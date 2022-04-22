Війська США не деблокуватимуть Маріуполь, - Пентагон

ВМС США не будуть брати участі у деблокаді Маріуполя.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Якщо ви питаєте, чи збираються ВМС США брати участь в операціях у Чорному морі, з погляду прориву блокади, відповідь – ні", - сказав він журналістці.

Також читайте: США розробили безпілотник Phoenix Ghost спеціально для потреб України, - Пентагон