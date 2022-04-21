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документ (402) Кулеба Дмитро (3604)

Українці, що виїхали за кордон без документів, зможуть оформити посвідку для повернення безкоштовно, - Кулеба

посвідка

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - зазначив Кулеба. 

Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр.

Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.

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Топ коментарі
+3
Анастасии придётся сосать...
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21.04.2022 23:06
+3
Ще й, напевно, в кацапстані.
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21.04.2022 23:09
+2
Езжай домой! Там папа с войны б/ушные трусы привез и унитаз.
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21.04.2022 23:33
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ну, в московському бардаку паспортів не питають, бгг

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21.04.2022 23:00 Відповісти
"Денацифікація" трапилась одначе... І знов українці винуваті...
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21.04.2022 23:08 Відповісти
бажаю, щоб ти і твої земляки таке "бесплатно" отримали, настєнька.
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22.04.2022 07:38 Відповісти
бажаю, щоб ти і твої земляки таке "бесплатно" отримали, настєнька.
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22.04.2022 07:38 Відповісти
Анастасии придётся сосать...
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21.04.2022 23:06 Відповісти
Ще й, напевно, в кацапстані.
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21.04.2022 23:09 Відповісти
Езжай домой! Там папа с войны б/ушные трусы привез и унитаз.
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21.04.2022 23:33 Відповісти
Как вернуться ризидентам Украины??? Я лицо без гражданства с посвидкой на постийне проживание в Украине, а связи с войной была вынуждена выехать. И типерь не могу вернуться. Посольство Украины отказывает в выдачи белого паспорта... Мотивируя это тем что я не являюсь гражданкой Украины, не смотря на то, что в Украине у меня личное жилье, и отец который является гражданином Украины. Я всю свою жизнь прожила в Украине!!!! Я тоже хочу домой!!! Как вернуться таким как я?
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22.04.2022 16:15 Відповісти
 
 