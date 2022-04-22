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Новини Війна
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провокація (778) Висоцький Сергій (38)

Окупанти збирають уламки Байрактарів та українських вертольотів для провокацій на території РФ

байрактар

Російські окупаційні війська збирають уламки збитих Байрактарів та українських веротольотів з метою влаштувати провокації на території РФ.

Про це у Facebook повідомив екснардеп Сергій Висоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Термінова інформація від моїх знайомих у профільних структурах! Росія збирає уламки "Байрактарів" для провокацій на своїй території.

Вчора Війська РФ отримали завдання терміново зібрати та доставити на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських "Байрактарів" та вертольотів. ФСБ та Міноборони РФ готують масштабні провокації на цих територіях, із вибухами на об'єктах цивільної інфраструктури та в житлових масивах", - йдеться в повідомленні.

За словами екснардепа, режим Путіна оголосить винними у терактах українські Збройні Сили, а на місці "терактів" знайдуть уламки української авіаційної техніки, начебто "збитої" російською протиповітряною обороною.

"З окремих населених пунктів прикордонних з Україною областей РФ вже проведена організована евакуація. Зокрема, після інспірованих ФСБ дзвінків про мінування. До чергових провокацій режиму Путіна на території РФ залишились лічені години. Українські спецслужби володіють повною інформацією про чергові злочинні плани Росії", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готує масові провокації на Херсонщині для звинувачення ЗСУ, - пресцентр Сил охорони та оборони півдня України

Автор: 
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Топ коментарі
+30
Та зачекайте цапи скоро ЗСУ прийде по вас і не треба буде нічого там інсценувати провоканти ******
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22.04.2022 00:42
+28
Шваркните уже мощно по Воронежу кацапы, сколько можно ждать, что вы там в берюльки играете.
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22.04.2022 00:44
+18
Особливо подобається пунктик стосовно "жилих масивів" - нехай себе не стримують і не шкодують снарядів.
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22.04.2022 00:53
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от і ще один "успокоїтєль"..
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22.04.2022 00:34 Відповісти
Подібні речі потрібно розголошувати якнайширше, щоб завадити провокаціям.
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22.04.2022 00:43 Відповісти
А навіщо їм заваджати
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22.04.2022 00:45 Відповісти
Розголошення плани ***** не змінює бо він "працює" виключно на свою внутрішню біомасу.
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22.04.2022 01:15 Відповісти
Та зачекайте цапи скоро ЗСУ прийде по вас і не треба буде нічого там інсценувати провоканти ******
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22.04.2022 00:42 Відповісти
Вони як мінімум намагаються налаштувати населення на загальну мобілізацію...а м'яса там - мілліони...
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22.04.2022 00:44 Відповісти
Та воной там і так налаштоване. Чим більше кацапів - тім меньше кацапів. Нехай налаштовуються.
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22.04.2022 00:48 Відповісти
Це ж біомаса, а не населення. Будья-які провокації марні.
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22.04.2022 00:49 Відповісти
готують масштабні провокації на цих територіях, із вибухами на об'єктах цивільної інфраструктури та в житлових масивах

