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танк (2007) техніка (1782) ЗСУ (7200)

На Східному напряму за 21 квітня знищено до 200 окупантів, 5 танків, 3 БМП та БТР, 1 артсистем, 1 літак, - ОТУ "Схід"

схід,армія,втрати

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляється у офіційному фейсбуці командування. 

У повідомленні зазначається: " Зокрема, 21 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Тривають бої. Українські воїни знищили: особового складу – до 200;  танків – 5;  БМП – 2;  БТР – 1;  артилерійських систем – 1; АТ – 9; літаків – 1; БПЛА – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку за 20 квітня знищено 36 окупантів, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі
+19
Дякую ЗСУ за 200 дохлих свинособак 👉👌
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21.04.2022 22:05
+13
ооо! у ВСУ сегодня клёв хороший! Дякуэмо!
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21.04.2022 21:56
+12
Кацапов сегодня много настреляли похоже. Быдло гонят на убой, сцарю нужна победа под 9-е мая
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21.04.2022 21:56
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О, полізла наволоч
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21.04.2022 21:52 Відповісти
День за днем потихеньку перемелемо всіх орків, а потім можна буде думати про наступ
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21.04.2022 21:55 Відповісти
Меня очень сильно напрягает возможная насильственная мобилизация в Херсонской области
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21.04.2022 21:57 Відповісти
Ну то хай стріляють по кацапах раз туди мобілізували.
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21.04.2022 22:04 Відповісти
Насправді, це не багато, такими темпами - це може тривати 10 років. Сподіваюсь, після підсилення новою зброєю цей показник зросте на порядок.
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21.04.2022 22:22 Відповісти
Кацапов сегодня много настреляли похоже. Быдло гонят на убой, сцарю нужна победа под 9-е мая
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21.04.2022 21:56 Відповісти
Похоже, что погнали могилизированных из ордло - тех что на улице ловили без боевого опыта
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21.04.2022 22:05 Відповісти
Про "могілізованих" дуже влучно.
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21.04.2022 22:09 Відповісти
Могилізація це розплата за неспротив "руSSкой вєснє" та "рехвєрєндумам"
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21.04.2022 23:00 Відповісти
ооо! у ВСУ сегодня клёв хороший! Дякуэмо!
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21.04.2022 21:56 Відповісти
Интересная гифка:
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21.04.2022 22:04 Відповісти
Дякую ЗСУ за 200 дохлих свинособак 👉👌
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21.04.2022 22:05 Відповісти
Ого, нашинкували свинособак. Видно що полізли в наступ.
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21.04.2022 22:29 Відповісти
Нашим бійцям щира подяка за гарні новини , так як сьогодні для нас ,
найліпша новина - це смерть орків на нашій землі 👍🏼✊💪🙏🏼
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21.04.2022 22:55 Відповісти
 
 