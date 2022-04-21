Кількість російських батальйонних тактичних груп в Україні досягла 85, - Пентагон
Росія продовжує нарощувати свої військові сили всередині України, концентруючись на захопленні Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив CNN високопосадовець Пентагону.
Відучора на територію України приїхало ще три батальйонні тактичні групи, внаслідок чого загальна кількість російських батальйонних тактичних груп чи БТГ в Україні досягла 85.
Лише за останній тиждень до України заїхало 20 БТГ росіян.
"Більшість із них, за нашими оцінками, прямують до регіону Донбасу, але я попереджаю, що ми не знаємо точно, де який підрозділ перебуває в кожну хвилину часу", - додав чиновник.
Батальйонні тактичні групи є танкові і мотострілкові батальйони, посилені артилерією, розвідувальними підрозділами, комплексами ППО, засобами радіоелектронної боротьби. Усього 800–1000 військових у кожній.
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а ви, шановні не можете посадити на місце шольца і ...бучого мадяра.
і чому японія не забирає курили, фіни, карелію,
німці кьонігсберг
грузини абхазію,
молдовани придністров,я
***** нема чим захищатись по колу.
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Це десь половина від довоєнного угруповання на кордонах.
по суті - підтримую.
Пентагон каже, що мінімум 68 тис
Тобто, десь так воно і є
Орки постійно обстрілюють Харків з відстані 10 км., з-за Циркунів, але ми якось ...
ВСУ + Нацгвардия + тероборона имеют больше 200 тысяч. Почему мы тогда немедленно не деблокируем Мариуполь ?