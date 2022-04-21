Внаслідок влучання снаряда окупантів в автомобіль на Харківщині загинули двоє цивільних, - Синєгубов
Протягом четверга, 21 квітня, житлові райони Харкова зазнали понад 50 ворожих обстрілів із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Двоє людей загинули.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ. На жаль, у Харкові та районі двох людей поранено. Внаслідок влучання снаряда в автомобіль - двоє цивільних загинули на місці", - сказав Синєгубов.
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