Жодні "ХНР" не пройдуть. Це призведе до нових потужних санкцій та бідності РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих територій не давати паспортні дані та не ставити підписи на документах, які їм пропонують окупанти. Оскільки цю інформацію можуть використовувати під час проведення так званого "референдуму".

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодні "ХНР" не пройдуть. Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну на стільки бідною, на скільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року.

То ж краще зараз шукайте мир. На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри. До одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію на мир, на те. що життя переможе смерть. Завтра для християн східного обряду страсна п'ятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, буде важити менше, ніж молитва. Окрім одного - захисту Батьківщини, захисту товаришів в бою", - розповів він.

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