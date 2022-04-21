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Новини Війна
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Зеленський (22429)

Україні потрібно $7 млрд на місяць, щоб компенсувати економічні втрати від війни, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць для компенсації економічних втрат, завданих агресією Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"А на реконструкцію нам знадобляться сотні мільярдів доларів", - додав глава держави.

За словами Зеленського припинення війни - єдиний спосіб зупинити світову продовольчу кризу, адже блокада українських портів у Чорному морі впливає на світову продовольчу безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропоную запровадити для РФ спеціальний податок "за війну", - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+28
Він вже знизив зарплату своїм топ-чиновникам та суддям до розумної межі, чи продовжує виплачувати по 200-500тис. грн за рахунок допомоги?
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21.04.2022 23:13
+22
Нам и всей стране нужен был отрк гром 2 и нептуны в больших количествах, но ты же за эти два года ничего этого не дал. Вот и тут губу закати, и коломойше своему скажи, что европейцы не дураки, денег вам на очередные аферы вроде асфальта давать не будут.
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21.04.2022 23:21
+21
А вчера было нужно 5 млрд. Скрепки для офиса вислюка подорожали? Верните украденные деньги на асфальте и можно будет не один мамолет купить. Что то я не слышал, что бы зеленский, дерьмак, татаров и зеленые депутатишки перечислили что то на армию, в отличии от попередников.
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21.04.2022 23:27
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Єрьмак ручки потирає вже
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21.04.2022 23:13 Відповісти
5- на економіку, один- йому, один- зе.😀
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22.04.2022 00:01 Відповісти
Він вже знизив зарплату своїм топ-чиновникам та суддям до розумної межі, чи продовжує виплачувати по 200-500тис. грн за рахунок допомоги?
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21.04.2022 23:13 Відповісти
+10000%, и пенсии огромные тоже не мешало бы снизить в военное время!
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22.04.2022 01:19 Відповісти
Ух ты! На вашем счету вдруг появился миллиард
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21.04.2022 23:18 Відповісти
ну шо шо а мульярд знаковое число у преЗЕ...
(главное расчеты этих предполагаемых расходов иметь))) а не от балды квакать...
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21.04.2022 23:21 Відповісти
Нам и всей стране нужен был отрк гром 2 и нептуны в больших количествах, но ты же за эти два года ничего этого не дал. Вот и тут губу закати, и коломойше своему скажи, что европейцы не дураки, денег вам на очередные аферы вроде асфальта давать не будут.
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21.04.2022 23:21 Відповісти
Війна не привід для скасування гешефту бидло-еліти.
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21.04.2022 23:22 Відповісти
Самое время назначить руководителя САП? Или рано?
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21.04.2022 23:22 Відповісти
Надеюсь, те кто даст нам эти деньги будет лично следить, как ОПа их тратит.
Ни 1 копейка не должна уйти Коломойскому.
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21.04.2022 23:26 Відповісти
А вчера было нужно 5 млрд. Скрепки для офиса вислюка подорожали? Верните украденные деньги на асфальте и можно будет не один мамолет купить. Что то я не слышал, что бы зеленский, дерьмак, татаров и зеленые депутатишки перечислили что то на армию, в отличии от попередников.
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21.04.2022 23:27 Відповісти
Ну да,уже целый зелёный штаб готов пилить
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21.04.2022 23:28 Відповісти
Україні, чи хламідії, гоміку люсі, каламойші, дєрьмаку і прочєй зєпістотє?
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21.04.2022 23:32 Відповісти
что то многовато 7 млрд.мес -это ж 84 млрд в год -это 2 бюджета Украины
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21.04.2022 23:36 Відповісти
нащо придираєтесь за якісь там "копійки")))
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22.04.2022 22:24 Відповісти
вот только если деньги дадут - то пусть внутри страны контролируют их расходование те кто дал и не дай бог офис будет против такой схемы, их сьедят живьем
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21.04.2022 23:39 Відповісти
Одна справа нахабно красти з бюджету, зовсім інше спробувати вкрасти пару міліардів міжнародних донорів. Приблизно те саме що просверлити газогін високого тиску. Мозок не турбує а залізні яйця муляють?
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21.04.2022 23:45 Відповісти
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21.04.2022 23:48 Відповісти
В зелений колір пофарбувати
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22.04.2022 12:29 Відповісти
Це схоже на спробу злякати наших союзників неймовірно великими вимогами України додатково до їхніх втрат бізнесу з Рашкою і ще продовольча криза. Натяк що підтримати гарантіями капітулянську угоду союзникам дешевше.
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21.04.2022 23:54 Відповісти
Так, одна з тисяч ЗЄрмаковських нібито тупих заяв.
Наше щастя, що англо-сакси давно зрозуміли Зегенератів... але на здорові голови інших союзників такі регулярні "ЗЄрмакізми" можуть і подіяти.
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22.04.2022 00:30 Відповісти
Коломойський хай губу закатає
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22.04.2022 00:42 Відповісти
На месте Зе надо думать о людях которые молят о помощи в Мариуполе,надо думать о тех кто еще жив, ведь мертвых не кто не в силах будет вернуть а деньги дело наживное...
Идет не первый день войны и Зеленскому уже пора было научится расставлять приоритеты.
Как можно говорить о каких то экономических потерях когда твою страну разрывают на части орды русских кафиров, когда мертвые не преданы земли, у раненых еще не зажили раны, а живые все еще носят траур, и скорбят по тем кого они потеряли?
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22.04.2022 06:35 Відповісти
Володя, красть надо меньше!

К твоему сведению, в Конгрессе США стоит вопрос о том, что гуманитарка в Украине крадется в огромных количествах.

Умерь свои аппетиты, коломоши и барыг из 95-го.
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22.04.2022 08:08 Відповісти
Во доріг набудує!!!!!!!!!
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22.04.2022 09:41 Відповісти
 
 