На Донбасі 20 квітня відбито 10 атак російських окупантів. Знищено 6 танків, 4 артсистеми, 8 одиниць бронетехніки, 2 літаки, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр штабу ООС.
У повідломленні зазанчається: "Упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
Будь ласка, зачекайте...
Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
Су-34 - близько 40 млн доларів,
Су-35 - 32 млн доларів,
Ка-52 - 16 млн доларів
Су- 25 - 11 млн доларів,
два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/278687096_807399060217853_445355625905879113_n.mp4?_nc_cat=1&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjQ0MSwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=Ijco_ZcHUWYAX8c3NS4&rl=441&vabr=245&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT9V05upHKz07SCToP7Za6I5STUnwvVbPOjkOR4dOe_fBg&oe=6261CFEF
Нові безпілотники були швидко розроблені ВПС США у відповідь саме на українські вимоги, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, безпілотники ******* Ghost забезпечують можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade, але не такі самі. "Існують відмінності в можливостях ******* Ghost", - повідомив CNN прес-секретар Міноборони США Джон Кірбі.
https://twitter.com/i/status/1517184021054337026