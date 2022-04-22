На південному напрямку боїв за 21 квітня знищено 51 окупанта та 14 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо ситуації в регіоні протягом 21 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Завершується 57 доба героїчного протистояння українського народу повномасштабному вторгненню рашистських військ. На Херсонщині й Миколаївщині ситуація залишається стабільно напруженою.

Запланований на сьогодні "зелений коридор" з окупованих сіл Херсонщини до Дніпропетровської області не спрацював. Окупанти не дотрималися домовленостей, не припинили обстріли і затримали евакуаційну колону на блокпосту. Машини були змушені повернутись і не змогли вивезти людей з окупованих сіл Херсонщини.

Противник продовжує вишукувати способи просунутись на захід від зайнятих оборонних рубежів. Нашими підрозділами відбито дві атаки противника при спробі просунутись до адмінмежі з Миколаївською областю. У боях противник зазнав втрат та відступив.

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Ракетно-артилерійськими підрозділами протягом дня нами нанесено ураження 15 цілей противника. Загальні втрати ворога на південному оборонному рубежі цієї доби складають 51 рашист та 14 одиниць техніки. Загарбники лишилися без чергового танка Т-72, без ще однієї реактивної системи залпового вогню. Їх сили поменшало на 9 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки.

В Чорному морі корабельне угруповання переформатовувалось та продовжувало проведення пошукових заходів навколо місця затоплення флагмана чорноморського флоту. Їхнє розташування красномовно свідчить про збереження загрози ракетних ударів.

На Одещині нейтралізовано центр проросійського громадського об’єднання, який мав на меті розхитування ситуації на півдні. Зловмисники виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагалися їх поширювати та агітувати за організацію сепаратистських мітингів. Те, що їх діяльність не мала успіху і була викрита – ознака свідомої патріотичної проукраїнської позиції населення південних регіонів та ефективної контрдиверсійної роботи відповідних структур й органів.

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