Жодні "ХНР" не пройдуть. Це призведе до нових потужних санкцій та бідності РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих територій не давати паспортні дані та не ставити підписи на документах, які їм пропонують окупанти. Оскільки цю інформацію можуть використовувати під час проведення так званого "референдуму".
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодні "ХНР" не пройдуть. Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну на стільки бідною, на скільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року.
То ж краще зараз шукайте мир. На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри. До одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію на мир, на те. що життя переможе смерть. Завтра для християн східного обряду страсна п'ятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, буде важити менше, ніж молитва. Окрім одного - захисту Батьківщини, захисту товаришів в бою", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Інститут, в якому сталася пожежа - це науковий центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони міністерства оборони РФ. Зокрема, його фахівці займалися розробкою ракетних систем ППО. Тут же уточнюється, що НДІ брав участь у розробці "Іскандера", що нищить наші міста.
Виявляється (як повідомляє американський полковник) що навіть цілі комплектні госпіталі, пакети першої допомого бійцям, легке стрілкове озброєння, їжа і медикаменти, що попадають в якості гуманітарної допомоги з-за кордону в Україну..., частина з них попадають в руки ділків (звичайно ж "близьких до тіла")... гниють на складах в Україні, чи "капіталізуються", тобто просто продаються тим, хто має в цьому гостру потребу !
Тобто, "торгівля на крові" й надалі процвітає в Україні...
І в США починають казати, що може бути і в Україні так, як в Афганістані,- ми пічкали Афганську владу всім необхідним, а воно опинялося в руках інших, протиборчих сил, тому ми й перестали це робити і вивели навіть свої війська і припинили всю допомогу афганцям...
PS: Автор цього іноземного повідомлення на "всі заставки" хвалить ЗЄлю (а продивившись відео, яке я надаю Вам в "коментарях" до цього допису - ви, мабуть, зрозумієте чому), але звинувачує у всьому бариг, існування яких поза ЗЄ - неможливо... (хвалить за принципом: -"цар- добрий, але його бояри - погані"...)
...звинувачення " поганих бояр" в підлості дивіться з 20-ї хвилини запису... ttps://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
57-й день повномасштабної війни...
А. Україна витрачає на оборону лише 9,6% того обсягу грошви, яку витрачає росія на наступ.
-Росія мала всього 180 батальйонних груп (БТГ) на всій своїй території. Навалилася на Україну 140-ма... + нині нашкребла ще додаткові 17, всього= 157. Тобто, від попередніх сил вторгнення лишилося 70... але в Україні воюють 87 БТГ (70 з попереднього вторгнення+ нове підкріплення в 17 БТГ), остальні: - 21 БТГ знищені ЗСУ абсолютно повністю, а 36 БТГ втратили боєздатність і відведені з нашої території на "переформатування"...
-Втрати живої сили армії Орди, перевищують в сім разів втрати живої сили ЗСУ.
Україна знищує від 0,5 до 1-ї батальйонно-тактичної групи Орди щоденно!
-Якщо так піде й надалі, то ординська армія буде знищена ПОВНІСТЮ на протязі 3-4-х місяців!
-Але, якщо знищення ординців піде такими темпами, то через один місяць ординська армія не здатна буде вести вже ніяких наступальних дій, а її залишки путін вимушений буде вивести в росію, - для недопущення ПОВНОЇ ВТРАТИ боєздатності неядерної частини своєї армії в світі...
-До війни в Україні і в світі, вважалося, що нова російська армія буде більш професійною. Втім, по факту, з професійністю не склалося, а мобілізаційний резерв постраждав - стало більше контрактників і менше строковиків. Тому уявити, що в короткий термін росіяни зможуть виставити нову боєздатну силу, дуже і дуже важко.
-Зараз є інформація від росіян, що у Східному військовому окрузі їх резервісти проходять навчання і злагодження. Але якщо вони хочуть провести ефективну підготовку, то на це потрібно витратити 3-4 місяці.. А те, що вони зможуть кинути на швидку руку - апріорі буде гарматним м'ясом. Варіант такий є, але ефект буде не зовсім той, на який очікують у кремлі.
Ми знищили та пошкодили лише 1/3 частину батальйонно-тактичних груп, які зайшли в Україну. Я не сказав би, що 2/3 добре себе в Україні почувають. Але частина з цих людей, які уже так чи інакше воювали проти нас і отримали певний досвід. Вони можуть підтягнути логістику, змінити тактику і разом з додатковими силами вдатися до нового ривка
-Поки-що ривка немає.... А той фальш-старт "нового ривка" - є мало переконливим...
