Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибірі, - Данілов

Росія не зупиниться, поки Україна не вижене її з усіх своїх території, включно з окупованим Кримом.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Не тільки Путін ухвалив рішення про масштабне вторгнення. Це рішення вищого політичного керівництва Росії. Завдання орди - знищити нашу країну, нашу націю, колонізувати Україну", - наголосив він.

За словами Данілова, у Західному Сибіру Путін і Шойгу планували створити для українців концтабори і змушувати їх будувати нові міста.

"Безсумнівно, що Росія не зупиниться. Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, включаючи Крим, війна не закінчиться. Коли хтось каже, що велика битва за Донбас є єдиним і ключовим етапом війни, це небезпечно. Таких битв може бути багато. Українські війська утримують лінію, до того ж вони регулярно контратакують, - додав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Україна потребує важкої зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Битва за Донбас може бути не останньою, великий наступ РФ ще не почався, - Данілов