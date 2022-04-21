На Східному напряму за 21 квітня знищено до 200 окупантів, 5 танків, 3 БМП та БТР, 1 артсистем, 1 літак, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляється у офіційному фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: " Зокрема, 21 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Тривають бої. Українські воїни знищили: особового складу – до 200; танків – 5; БМП – 2; БТР – 1; артилерійських систем – 1; АТ – 9; літаків – 1; БПЛА – 3".
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