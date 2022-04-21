УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10399 відвідувачів онлайн
Новини Війна
25 233 68
Данілов (1259) концтабір (32) путін (23325) росія (63589) Шойгу (622)

Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибірі, - Данілов

шойгу,путін

Росія не зупиниться, поки Україна не вижене її з усіх своїх території, включно з окупованим Кримом.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Не тільки Путін ухвалив рішення про масштабне вторгнення. Це рішення вищого політичного керівництва Росії. Завдання орди - знищити нашу країну, нашу націю, колонізувати Україну", - наголосив він.

За словами Данілова, у Західному Сибіру Путін і Шойгу планували створити для українців концтабори і змушувати їх будувати нові міста.  

"Безсумнівно, що Росія не зупиниться. Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, включаючи Крим, війна не закінчиться. Коли хтось каже, що велика битва за Донбас є єдиним і ключовим етапом війни, це небезпечно. Таких битв може бути багато.  Українські війська утримують лінію, до того ж вони регулярно контратакують, - додав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Україна потребує важкої зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Битва за Донбас може бути не останньою, великий наступ РФ ще не почався, - Данілов

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
21.04.2022 22:29
+28
Шойгу планував будувати міста в Сибірі,думаєте для чого і для кого? але щось пішло не по плану,і вони відсосали великий волохатий Бандерівський пісюн
показати весь коментар
21.04.2022 22:24
+27
"кто этот мощный старик?" (с)
показати весь коментар
21.04.2022 22:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чому у минулому часі, вони що, перестали бути нацистами?
показати весь коментар
21.04.2022 22:24 Відповісти
Шойгу планував будувати міста в Сибірі,думаєте для чого і для кого? але щось пішло не по плану,і вони відсосали великий волохатий Бандерівський пісюн
показати весь коментар
21.04.2022 22:24 Відповісти
з величезними Великодневими Ядрами!
показати весь коментар
21.04.2022 22:28 Відповісти
Інна Руда https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Finnaruda%2Fposts%2F10161717102977589
показати весь коментар
21.04.2022 22:44 Відповісти
зачем им новые города, ну что за ерунда, за все остальное согласен. слишком много там узкоглазых "славян" белые люди нууу очень нужны.
показати весь коментар
21.04.2022 22:25 Відповісти
Була новина із-за поребрика (зараз тільки через ВПН відкриєте):
https://www.rbc.ru/politics/05/08/2021/610c0dc49a79475818b2d7f0 Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и ...

Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу По мнению министра обороны, в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров Сергей Шойгу (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС) Столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек.
показати весь коментар
22.04.2022 00:27 Відповісти
у СибірУ
показати весь коментар
21.04.2022 22:25 Відповісти
а я полінився їх виправляти)
показати весь коментар
21.04.2022 22:34 Відповісти
Це постійна хвороба сайту Цензор.НЕТ, - невиліковний кацапізм.
Здається, вся редакція поголовно використовує "язик", а вже потім, за допомогою Гугл-перекладача, намагається досить кумедно "україно-мовствувать".
Причому, на пропозиції виправити помилки зазвичай гречно дякують, але нічого не роблять.
Ні, ну невже так важко взяти у штат хоча би пару освічених україномовних журналістів-філологів-літредакторів. Та запросіть навіть вчителя української мови-пенсіонера, - дайте йому дві-три тисячі гривень на місяць, і він із задоволенням буде виправляти ваші недолугі копіпасти з руцко-могучєво прийнятною українською мовою!
Принаймні, україномовна версія стала основною. І на тому спасибі...
показати весь коментар
21.04.2022 23:14 Відповісти
Мені з освітою ПТУ, соромно слухати ведучих на телебаченні і читати статті журналістів. Тотальна безграмотність.
показати весь коментар
22.04.2022 01:25 Відповісти
не здається - так і є.
показати весь коментар
22.04.2022 07:32 Відповісти
Х................й їм в рот, а не Україна!
показати весь коментар
21.04.2022 22:27 Відповісти
Що, данідов, справді. Навіть ударну групу ви нарешті побачили.
показати весь коментар
21.04.2022 22:29 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 22:29 Відповісти
"кто этот мощный старик?" (с)
показати весь коментар
21.04.2022 22:31 Відповісти
Отец суверенной демократии, русской весны и собиратель земель расейских.
показати весь коментар
21.04.2022 22:36 Відповісти
денаціональний спецоператор всєя всєї
показати весь коментар
21.04.2022 22:37 Відповісти
кажись у путлера что-то со спиной- или типа там нерв защемляет или вообще рак позвоночника
показати весь коментар
21.04.2022 23:10 Відповісти
Это очередной видеомонтаж из бункера, найдите ролик
показати весь коментар
22.04.2022 06:21 Відповісти
Хутин - это просто сумасшедший фашист, возомнивший себе новым Гитлером и вершителем судеб и решивший мир перекроить, а Шойгу - это Ева Браун, его никто не спрашивает, он все время только за серце хватается, как девушка
показати весь коментар
21.04.2022 22:30 Відповісти
С кем не говорю все сразу понимаю какое я жду торжество и событие и все просят одного что то Бог запаздывает с этим и давно пора или поскорей бы уже.... язвенники обещают выпить пол-литра водки без закуски.... инвалиды станцевать рок рол короче народ ЖДЕТ ПРАЗДНИКА ДУМАЮ ПРАЗДНИК БУДЕТ В ЕВРОПЕ ТОЧНО 90% стран да и 70% стран мира также отпразднуют сие событие... говорят что даже во времена 2 Мировой войны не было таких мыслей и желаний в отношении Гитлера - как сегодня просто перехлестывает по отношению к питерскому носильщику чумаданов...
показати весь коментар
21.04.2022 22:42 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 23:19 Відповісти
какая разница,главное суть
показати весь коментар
21.04.2022 23:08 Відповісти
ну вот туда они вскоре и отправятся, вместе со всей своей Z-компанией....., если доживут....
показати весь коментар
21.04.2022 22:34 Відповісти
Навіть якщо вигнати кацапів з усієї території війна не закінчиться поки не будуть виплачені репарації та контрибуції. Санкції мають діяти доки кацапи не заплатять по повній за все знищене і пошкоджене, за кожний злочин.
показати весь коментар
21.04.2022 22:35 Відповісти
про репарации не переживай никто у кацапов спрашивать не будет все вытрясут в принудительном порядке - если конечно зеленский не подпишет какой- нибудь договор о" мiре дружбе и сотрупничестве" ..
показати весь коментар
21.04.2022 23:13 Відповісти
Это мы вас **** канализируем накуй падаль Кацапская...
показати весь коментар
21.04.2022 22:38 Відповісти
Братья-украинцы, пора понять и пояснить тем, кто еще не осознал: это не просто война за независимость Украины. Это война за право существования украинской нации, поэтому она с нашей стороны должна быть тотальной. Каждый из нас должен сделать максимум для того, чтобы уничтожить как можно больше рашистов, нанести максимальный ущерб их экономике и военной мощи. Только тогда у нас появится шанс на нормальную жизнь.
показати весь коментар
21.04.2022 22:38 Відповісти
Як би всі так думали і не втікали з грошами за кордон.Наші олігархи самі б могли купити декілька військових літаків
показати весь коментар
21.04.2022 23:03 Відповісти
так думают многие но не все хотят рисковать своей жизнью это природа человека..
показати весь коментар
21.04.2022 23:14 Відповісти
Пусть только попробуют вернуться обратно, с каждого спросим сколько % своего имущества ты потратил на армию? Если не достаточно лишаем гражданства и депортация откуда приехал. Не нужны нам в стране чмошники, которые приедут на сладкое, чтобы дальше воровать.
показати весь коментар
21.04.2022 23:22 Відповісти
І вову спитаєте? І , хазяїна його, іґарьвалєрічя? А спиталка виросла?
показати весь коментар
22.04.2022 00:09 Відповісти
гоблін уйобі...ий
показати весь коментар
21.04.2022 22:45 Відповісти
Опять ГУЛАГ. Ничего нового так и не смогли придумать.
показати весь коментар
21.04.2022 22:50 Відповісти
В них вся країна вже один великий ГУЛАГ.
показати весь коментар
22.04.2022 00:14 Відповісти
Пам'ятаю, як губернатор Краснодарського краю Ткачов написав статтю, в якій пропонував Далекий схід заселити українцями. Це було років п'ятнадцять тому. Я тоді дивувався: яке відношення якийсь російський губернатор має до України? А воно он як повернулось, вони давно будували плани по геноциду українців.
показати весь коментар
21.04.2022 22:53 Відповісти
А я пам'ятаю, як цілий депутат Верховної Ради України пропонував переселяти українців у Сибір. Був колись такий собі ригоанал Болдирєв. І нічого. Мовчали, і соплі жували...