-Росія безбожна, яка навіцть відмовилася від великоднього перемир'я забезпечення хану путіну здобути хоч якусь перемогу в Україні до неіснуючої (в світі) дати "побєди"...
Б. Іноземні політичні лідери так і військові експерти дають дуже високу оцінку професійності, мужності та заповзяття бійців наших ЗСУ, наприклад:
- Байден про українських військових: "Вони більш жорсткі, перофесійні та горді, ніж я думав. Вражений тим, що вони роблять"
- Джонсон, виступаючи у Палаті лордів, заявив, що Україна здійснила найбільший військовий подвиг, давши нищівну відсіч військам РФ. Прем'єр захопився масштабами протистояння нечисленного війська ворогу, який позиціонує себе як "друга армія світу".
В. В Україні "лідери" глухі до прохань бійців "Азову" в Маріуполі...
-до волань луганчан, херсонців і миколаївців про гуманітарну допомогу їжею, ліками...
- Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт №7290 щодо змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства України в частині міжнародних злочинів, які заважатимуть притягнути до відповідальності російських командирів.
- А Верховна Рада й досі відмовляється ратифікувати Римський статут, який робить НЕМОЖЛИВИМ притягнення будь-яких злочинців з Орди до відповідальності в міжнародних судових інстанціях !
Г. ( на цю букву цей підрозділ позначив не випадково)...
-Зєльц, який і досі тратить енергію на те, щоб заглянути у всі дирки путіну, - домовився вже з Ізраїлем, щоб той організував їх "оглядини" не в Стамбулі, а в Єрусалимі...
І це в той час, коли вже й прем'єр Італії заявив, що спроби любих перемовин з путіним ВЖЕ втратили здоровий глузд
-Джонсон про перемовини України з РФ: "Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога?"
-А Командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін так перелякався за владу, що заявив: "Добровольці територіальної оборони мають здати зброю на зберігання та розпочати відновлення міст, звільнених від російських солдатів.."
-А Шкарлєт ще й досі в глибоких роздумах - чи забороняти викладання російської мови в школах, чи ще почекати, може прийдуть "визволителі"...
Чому наші бійці, азовці, морпіхи , мирне населення, тероборонці мають вмирати за Батьківщину, а офшорна наволоч може й надалі дурити українців, живе і багатіє?
Як ви думаєте, вони будуть раді виграшу нашого народу у війні з Ордою?
Тобто, - нам прийдеться ще багато пережити лиха, але ми переможемо!
Слава Україні і її Доблесному Народу що виплекав такі ЗСУ !
Смерть ворогам!
Знайшов чим налякати кацапів...
Мої родичі майже усі там залишилися... Ти ім радиш переховуватися у плавнях і героічно жерти хробаків?
Нас дуже страшно.
На жаль виїхати не має можливості. До Миколаєва до 3т за місце, а до Одеси 7-10. Є автобус за 2500 з людини, але коли в тебе велика сім'я, де взяти такі великі кошти?! Доводиться лишатися.
Дуже багато народу виїхало. З Херсону вже майже 40% населення. А з селищ ніхто не рахує.
Звільніть нас, благаю. Нас дуже важкоі страшно
Конечно надо предупреждать...
Но рашке уже давно слили все паспорта, и ей подделать референдум ничего не стоит...
В Крыму и луганде ведь прокатило.. Где теперь эти бюллетени, чтобы экспертизы сказали о законности?
Только ВСУ и вооружения спасут Украину. Ну и розыск виновных в оккупации Херсонщины с последующим повешением.
Намного труднее людям в области. Как с продуктами, так и с медикаментами. Особенно тем кто сейчас на линии столкновения. Высокопольское ОТГ особенно, так как там нет возможности выехать уже второй месяц. Как и подвоза продуктов и электрики с газом.
И если с Правобережьем все понятно насчет освобождения. То вот с Левой стороной проблема. И все это осознают, поэтому и намекают что вам пора от туда уходить на время. Так как основной удар освобождения пойдет с востока. Поскольку 100% рашисты уничтожат Антоновский мост и дорожную переправу на ГЭС. Как только ВСУ приблизиться к ним.
Весь городом сидит и слушает. Если есть прилеты то все вздыхают с облегчением... И да как говорят местные с Чернобаевки, у Арестовича счетчик не правильный. Сейчас там ждут юбилейный 20 прилет по рашистам. Заготовили самогона и сала, что бы отпраздновать круглую цифру)