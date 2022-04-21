Україні потрібно $7 млрд на місяць, щоб компенсувати економічні втрати від війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць для компенсації економічних втрат, завданих агресією Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
"А на реконструкцію нам знадобляться сотні мільярдів доларів", - додав глава держави.
За словами Зеленського припинення війни - єдиний спосіб зупинити світову продовольчу кризу, адже блокада українських портів у Чорному морі впливає на світову продовольчу безпеку.
Топ коментарі
+28 Sergey ba1bcc50
показати весь коментар21.04.2022 23:13
+22 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар21.04.2022 23:21
+21 Ревизор
показати весь коментар21.04.2022 23:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
(главное расчеты этих предполагаемых расходов иметь))) а не от балды квакать...
Ни 1 копейка не должна уйти Коломойскому.
Наше щастя, що англо-сакси давно зрозуміли Зегенератів... але на здорові голови інших союзників такі регулярні "ЗЄрмакізми" можуть і подіяти.
Идет не первый день войны и Зеленскому уже пора было научится расставлять приоритеты.
Как можно говорить о каких то экономических потерях когда твою страну разрывают на части орды русских кафиров, когда мертвые не преданы земли, у раненых еще не зажили раны, а живые все еще носят траур, и скорбят по тем кого они потеряли?
К твоему сведению, в Конгрессе США стоит вопрос о том, что гуманитарка в Украине крадется в огромных количествах.
Умерь свои аппетиты, коломоши и барыг из 95-го.