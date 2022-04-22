За 21 квітня знищено 3 літаки, 3 гелікоптери та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляє, що протягом 21 квітня було знищено 15 рашистських повітряних цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітртяних сил у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два "Орлана" із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.
Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.
Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8. Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці.
Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття "Алігатора" – вертольота Ка-52 рашистів.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.
Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52); 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10")".
Будь ласка, зачекайте...
У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!
www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
у нас дрони камікадзе
у них кацапи камікадзе
Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
Су-34 - близько 40 млн доларів,
Су-35 - 32 млн доларів,
Ка-52 - 16 млн доларів
Су- 25 - 11 млн доларів,
два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
десятки ярдів за 8 років потратим тільки Ахметов.
не на ЗСУ, не на ДОБРОБАТИ
НА Е,,,БУЧИЙ ЕЛЕКТОРАТ,
завдяки якому маємо лднру
вчора об,явив шо дав ЗСУ 10 безпілотників.
10 ****, не 100 а 10штук.
Слой человека в них чуть -чуть ,
Наслоен зыбко и тревожно.
Легко в скотину их вернуть ,(что путин и сделал)
Поднять обратно очень сложно.
Надеюсь, до девятамая доберёмся до 200 сбитых русских самолётиков. Вполне по силам. За 2 недели минимум по 1-2 самолётика в день.
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!