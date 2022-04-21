Від початку війни з підконтрольних районів Донеччини виїхали майже три чверті жителів, - Кириленко

З території Донеччини, яка до 24 лютого була підконтрольна українській владі, від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхало майже три чверті населення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"До 24 лютого 2022 року постійно проживали на підконтрольній українській владі території 1 млн 670 тис. людей. Зараз залишилося близько 430 тис. Якщо взяти, наприклад, Краматорськ, найбільше місто області після Маріуполя, - там з 200 тис. залишилося трохи більше 40 тис.", - розповів голова ОВА.

Утім, за його словами, людей на небезпечних територіях залишається все одно забагато - з огляду на активність бойових дій противника. Тому влада Донеччини постійно наполягає на евакуації мирного населення.

При цьому Кириленко наголосив, що спроби виїхати з великих міст до сіл і селищ не гарантують мирним мешканцям безпеки, адже ворог обстрілює всю територію області.

Керівник ОВА додав, що сьогодні з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали приблизно сто осіб, з них 52 із території Лиманської громади - буквально під вогнем.

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