ДЕПУТАТ-«РЕГИОНАЛ» ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕСЕЛИТЬ УКРАИНЦЕВ В СИБИРЬ

Российским властям надо стимулировать переезд в Россию не русских, а украинцев из центральных и западных областей Украины. Об этом заявил на Всемирном конгрессе соотечественников депутат Верховной Рады Украины Юрий Болдырев (Партия Регионов).

Он напомнил, что несколько сотен тысяч выходцев из Украины, которые до революции перебрались на Дальний Восток и в Сибирь, давно стали русскими и по языку, и по культуре, и по самоощущению. То же самое, отметил он, произошло с переселенцами с Украины советских времен. Таким образом, Болдырев считает, что и нынешней РФ надо поддержать такую же практику для освоения малонаселенных частей России.

Болдырев, в частности, предложил переселить в Сибирь и Приморье жителей Житомирской и Волынской областей Украины. По словам Болдырева, это обеспечит этнический баланс в Украине и поможет заселить Сибирский регион. «Они не этнические русские, но после переселения в Сибирь через пару поколений станут культурно русскими людьми», - заявил Болдырев.

Помимо прочего, по мнению народного депутата, этот процесс будет способствовать сохранению этнокультурного баланса в Украине, которая остается разделенной страной именно по отношению к культуре: население Юга и Востока Украины привержено русской культуре, в противовес западно-украинским областям.

Вторым признаком принадлежности к русскому миру в Украине является принадлежность к канонической православной церкви, испытывающей мощнейшее давление со стороны властей Украины, отметил Болдырев. В этой связи он призвал Россию и всех соотечественников всячески поддерживать Украинскую православную церковь Московского Патриархата, напомнив, что противостоящие ей «раскольники» под руководством преданного анафеме Филарета официально поддерживаются со стороны президента и других властей Украины.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин поддержал эту идею.

По материалам «Росбалт», «ЗАКС.РУ»

Джерело: http://ru.proua.com/news/2006/10/30/161121.html ru.proua.com , 30 жовтня 2006
показати весь коментар
21.04.2022 23:36 Відповісти
ось ця гнида...цiкаво, воно ще не здохло?

"ГАЛИЦИЯ - НАРОСТ НА ТЕЛЕ УКРАИНЫ" - НОВЫЕ СТИХИ ДЕПУТАТА-РЕГИОНАЛА ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА




https://images.cnscdn.com/images/b/3/2/4/b324386c84ee49fa36ac109a3fc29db8/original.jpg

Галиция - нарост на теле Украины. На дерева стволе, как чага или хост. Пока он соки пьёт - лишь гриб он, если ж ныне Его отрезать - он лекарство. В рост Пойдёт любовь её к нам, наша к ней. Благослови, Господь, расстаться поскорей!
Творчество народного депутата от Партии Регионов Юрия Болдырева буквально взорвало интернет-среду. Откровенные https://censor.net/photo_news/155394/u_yanukovicha_obyavilsya_esche_odin_talant_regional_boldyrev_pishet_stihi_na_temu_kakogo_bya_hera_ili_prostitutka_ty_moya_prostitutochka_fotoвызвали бурное обсуждение на блогах и форумах. Изучив богатое и полное сюрпризов творчество господина Болдырева на его персональном сайте, «Цензор» обнаружил, что кроме лирических строк народному депутату не чужды и остро-социальные тексты.