діють на випередження укро-нацистів та агресивних солдатів НАТО
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22.04.2022 00:54 Відповісти
Для этого и нужно занимать тыриторию пида рассии, шоп негде было проводить мапилибздацию. ПС. Ростовська область 4245532 Воронезька область 2328959 Білгородська область 1544108 Брянська область 1242599 Курська область 1118915 Смоленська область 967896. Минус 11448009,00 мобпотенциала.
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22.04.2022 12:06 Відповісти
Шваркните уже мощно по Воронежу кацапы, сколько можно ждать, что вы там в берюльки играете.
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22.04.2022 00:44 Відповісти
3 тонну, а краще дві
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22.04.2022 06:48 Відповісти
Кацапські нкведисти навіщо так потіти , візитки Яроша на місті взірваних будинків цілком достатньо для ваших зомбі
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22.04.2022 00:48 Відповісти
думаю, по Белгороду захреначат. Пока решают - или по нефтебазе, что бы картинка издалека была красивая, или по больнице - шоб картинка трагичная была. Нужно просто следить куда боброедка поедет со съёмочной группой.
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22.04.2022 00:51 Відповісти
Нафтобаза в Бєлгороді уже згоріла.
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22.04.2022 01:15 Відповісти
Вони ********** по мальчіках в трусіках... Такі вподобання
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22.04.2022 03:22 Відповісти
Запчастини своїх мертвих орків вони залишають на їжу собакам, а запчастини Байрактарів вони збирають. Орки вони і є орки.
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22.04.2022 00:53 Відповісти
Особливо подобається пунктик стосовно "жилих масивів" - нехай себе не стримують і не шкодують снарядів.
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22.04.2022 00:53 Відповісти
а що будуть робити солдати НАТИ та укро-нацисти ?
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22.04.2022 00:55 Відповісти
Розпинати на Донбасі мальчіков у трусіках.
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22.04.2022 00:58 Відповісти
як завжди, сама брудна робота для укро-нацистів
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22.04.2022 01:04 Відповісти
кацапів на всіх вистачить)))
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22.04.2022 01:04 Відповісти
Чем больше у себя взорвете , тем скорее вам поверят ...
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22.04.2022 00:57 Відповісти
По-перше: де збирають уламки, коли вони не можуть їх збити? По-друге у нас не так багато цих безпілотників, щоб вони валялися повсюди. Висновок: інформація схожа на фейк!
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22.04.2022 01:00 Відповісти
да не будуть збирати..свій нелетючий флот попилять, підкинуть та й все
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22.04.2022 01:19 Відповісти
То це в них завдання таке, десь дістати уламки "Байрактарів". Раніше в них ще було завдання Київ за три дні взяти...
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22.04.2022 01:59 Відповісти
Якось,незустрічалась інформація про збиті Байрактари
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22.04.2022 03:25 Відповісти
не пишуть, але проскакувала інформація в т.ч., що збили якогось кацапстького літуна, що в свою чергу збив 2 байрактари
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22.04.2022 06:46 Відповісти
як не прикро, але трохи збили
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22.04.2022 06:45 Відповісти
Да настати на їх провокації, треба палити їх, стріляти, з усього що є від Придністров'я до Ростова і плювать на провокації.
Палити усе що є у кацапів, школи , магазини, пошти, лікарні так щоб їх онуки пам'ятали цю війну
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22.04.2022 01:01 Відповісти
Яких ще збитих Байрактарів??? Це про що? Вони ж непереможні, чи я щось взівала? 🤔🤔🤔Пояснітєльну бпигаду пліз! 😳😳😳
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22.04.2022 01:07 Відповісти
Нічого нового тупоголові кацапи не вигадали. Раніше "чеченський слід" малювали підривами. Тепер замість залишків гексогену - залишки збитої техніки. І чого так мудохатись?? Без наших запчастин - їх повітряний флот металобрухт. І дофіга апаратів, таких як і у нас на озброєнні...Чи то з них розфігачать пару домівок, а брухт підкинуть чи подорвуть тим самим гексогеном та накидають уламків наструганого зі своєї техніки..типу збили...
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22.04.2022 01:16 Відповісти
Я думал они собирают, что бы изучить как изготовлять качественные беспилотники. А нет, показалось. Учиться чему либо, они всё так же не хотят и не способны.
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22.04.2022 01:21 Відповісти
Даже твою вчерашнюю бутылку, с которой ты сбежал, нашли…
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22.04.2022 01:35 Відповісти
А что, есть ещё что провоцировать? Пусть хоть Кремль подорвут. Нам ни холодно, ни жарко от этого.
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22.04.2022 01:34 Відповісти
Цап, ты наглый? Это хорошо. В газовую камеру в первых рядах пойдёшь, как разведчик.
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22.04.2022 02:25 Відповісти
Скоріше б ті пришльопнуті пропагандою москво-нацистські ********, самі себе повбивали та пережерли, щоби весь світ очистився від того рашистського Z-зомбі V-вірусу!
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22.04.2022 01:57 Відповісти
Хай підривають і побільше - нашим військам менше роботи потім буде.
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22.04.2022 02:11 Відповісти
кацапия - генератор бесконечных подлянок.
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22.04.2022 04:01 Відповісти
Перший раз чую про використання Байрактарів у цій війні, і в такому негативі.
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22.04.2022 04:31 Відповісти
какой-то кагал без кагана...
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22.04.2022 07:39 Відповісти
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать
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22.04.2022 07:45 Відповісти
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать😀
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22.04.2022 07:45 Відповісти
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать😀
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22.04.2022 07:45 Відповісти
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать😀
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22.04.2022 07:46 Відповісти
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать😀
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22.04.2022 07:46 Відповісти
Тоже кнопочка не фунциклирует?
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22.04.2022 09:30 Відповісти
А казали що орки дурні...
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22.04.2022 09:00 Відповісти
Байрактар зі своїми манюпусенькими засобами ураження найменше підходить для таких провокацій.
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22.04.2022 09:20 Відповісти
Все по плану. А если это делали бы солдаты НАТО, то уже была бы ядирная зима.
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22.04.2022 09:29 Відповісти
У другу світову авіація антигітлерівської коаліції бомбила інфраструктурні об'єкти ворога. Треба знищувати орків на їхній території. Не повинно себе почувати в безпеці й цивільне населення ерефії. Це війна а не спецоперація
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22.04.2022 10:30 Відповісти
 
 