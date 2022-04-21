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Запоріжжя (2191) обстріл (27087) Офіс Генпрокурора (3158)

Ракетний удар по Запоріжжю: Поранено 8 осіб, пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзда

війна

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя російськими окупантами поранено 8 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

21 квітня 2022 року представники збройних сил РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок повітряної атаки поранено 8 громадян. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзда Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також читайте: Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, - ОВА

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що, знову били по вокзалу ?

навіть Ліга Націй спромоглася викинути із своїх членів аресорів СССР та Німеччину, а у наш" просвещенный век" всі тільки спостерігають за звірствами рашки
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21.04.2022 21:35 Відповісти
По мосту Преображенського, слава Всевишньому - не попали.
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21.04.2022 22:13 Відповісти
Скотиняки
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21.04.2022 21:35 Відповісти
Лучи русского мира прилетели
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21.04.2022 21:45 Відповісти
 
 