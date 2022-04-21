Ракетний удар по Запоріжжю: Поранено 8 осіб, пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзда
Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя російськими окупантами поранено 8 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
21 квітня 2022 року представники збройних сил РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок повітряної атаки поранено 8 громадян. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзда Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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