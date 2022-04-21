Україна хоче повноцінно вступити в ЄС у 2024 році, - міністр економіки Свириденко
Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко вважає, що Україна має повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в статті на УП.
"Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана. Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги до України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії та свободи", - зазначила вона
Деталі: Міністр додала, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу вже у 2024 році.
Також, за словами Свириденко, Україні важливо забезпечити максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури за 24 місяці.
Крім того, українська сторона буде наполягати на тому, щоб РФ заплатила за всі руйнування, які спричинила.
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ЗеОфис как обычно обосран. У меня слов нет.
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https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
ЗеОфис как обычно обосран. У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!
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ЗеОфис как обычно обосран. У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!
www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
ЗеОфис как обычно обосран. У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!
Подробно ищите Юрия Швеца в ютуб.
У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!
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1. Мы ближе к ЕС чем когда-либо и воюем оружием НАТО.
2. Дефолта не случилось.
3. Армия сильна как никогда, пятая колонна практически уничтожена.
4. Зеленский не сбежал и не подписал капитуляции.
Автор поста - фанат паблика Легитимный. Он должен быть принудительно мобилизован и отправлен в составе штурмовой роты деблокировать Мариуполь.
"Сьогодні Україна може розвинути максимальну швидкість у приєднанні до ЄС" - зеленський
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-_I-lsKb3AhWKrosKHV-XAsUQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F03%2F24%2F7136566%2F&usg=AOvVaw0-mJQfBRtRBZTtyq08enTC Саміт НАТО підтвердив, що ''двері'' Альянсу і надалі ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-_I-lsKb3AhWKrosKHV-XAsUQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fpentahon-dveri-nato-vidkryti-dlia-ukrainy-ta-hruzii%2Fa-59535882&usg=AOvVaw0ZDHQzTihsklBb5omj4HvA Пентагон: Двері НАТО відкриті для України та Грузії - DW
ст. 19
"військові судна воюючих держав не мають права проходити
через Протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування
статті 25 цієї Конвенції, а також у разі надання допомоги державі,
яка є жертвою агресії".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_228#Text
Тут фріц з партії Шольца-Шредера розказує, що "війна тільки затягнеться, якщо Україні надати важку зброю, і військові експерти кажуть, що все одно Україна не виграє". https://www.youtube.com/watch?v=_flaEe49thw
тупыммалограмотным населением