Україні потрібно $7 млрд на місяць, щоб компенсувати економічні втрати від війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць для компенсації економічних втрат, завданих агресією Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"А на реконструкцію нам знадобляться сотні мільярдів доларів", - додав глава держави.

За словами Зеленського припинення війни - єдиний спосіб зупинити світову продовольчу кризу, адже блокада українських портів у Чорному морі впливає на світову продовольчу безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропоную запровадити для РФ спеціальний податок "за війну", - Зеленський