З Офісом Генпрокурора співпрацюють експерти в галузі розкриття воєнних злочинів, в тому числі в колишній Югославії, - Венедіктова
Експерти з воєнних злочинів, які працювали у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії, допомагають Офісу генпрокурора забезпечити невідворотність відповідальності рф.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у Твіттері генпрокурор Ірина Венедіктова.
"Експерти з воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та прав людини, які працювали у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії, Спеціальному трибуналі для Лівану ООН, МКС, ЄСПЛ допомагають нам забезпечити невідворотність відповідальності рф", - поінформувала вона.
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Мирон Левицький 97d5f3f1
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Oleksandr Ievtushenko
показати весь коментар22.04.2022 08:58 Відповісти Мені подобається 0
Oleksandr Ievtushenko
показати весь коментар22.04.2022 08:58 Відповісти Мені подобається 0
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