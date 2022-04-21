УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10367 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 852 14
Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

На Донбасі 20 квітня відбито 10 атак російських окупантів. Знищено 6 танків, 4 артсистеми, 8 одиниць бронетехніки, 2 літаки, - штаб ООС

оос,техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр штабу ООС. 

У повідломленні зазанчається: "Упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 9 атак ворога. Знищено 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистему, 10 одиниць бронетехніки та склад з боєприпасами, - штаб ООС

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Усіляких цапольотів сьогодні може бути з десяток...
показати весь коментар
21.04.2022 22:11
+10
Головне, встигати техніку перемелювати. М'ясо вже нема коли рахувати і важити.
показати весь коментар
21.04.2022 22:16
+9
Молодці наші герої, тримаються, відбивають всі атаки. Господи, Нехай все повернутися живими.
показати весь коментар
21.04.2022 22:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усіляких цапольотів сьогодні може бути з десяток...
показати весь коментар
21.04.2022 22:11 Відповісти
рашисти влаштували позаплановий "літакопад" та "гелікоптеропад" - за один день, 21 квітня, російські окупаційні війська втратили три літаки та три гелікоптери загальною вартістю понад 105 млн доларів.

Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
Су-34 - близько 40 млн доларів,
Су-35 - 32 млн доларів,
Ка-52 - 16 млн доларів
Су- 25 - 11 млн доларів,
два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
показати весь коментар
21.04.2022 22:36 Відповісти
Молодці наші герої, тримаються, відбивають всі атаки. Господи, Нехай все повернутися живими.
показати весь коментар
21.04.2022 22:13 Відповісти
Не всі, володарі паспорта з "куркою" мають повернутися трішечки неживими... Бо там є дві категорії: 1- упороті, ******* пуксера, вірять пропаганді, і т.д., і просто козли мародери, і скоти, співвідношення 50/50, приблизно. Тому висновок - путлер -капут, а росіянин хороший - коли мертвий. Амінь.
показати весь коментар
21.04.2022 22:18 Відповісти
Головне, встигати техніку перемелювати. М'ясо вже нема коли рахувати і важити.
показати весь коментар
21.04.2022 22:16 Відповісти
Чи я щось не розумію, чи ... Кажуть, що в нас джавелінів(чи аналогів) ну просто ... багато..., а за фактом - не дуже видно. Чи всі коло зе-бункеру, замість передової, чи в нас не вірна інформація?
показати весь коментар
21.04.2022 22:24 Відповісти
та да. Я даже когда на спинку дивана залажу, то тоже при своём росте не вижу.
показати весь коментар
21.04.2022 22:34 Відповісти
Просто не всі проносять під вашим вікном, а після використання їх вже не видно.
показати весь коментар
21.04.2022 22:35 Відповісти
сейчас контактных боев немного ,а на дистанциях больше 2 км джавелин к сожалению не работает.
показати весь коментар
21.04.2022 22:37 Відповісти
Нет. У нас FGM-148E Block1. 4000 метров. Если днём и хорошая видимость - можно и на 4700 цель взять.
показати весь коментар
21.04.2022 22:56 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНСКЬКИМ ЗАХИСНИКАМ! Смерть клятим ворогам!
показати весь коментар
21.04.2022 22:27 Відповісти
Штурмовики 128-ї бригади "зловили" зі "Стугни" ворожий Т-72 на відстані 4,5 км
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/278687096_807399060217853_445355625905879113_n.mp4?_nc_cat=1&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjQ0MSwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=Ijco_ZcHUWYAX8c3NS4&rl=441&vabr=245&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT9V05upHKz07SCToP7Za6I5STUnwvVbPOjkOR4dOe_fBg&oe=6261CFEF
показати весь коментар
21.04.2022 22:29 Відповісти
121 баражуючий дрон-камікадзе ******* Ghost увійшов у новий пакет допомоги США для України, який у четвер оголосив президент Джо Байден.

Нові безпілотники були швидко розроблені ВПС США у відповідь саме на українські вимоги, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, безпілотники ******* Ghost забезпечують можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade, але не такі самі. "Існують відмінності в можливостях ******* Ghost", - повідомив CNN прес-секретар Міноборони США Джон Кірбі.
показати весь коментар
21.04.2022 22:43 Відповісти
так ловят кацапских орланов:
https://twitter.com/i/status/1517184021054337026
показати весь коментар
21.04.2022 23:09 Відповісти
 
 