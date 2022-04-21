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Венедіктова (829) воєнні злочини (1801)

З Офісом Генпрокурора співпрацюють експерти в галузі розкриття воєнних злочинів, в тому числі в колишній Югославії, - Венедіктова

венедіктова

Експерти з воєнних злочинів, які працювали у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії, допомагають Офісу генпрокурора забезпечити невідворотність відповідальності рф.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у Твіттері генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Експерти з воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та прав людини, які працювали у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії, Спеціальному трибуналі для Лівану ООН, МКС, ЄСПЛ допомагають нам забезпечити невідворотність відповідальності рф", - поінформувала вона.

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22.04.2022 07:03 Відповісти
І це дозволяє сподіватися, що злочини кацапів будуть покарані, бо портновці з радістю завалили б справу
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22.04.2022 08:58 Відповісти
І це дозволяє сподіватися, що злочини кацапів будуть покарані, бо портновці з радістю завалили б справу
показати весь коментар
22.04.2022 08:58 Відповісти
 
 