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Внаслідок влучання снаряда окупантів в автомобіль на Харківщині загинули двоє цивільних, - Синєгубов

харків,бобок

Протягом четверга, 21 квітня, житлові райони Харкова зазнали понад 50 ворожих обстрілів із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Двоє людей загинули.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ. На жаль, у Харкові та районі двох людей поранено. Внаслідок влучання снаряда в автомобіль - двоє цивільних загинули на місці", - сказав Синєгубов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли з "Урагану" Московський район Харкова: 4 людини загинули, 14 поранені, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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21.04.2022 23:05 Відповісти
та вже в-їпіть по тим Циркунам , нах , сюсюкаються з ними , плять...
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21.04.2022 23:16 Відповісти
Найкраще роSSійська армія воює з цивільними. Сцикуни балалаєшні!
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22.04.2022 02:21 Відповісти
 
 