Українці, що виїхали за кордон без документів, зможуть оформити посвідку для повернення безкоштовно, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - зазначив Кулеба.
Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр.
Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.
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