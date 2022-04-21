Ворог завдав трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі, 5 осіб поранено, – Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області ворог завдав трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі, жертв немає.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі. Усі живі. Повністю розбито залізничне полотно та контактну мережу. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух, - написав Резниченко у своєму Telegram-каналі.

Пізніче очільник ОВА повідомив про поранених в результаті обстрілу: "Уточнення щодо сьогоднішніх "прильотів". Через ракетні удари по залізниці постраждали п'ятеро людей - двоє чоловіків і три жінки. Усі у лікарні".

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