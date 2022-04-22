Окупанти збирають уламки Байрактарів та українських вертольотів для провокацій на території РФ

Російські окупаційні війська збирають уламки збитих Байрактарів та українських веротольотів з метою влаштувати провокації на території РФ.

Про це у Facebook повідомив екснардеп Сергій Висоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Термінова інформація від моїх знайомих у профільних структурах! Росія збирає уламки "Байрактарів" для провокацій на своїй території.

Вчора Війська РФ отримали завдання терміново зібрати та доставити на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських "Байрактарів" та вертольотів. ФСБ та Міноборони РФ готують масштабні провокації на цих територіях, із вибухами на об'єктах цивільної інфраструктури та в житлових масивах", - йдеться в повідомленні.

За словами екснардепа, режим Путіна оголосить винними у терактах українські Збройні Сили, а на місці "терактів" знайдуть уламки української авіаційної техніки, начебто "збитої" російською протиповітряною обороною.

"З окремих населених пунктів прикордонних з Україною областей РФ вже проведена організована евакуація. Зокрема, після інспірованих ФСБ дзвінків про мінування. До чергових провокацій режиму Путіна на території РФ залишились лічені години. Українські спецслужби володіють повною інформацією про чергові злочинні плани Росії", - підсумував він.

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