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Кількість російських батальйонних тактичних груп в Україні досягла 85, - Пентагон

рф,окупанти,рашисти

Росія продовжує нарощувати свої військові сили всередині України, концентруючись на захопленні Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив CNN високопосадовець Пентагону.

Відучора на територію України приїхало ще три батальйонні тактичні групи, внаслідок чого загальна кількість російських батальйонних тактичних груп чи БТГ в Україні досягла 85.

Лише за останній тиждень до України заїхало 20 БТГ росіян.

"Більшість із них, за нашими оцінками, прямують до регіону Донбасу, але я попереджаю, що ми не знаємо точно, де який підрозділ перебуває в кожну хвилину часу", - додав чиновник.

Батальйонні тактичні групи є танкові і мотострілкові батальйони, посилені артилерією, розвідувальними підрозділами, комплексами ППО, засобами радіоелектронної боротьби. Усього 800–1000 військових у кожній.

Також читайте: Росія перекинула 17 батальйонних груп в Україну за останній тиждень, - Пентагон

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Топ коментарі
+25
Саранча прёт и прёт.Сколько ещё работы у ЗСУ.
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21.04.2022 21:14
+19
Коротше, від 68000 до 85000 кацапів наразі знаходиться в Україні.
Це десь половина від довоєнного угруповання на кордонах.
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21.04.2022 21:15
+17
Это каким же надо быть тупым, чтобы зная про массу гробов продолжать ехать "по приказу" погибать непонятно за что
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21.04.2022 21:14
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21.04.2022 21:12 Відповісти
Саранча прёт и прёт.Сколько ещё работы у ЗСУ.
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21.04.2022 21:14 Відповісти
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21.04.2022 21:20 Відповісти
Именно, когда империя подыхает она начинает жутко вонять во все стороны
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21.04.2022 21:47 Відповісти
На 24 лютого було 160 тис, зараз вже 90 тис. (20 тис. - вбитими, 50 тис. - пораненими). Куди "прёт и прёт"?
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21.04.2022 21:32 Відповісти
це не рахуючи авіацію та ракети з ксіх сторін.
а ви, шановні не можете посадити на місце шольца і ...бучого мадяра.
і чому японія не забирає курили, фіни, карелію,
німці кьонігсберг
грузини абхазію,
молдовани придністров,я
***** нема чим захищатись по колу.
???????????????????????????????
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21.04.2022 21:14 Відповісти
сцыкуны-выжидатели..
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21.04.2022 21:19 Відповісти
Вот только про грузин и молдаван не надо. В Молдавии 40% поддерживает войну россии. А в Грузии полный откат на старые дореформенные позиции.
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21.04.2022 21:22 Відповісти
То чому?
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21.04.2022 21:33 Відповісти
https://t.me/minval_az/33024 🔞 Видео с места, где был сбит и сгорел российский вертолет Ми-8.
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21.04.2022 21:14 Відповісти
Пять хороших орков насчитал и пепелац.
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21.04.2022 22:07 Відповісти
Это каким же надо быть тупым, чтобы зная про массу гробов продолжать ехать "по приказу" погибать непонятно за что
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21.04.2022 21:14 Відповісти
Они едут получать зарплату с командировочными. Что-то мне подсказывает, что рваться в атаку они не будут. Будет долгая имитация наступления пока в кремле не закончится бабло
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22.04.2022 08:31 Відповісти
Они едут получать зарплату с командировочными. Что-то мне подсказывает, что рваться в атаку они не будут. Будет долгая имитация наступления пока в кремле не закончится бабло
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22.04.2022 08:41 Відповісти
И многие из них умрут
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21.04.2022 21:14 Відповісти
Якщо бути точним - здохнуть.
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21.04.2022 21:17 Відповісти
Коротше, від 68000 до 85000 кацапів наразі знаходиться в Україні.
Це десь половина від довоєнного угруповання на кордонах.
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21.04.2022 21:15 Відповісти
дохера, тварюки наповзли..
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21.04.2022 21:20 Відповісти
Орда їбана... Зібрати б ту всю мокшанську падаль разом в одному місці і в'їбати по них з усього, що в нас є. Щоб увесь той фарш можна було ідентифікувати лише за нашивками.
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21.04.2022 21:15 Відповісти
Нащо iндифiкувати гнiй тай гнiй.
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21.04.2022 21:19 Відповісти
Нам ні до чого. Це для розуміння того, на ЯКИЙ суцільний фарш їх треба перетворювати.
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21.04.2022 21:23 Відповісти
Та нет, это слишком гуманно, пусть потом родственники всю жизнь ищут и думают об этом.
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21.04.2022 21:24 Відповісти
от ви неправильно пишете). не їбана, а ****** треба писати).
по суті - підтримую.
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21.04.2022 21:27 Відповісти
А яке у нас перевірочне слово? ) Їб`ати чи ***`ати? Отож...
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21.04.2022 21:33 Відповісти
полная демилитаризация
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21.04.2022 21:20 Відповісти
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21.04.2022 21:21 Відповісти
66 тис
Пентагон каже, що мінімум 68 тис
Тобто, десь так воно і є
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21.04.2022 21:33 Відповісти
Я насчитал 57. Херсон, наверное, 10 тыс
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21.04.2022 21:45 Відповісти
Найманців ще є багато
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21.04.2022 22:33 Відповісти
орда
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21.04.2022 21:38 Відповісти
Я оце не зовсім розумію. Під Харковим 4 тис. орків, у Харкові ЗСУ + ТрО по моїм суб'єктивним оцінкам - 15-20 тис.
Орки постійно обстрілюють Харків з відстані 10 км., з-за Циркунів, але ми якось ...
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21.04.2022 21:39 Відповісти
На Херсон всего 1000. Непонятно тогда, в чём проблема
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21.04.2022 21:41 Відповісти
Я так понял, там опечатка. 10000
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21.04.2022 21:54 Відповісти
не треба чекати-ввели, треба розстоілювати ще по дорозі
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21.04.2022 21:21 Відповісти
Бл...ть.... Це ж скільки треба місця, щоб їх усіх закопати? Ні хлопці, тільки палити, а попіл - по вітру.
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21.04.2022 21:25 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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21.04.2022 21:26 Відповісти
Ці будуть мати щастя відчути на собі війну по технологіям 21 століття. Дядя Сем відкрив воєнторг у вигляді лендлізу. Дві хвилі мобілізації проведено і ці новостворені частини будуть озброєні західною зброєю. Тільки тепер починається доросла битва двух цивілізацій. Мордора і Західної цивілізації.
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21.04.2022 22:03 Відповісти
ленд лиз до сих пор не проголосован
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21.04.2022 22:10 Відповісти
Одобрен сенатом,но пока не подписан Байденом, но то такое, помощь уже идёт, остальное бюрократические проволочки.
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21.04.2022 22:29 Відповісти
пентагон, спасибо за статистику....
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21.04.2022 22:09 Відповісти
Российская армия не сильная, она просто длинная.
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21.04.2022 22:46 Відповісти
Какая то полная чушь от американцев. Всего 85 тысяч орков ?
ВСУ + Нацгвардия + тероборона имеют больше 200 тысяч. Почему мы тогда немедленно не деблокируем Мариуполь ?
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22.04.2022 00:26 Відповісти
ПЗДА ИМ !!!
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22.04.2022 01:46 Відповісти
 
 