Для начала депутат передает небольшой поэтический привет соратнице по «Партии Регионов» Анне Герман:

Галиция - нарост на теле Украины.

На дерева стволе, как чага или хост.

Пока он соки пьёт - лишь гриб он, если ж ныне

Его отрезать - он лекарство. В рост

Пойдёт любовь её к нам, наша к ней.

Благослови, Господь, расстаться поскорей!
Источник:
показати весь коментар
25.04.2022 00:25 Відповісти
вам Илюша кацапский точно конец - не будет путина не будет рассеи а ему не долго осталось
показати весь коментар
21.04.2022 23:16 Відповісти
Так они и переехали. В Ямало- Ненецком автономном округе (это где весь газ х..ла добывается) больше 50% - украинцы. В 70-х годах осваивали месторождения, строили заводы по очистке газа, газотранспортную сеть.
показати весь коментар
21.04.2022 23:19 Відповісти
В нас появилися союзники. Сильні світу цього англо-сакси. Тому недоімперія не зможе свої плани втілити в життя. Скоро в недоімперія будуть знову просити від англосаксів чьото пожрать...
показати весь коментар
21.04.2022 23:03 Відповісти
Так
показати весь коментар
21.04.2022 23:25 Відповісти
Що б не починала будувати засРашка, у них завжди виходить ГУЛАГ.
показати весь коментар
21.04.2022 23:57 Відповісти
Даніла мячкославович - знатний брехунець!
показати весь коментар
22.04.2022 00:11 Відповісти


слухай, ти сумнiваєшся, що у кацапо-орди такi плани на рахунок українцiв?

повбивати, рушту виселити, перетворити на манкуртiв...
показати весь коментар
25.04.2022 00:38 Відповісти
Які ж ви кацапчикі убогі та недолугі! Слухайте сюди! Берете гроші з воєнки і будуєте дитячі садочки, роддома обставляєте новітньою технікою і закуповуєте ліки, материнський капітал у вас вже є. Все! Далі народ сам все зробе!
А війною ви й себе погубете і нам шкоди ще наробите. Воно вам треба?
показати весь коментар
22.04.2022 02:18 Відповісти
Піонтковський каже, що шойгу вже на концерті у кобзона.

"пропагандисты показывают ранее заготовленные сюжеты с министром обороны Шойгу, пытаясь убедить россиян в его существовании. Пионтковский же убежден, что министра уже казнили".
https://www.unian.net/russianworld/konflikt-putina-s-generalami-obernulsya-massovymi-chistkami-piontkovskiy-novosti-rossii-11794770.html
показати весь коментар
22.04.2022 02:29 Відповісти
Почему планировали?
Уверен стройка идёт полным ходом....
Да и некоторые города рашки похожи на канцлагеря.
показати весь коментар
22.04.2022 03:07 Відповісти
ничего нового, сталинизм, гулаг, геноцид.
показати весь коментар
22.04.2022 04:06 Відповісти
Данілов задовбав своїми байками, краще знов розкажи байку про ціль №1 зеЛоха. А про війну **** ти не знав, це на твоїй совісті на совісті зеЛоха, а також того зеленого лайна яке любить відосики замість того щоб думати, смерті на окупованих територіях.
показати весь коментар
22.04.2022 07:09 Відповісти
Кацапы ленивые как вши. Вот и решили ,раздобыть рабов.. Про это я говорил давно…Мой прадед ( розеулаченныйбыл там 1936-1942 потом пошёл на фронт ( смывать кровью )
показати весь коментар
22.04.2022 10:04 Відповісти
нацизм в чистом виде!
показати весь коментар
22.04.2022 11:01 Відповісти


паРаша больша рассеянским шизо-фашизмом, который на всех парах мчится к нацизму.
показати весь коментар
25.04.2022 00:49 Відповісти
 
 