патроний завод побудували??Чи правда нам вже непотрібна, тупо гнем свою лінію, чи як????
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22.04.2022 14:43 Відповісти
Зате існує підприємство, яке виробляє станки та обладнання для виготовлення патронів. Але чомусь державі Україні це нецікаво, тому обладнання поставляється в Болгарію та Туреччину, це наскільки мені відомо. Може ще кудись.
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21.04.2022 23:34 Відповісти
Switchblade Ghost похоже делали уже специально для Украины. С более лёгким управлением, может и с лучшей устойчивостью против российских РЭБ. Интересно, визитку Яроша рядом с целю оно тоже выбрасывает?
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21.04.2022 23:04 Відповісти
З якого дива? Сармат же візиток ЦРУ не викидує.
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22.04.2022 09:34 Відповісти
Сармат це тільки розробка, для вас тупих - панти гопніка!?
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22.04.2022 14:46 Відповісти
дуже добре.
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22.04.2022 04:07 Відповісти
Цікаво за ******* Ghost.
ЗСУ стали першою іноземною армією, котра отримала їх на озброєння.
Дуже позитивне свідчення зростаючої довіри Пентагону до ЗСУ.

Ще б Україні мати політичне керівництво, яке б змогло отримати такий же рівень довіри і можна було б казати "життя прожите не марно"

Operators:

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States United States https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force United States Air Force

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine Ukraine https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine Armed Forces of Ukraine (over 120 systems delivered)
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22.04.2022 09:34 Відповісти
ШВИДШЕ ДОПОМАГАЙТЕ. ЧАС ІДЕ.
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22.04.2022 09:46 Відповісти
Послы стран Нато должны проконтролировать перемещение вооружения по украинской территории до пунта назначения.
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22.04.2022 14:18 Відповісти
Менше триндіти потрібно в ЗМІ про це, дуже багато триндьожі і обсмактування, а це потрібно робити тихо!!!
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22.04.2022 14:40 Відповісти
 
 