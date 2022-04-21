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За фактами злочинів російських військових на Київщині порушено майже 2,5 тис. справ

бородянка

У Київській області за фактами злочинів російських військових на тимчасово захоплених ними територіях України порушено майже 2500 кримінальних проваджень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Артур Добросердов.

Зокрема, 21 квітня слідчі Нацполіції розпочали фіксацію злочинів російських загарбників проти цивільного населення у селі Бервиця Броварського району.

Правоохоронці встановлюють осіб, постраждалих від загарбників, збирають інформацію про вбивства та про осіб, які зазнали насильства, фіксують руйнування будинків, крадіжки.

"На сьогодні у селі Бервиця є понад 130 свідків, 30 заяв про руйнування будинків, дуже багато заяв про крадіжки. Є два факти загибелі місцевих жителів. Вбили чоловіка, який охороняв сільськогосподарську техніку. Іншого вбили, бо російським солдатам здалося, що він рахував їхню техніку. Буде ексгумація і відповідна перевірка", - сказав Добросердов.

Загалом, за його словами, в Україні порушено майже 8 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів російських військових на тимчасово захоплених територіях. З них найбільше - на Київщині. Для розслідувань направлено додаткові сили поліції із західних та центральних регіонів України.

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Головне, що всі вони були доведені до логічного кінця! 🤔
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21.04.2022 23:55 Відповісти
Увы.... Практика показала, что с нашими чинушами количество не значит качество...
Как там дела против Штепы.... Свинарчуков.... ОПЗЖ? Шариковых? И много много других, которых с пафосом открыли и тихо закрыли...
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22.04.2022 03:12 Відповісти
Дякуючи Свинарчукам, які контрабандою з росії завозили деталі для української техніки, ти зараз не стоїш рачки десь в погребі з російською кулею в потилиці. Замість вибачень, знову дурню пишете.
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22.04.2022 08:26 Відповісти
Дякуючи Свинарчукам, які контрабандою з росії завозили деталі для української техніки, ти зараз не стоїш рачки десь в погребі з російською кулею в потилиці. Замість вибачень, знову дурню пишете.
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22.04.2022 08:26 Відповісти
У нас що в Поліції що в прокуратурі одні статисти, всіх цікавить рішеня суду а не пердіж губами
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22.04.2022 15:08 Відповісти
 
 