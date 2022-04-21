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Пентагон про нову допомогу Україні: 72 гаубиці 155-мм, 144 тис. снарядів, 121 безпілотник Phoenix Ghost та ін.
Міністерство оборони США повідомило, що входить до пакету військової допомоги Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
В пакет допомоги входять:
72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських снарядів;
72 тактичні транспортні засоби для буксирування 155-мм гаубиць;
121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
польова техніка та запчастини.
"Це зобов’язання разом із 18 155-мм гаубицями, оголошеними 13 квітня, забезпечує достатньо артилерійських систем для оснащення п’яти батальйонів", - додали в Міноборони США.
Топ коментарі
+28 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.04.2022 21:07
+23 Saskia Jansen
показати весь коментар21.04.2022 21:19
+22 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.04.2022 21:11
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а до 01.03. 22 тебя эти вопросы не интересовали???
Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.
Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
А це нова партія з нового сьогоднішнього пакету
1. Одинадцять вертольотів Мі-17
2. П'ятсот ракет Javelin і «тисячі інших протитанкових систем»
3. Десять протиартилерійських радарів AN/TPQ-36
4. Двісті бронетранспортерів М113
5. Вибухівка С-4 та «підривне обладнання для розчищення перешкод»
6. Триста тактичних безпілотних літальних систем Switchblade
7. Протипіхотні міни M18A1 Claymore
8. Два радари повітряного спостереження AN/MPQ-64 Sentinel
9. Сто броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин
10. Вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 000 артилерійських снарядів
може хлопці замість піти до військомата працюють на дрг ? куди тільки дивляться відповідні органи ?
А если по два??
https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY
Работы пройдут в течение этих рабочих дней с 8.00 до 17.00.
"Планируются технологические перерывы в выпуске теле и радиовещательных программ", - говорится в сообщении.
А це - саме те, що треба.
Кацапи роками засилали до нас ДРГ, щоб підривати наші склади.
А СБУ тим часом ловила "простітуток", і кришувала бізнес
Та й снарядiв теж
ЗСУ стали першою іноземною армією, котра отримала їх на озброєння.
Дуже позитивне свідчення зростаючої довіри Пентагону до ЗСУ.
Ще б Україні мати політичне керівництво, яке б змогло отримати такий же рівень довіри і можна було б казати "життя прожите не марно"
Operators:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States United States https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force United States Air Force
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine Ukraine https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine Armed Forces of Ukraine (over 120 systems delivered)