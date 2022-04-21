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Дніпропетровщина (3261) залізниця (1469) обстріл (27087) Резніченко (517)

Ворог завдав трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі, 5 осіб поранено, – Дніпропетровська ОВА

залізниця

У Дніпропетровській області ворог завдав трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі, жертв немає.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі. Усі живі. Повністю розбито залізничне полотно та контактну мережу. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух, - написав Резниченко у своєму Telegram-каналі.

Пізніче очільник ОВА повідомив про поранених в результаті обстрілу: "Уточнення щодо сьогоднішніх "прильотів". Через ракетні удари по залізниці постраждали п'ятеро людей - двоє чоловіків і три жінки. Усі у лікарні".

Також читайте: Окупанти завдали масованого ракетного удару по залізничній станції Орловщина на Дніпропетровщині

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Топ коментарі
+5
щось нічого не чути про удари у відповідь по залізничним вузлам на території тих, хто лупашить по Україні безнаказано. Що за любов до ворога?
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21.04.2022 22:02
+2
Ну як прийдуть протикорабельні ракети, тоді начувайтесь, орки. Вам не допоможе навіть ядрьона бомба. Будете горіти в пеклі !!!
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21.04.2022 21:47
+2
я гадаю, йому і на них похер насправді,...
хоча було б на кого виміняти...
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21.04.2022 22:00
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Ну як прийдуть протикорабельні ракети, тоді начувайтесь, орки. Вам не допоможе навіть ядрьона бомба. Будете горіти в пеклі !!!
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21.04.2022 21:47 Відповісти
Та бомба зараз на борту мацкви,чи ви думаєте,що кацапи шукають у місці її затоплення?
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21.04.2022 22:19 Відповісти
я гадаю, йому і на них похер насправді,...
хоча було б на кого виміняти...
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21.04.2022 22:00 Відповісти
щось нічого не чути про удари у відповідь по залізничним вузлам на території тих, хто лупашить по Україні безнаказано. Що за любов до ворога?
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21.04.2022 22:02 Відповісти
Та хоча б в ОРДЛО. Але навіть звідти не чути щоб колії підривали.
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21.04.2022 22:06 Відповісти
ТАМЖЄНАШЄЛЮДІ !Чи ви забули ?
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21.04.2022 22:20 Відповісти
На колії Точок не напасешся, за сутки відновлюється. По ешелонам з БП, або технікою, то було б супер. Але потрібні розвіддані.
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21.04.2022 23:21 Відповісти
там вже все пішло на металобрухт
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21.04.2022 23:54 Відповісти
Путiн пригрозив вiйною, якщо будемо руйнувати щось на росii, звичайно Зеленський злякався. Тодi не зрозумiло, а зараз ЩО?
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21.04.2022 22:24 Відповісти
То все фігня , це все робиться відновлювальним потягом за півдня чи півночі, так що незабаром пустять потяги.
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21.04.2022 22:07 Відповісти
 
 