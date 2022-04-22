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авіація (4045) літак (2853) вертоліт (865) Повітряні сили (2342)

За 21 квітня знищено 3 літаки, 3 гелікоптери та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

су

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляє, що протягом 21 квітня було знищено 15 рашистських повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітртяних сил у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два "Орлана" із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.

Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники збили російський літак Су-25 зі стінгера на Донбасі. ФОТО

Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8. Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці.

Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття "Алігатора" – вертольота Ка-52 рашистів.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей:  3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);  3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52); 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10")".

Читайте також: За 20 квітня збито 3 безпілотники та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

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Топ коментарі
+25
Іх сбивають а вони все рівно літають
у нас дрони камікадзе
у них кацапи камікадзе
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22.04.2022 00:34
+23
рашисти влаштували позаплановий "літакопад" та "гелікоптеропад" - за один день, 21 квітня, російські окупаційні війська втратили три літаки та три гелікоптери загальною вартістю понад 105 млн доларів.

Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
Су-34 - близько 40 млн доларів,
Су-35 - 32 млн доларів,
Ка-52 - 16 млн доларів
Су- 25 - 11 млн доларів,
два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
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22.04.2022 00:41
+20
От якби засоби ППО були в Маріуполі,то це місто було би ціле.Але олігархи,жодну копійку не витратили на ППО.
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22.04.2022 00:43
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трам тарам тарам! які файні новини!
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22.04.2022 00:28 Відповісти
Тут скандал международный назревает c военной помощью из за наших барыг.
У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!

www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
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22.04.2022 08:41 Відповісти
Арістовіч відповів за ОП-у стилі:"Ви фсьо фрьотє, нє вінаватиє ми..."
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22.04.2022 13:07 Відповісти
Іх сбивають а вони все рівно літають
у нас дрони камікадзе
у них кацапи камікадзе
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22.04.2022 00:34 Відповісти
КАцап, КАмікадзе КА-52. Збіг? Не думаю
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22.04.2022 01:44 Відповісти
І немає москаля, кругом одна сира земля 👍
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22.04.2022 00:38 Відповісти
рашисти влаштували позаплановий "літакопад" та "гелікоптеропад" - за один день, 21 квітня, російські окупаційні війська втратили три літаки та три гелікоптери загальною вартістю понад 105 млн доларів.

Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
Су-34 - близько 40 млн доларів,
Су-35 - 32 млн доларів,
Ка-52 - 16 млн доларів
Су- 25 - 11 млн доларів,
два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
показати весь коментар
22.04.2022 00:41 Відповісти
гарно косяком пішли,загалом на 105 лямів )))
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22.04.2022 01:05 Відповісти
До крейсера Москва не дотягує.
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22.04.2022 05:05 Відповісти
105 "лямів" були втрачені рашабюджетом ще при виготовлені цих пепелаців. А, тепер, картина рєпіна - ні пепелаців, ні 105 "лямів"
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22.04.2022 09:15 Відповісти
От якби засоби ППО були в Маріуполі,то це місто було би ціле.Але олігархи,жодну копійку не витратили на ППО.
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22.04.2022 00:43 Відповісти
Про олігархів підтримую, а де була держава, де був держаавний оборонний заказ?
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22.04.2022 08:34 Відповісти
Не на часі,шашлики,дороги і тд.
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22.04.2022 09:35 Відповісти
всі 8 років мільярди витрачалися.
десятки ярдів за 8 років потратим тільки Ахметов.
не на ЗСУ, не на ДОБРОБАТИ
НА Е,,,БУЧИЙ ЕЛЕКТОРАТ,
завдяки якому маємо лднру
вчора об,явив шо дав ЗСУ 10 безпілотників.
10 ****, не 100 а 10штук.
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22.04.2022 10:21 Відповісти
Порох, олігарх, за свої півмільярда відновив систему ППО/ПРО Києва і області(майже всієї).
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22.04.2022 13:00 Відповісти
Дякуємо за урожайний день, хлопці !
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22.04.2022 00:51 Відповісти
З нами Бог і весь світ, а у лапотних балалаїшників тільки старе пyйлo і телевізор
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22.04.2022 00:57 Відповісти
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22.04.2022 01:25 Відповісти
Чистий четвер очистив світ від зла.
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22.04.2022 01:55 Відповісти
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22.04.2022 02:30 Відповісти
дню рождения посвящается...
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22.04.2022 04:20 Відповісти
як результативно підходить Україна до світлого свята песах/великодня: за один день мінус авіації на СТО мільйонів баксів, мінус цілий військовий інститут та ще й мінус військовий завод!
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22.04.2022 06:18 Відповісти
"...мінус цілий військовий інститут та ще й мінус військовий завод!...",-це Ви про Що?
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22.04.2022 13:04 Відповісти
Губерман про россиян :
Слой человека в них чуть -чуть ,
Наслоен зыбко и тревожно.
Легко в скотину их вернуть ,(что путин и сделал)
Поднять обратно очень сложно.
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22.04.2022 06:30 Відповісти
Парад так парад!
Надеюсь, до девятамая доберёмся до 200 сбитых русских самолётиков. Вполне по силам. За 2 недели минимум по 1-2 самолётика в день.
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22.04.2022 06:55 Відповісти
+ ещё 3 военных завода и Крымский мост
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22.04.2022 08:15 Відповісти
+ ещё 3 военных завода и Крымский мост
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22.04.2022 08:16 Відповісти
Це якщо вони літатимуть...
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22.04.2022 09:00 Відповісти
Це якщо вони літатимуть...
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22.04.2022 09:00 Відповісти
І новина гарна і коменти приємно читати... Слава УКРАЇНІ!!!
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22.04.2022 09:04 Відповісти
Слава Україні!
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22.04.2022 09:06 Відповісти
А вот ракеты в Запорожье проморгали. А ведь удар был по стратегическому мосту.
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22.04.2022 09:27 Відповісти
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22.04.2022 09:40 Відповісти

Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:58 Відповісти
 
 