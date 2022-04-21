Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибірі, - Данілов
Росія не зупиниться, поки Україна не вижене її з усіх своїх території, включно з окупованим Кримом.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Не тільки Путін ухвалив рішення про масштабне вторгнення. Це рішення вищого політичного керівництва Росії. Завдання орди - знищити нашу країну, нашу націю, колонізувати Україну", - наголосив він.
За словами Данілова, у Західному Сибіру Путін і Шойгу планували створити для українців концтабори і змушувати їх будувати нові міста.
"Безсумнівно, що Росія не зупиниться. Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, включаючи Крим, війна не закінчиться. Коли хтось каже, що велика битва за Донбас є єдиним і ключовим етапом війни, це небезпечно. Таких битв може бути багато. Українські війська утримують лінію, до того ж вони регулярно контратакують, - додав секретар РНБО.
Данілов наголосив, що Україна потребує важкої зброї.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.rbc.ru/politics/05/08/2021/610c0dc49a79475818b2d7f0 Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и ...
Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу По мнению министра обороны, в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров Сергей Шойгу (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС) Столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек.
Здається, вся редакція поголовно використовує "язик", а вже потім, за допомогою Гугл-перекладача, намагається досить кумедно "україно-мовствувать".
Причому, на пропозиції виправити помилки зазвичай гречно дякують, але нічого не роблять.
Ні, ну невже так важко взяти у штат хоча би пару освічених україномовних журналістів-філологів-літредакторів. Та запросіть навіть вчителя української мови-пенсіонера, - дайте йому дві-три тисячі гривень на місяць, і він із задоволенням буде виправляти ваші недолугі копіпасти з руцко-могучєво прийнятною українською мовою!
Принаймні, україномовна версія стала основною. І на тому спасибі...
ДЕПУТАТ-«РЕГИОНАЛ» ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕСЕЛИТЬ УКРАИНЦЕВ В СИБИРЬ
Российским властям надо стимулировать переезд в Россию не русских, а украинцев из центральных и западных областей Украины. Об этом заявил на Всемирном конгрессе соотечественников депутат Верховной Рады Украины Юрий Болдырев (Партия Регионов).
Он напомнил, что несколько сотен тысяч выходцев из Украины, которые до революции перебрались на Дальний Восток и в Сибирь, давно стали русскими и по языку, и по культуре, и по самоощущению. То же самое, отметил он, произошло с переселенцами с Украины советских времен. Таким образом, Болдырев считает, что и нынешней РФ надо поддержать такую же практику для освоения малонаселенных частей России.
Болдырев, в частности, предложил переселить в Сибирь и Приморье жителей Житомирской и Волынской областей Украины. По словам Болдырева, это обеспечит этнический баланс в Украине и поможет заселить Сибирский регион. «Они не этнические русские, но после переселения в Сибирь через пару поколений станут культурно русскими людьми», - заявил Болдырев.
Помимо прочего, по мнению народного депутата, этот процесс будет способствовать сохранению этнокультурного баланса в Украине, которая остается разделенной страной именно по отношению к культуре: население Юга и Востока Украины привержено русской культуре, в противовес западно-украинским областям.
Вторым признаком принадлежности к русскому миру в Украине является принадлежность к канонической православной церкви, испытывающей мощнейшее давление со стороны властей Украины, отметил Болдырев. В этой связи он призвал Россию и всех соотечественников всячески поддерживать Украинскую православную церковь Московского Патриархата, напомнив, что противостоящие ей «раскольники» под руководством преданного анафеме Филарета официально поддерживаются со стороны президента и других властей Украины.
Уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин поддержал эту идею.
По материалам «Росбалт», «ЗАКС.РУ»
Джерело: http://ru.proua.com/news/2006/10/30/161121.html ru.proua.com , 30 жовтня 2006
"ГАЛИЦИЯ - НАРОСТ НА ТЕЛЕ УКРАИНЫ" - НОВЫЕ СТИХИ ДЕПУТАТА-РЕГИОНАЛА ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА
https://images.cnscdn.com/images/b/3/2/4/b324386c84ee49fa36ac109a3fc29db8/original.jpg
Галиция - нарост на теле Украины. На дерева стволе, как чага или хост. Пока он соки пьёт - лишь гриб он, если ж ныне Его отрезать - он лекарство. В рост Пойдёт любовь её к нам, наша к ней. Благослови, Господь, расстаться поскорей!
Творчество народного депутата от Партии Регионов Юрия Болдырева буквально взорвало интернет-среду. Откровенные https://censor.net/photo_news/155394/u_yanukovicha_obyavilsya_esche_odin_talant_regional_boldyrev_pishet_stihi_na_temu_kakogo_bya_hera_ili_prostitutka_ty_moya_prostitutochka_fotoвызвали бурное обсуждение на блогах и форумах. Изучив богатое и полное сюрпризов творчество господина Болдырева на его персональном сайте, «Цензор» обнаружил, что кроме лирических строк народному депутату не чужды и остро-социальные тексты.
Для начала депутат передает небольшой поэтический привет соратнице по «Партии Регионов» Анне Герман:
Галиция - нарост на теле Украины.
На дерева стволе, как чага или хост.
Пока он соки пьёт - лишь гриб он, если ж ныне
Его отрезать - он лекарство. В рост
Пойдёт любовь её к нам, наша к ней.
Благослови, Господь, расстаться поскорей!
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слухай, ти сумнiваєшся, що у кацапо-орди такi плани на рахунок українцiв?
повбивати, рушту виселити, перетворити на манкуртiв...
А війною ви й себе погубете і нам шкоди ще наробите. Воно вам треба?
"пропагандисты показывают ранее заготовленные сюжеты с министром обороны Шойгу, пытаясь убедить россиян в его существовании. Пионтковский же убежден, что министра уже казнили".
https://www.unian.net/russianworld/konflikt-putina-s-generalami-obernulsya-massovymi-chistkami-piontkovskiy-novosti-rossii-11794770.html
Уверен стройка идёт полным ходом....
Да и некоторые города рашки похожи на канцлагеря.
паРаша больша рассеянским шизо-фашизмом, который на всех парах мчится к нацизму.