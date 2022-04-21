Росія не змогла завоювати Україну швидко, тому вирішила робити це довго, - Маляр
Російська армія не змогла перемогти Україну у блискавичній війні, тому вона вирішила перейти до "довгої війни".
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Російські війська не збираються припиняти війну, і це видно за тактикою та стратегією, яку вони використовують. Вони не змогли завоювати нас швидко, тому вони налаштувалися робити це довго. І те, що вони зараз активізувалися на сході України, зовсім не означає, що сходу їм буде достатньо", - пояснила вона.
За її словами, у РФ "далекоглядні плани", суть яких полягає у спробі отримати контроль над усією Україною.
Маляр зазначила, що Росія намагається захопити Україну для того, щоб надалі використати українську територію як плацдарм для війни з іншими європейськими державами. Як приклад вона назвала територію Білорусі та окуповану частину Молдови.
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хорошая русская народная песня, как раз в тему...
Город с куполами
Золотые ворота
Мечта моя
Эх мечта
В замке братья да сестры
Нет хозяина
Лишь Господь Бог да синие звезды
Вдосталь
Коль не город крылья мне бы
Да в самoе небо
Мечта моя
Эх мечта
Я по небу поплыву
Что мне километры
Лишь бы отсюда куда-нибудь
С ветром
Не крылья дык девку-паву
На забаву
Мечта моя
Эх мечта
Лебедь синеглазую
Завалю на простыни
Обомну замацаю
Дo смерти.
Коль не девку водки бы
Да все в рот е**ть
Мечта моя
Эх мечта......
"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "
Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.
Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.
Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.
Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.
Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.
А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?
Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.
Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.
А упячку я вважаю бидлом.
https://t.me/nuts_roses/823
Краще ввімкніть заблоковані Зеленським тб канали, і ми послухаємо нормальних експертів без темників.