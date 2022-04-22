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Миколаївська область (2207) Одеська область (3001) Херсонщина (5366)

На південному напрямку боїв за 21 квітня знищено 51 окупанта та 14 одиниць техніки, - ОК "Південь"

рф,армія

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо ситуації в регіоні протягом 21 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Завершується  57 доба героїчного протистояння українського народу повномасштабному вторгненню рашистських військ.  На Херсонщині й Миколаївщині ситуація залишається стабільно напруженою.

Запланований на сьогодні "зелений коридор" з окупованих сіл Херсонщини до Дніпропетровської області не спрацював. Окупанти не дотрималися домовленостей, не припинили обстріли і затримали евакуаційну колону на блокпосту. Машини були змушені повернутись і не змогли вивезти людей з окупованих сіл Херсонщини.

Противник продовжує вишукувати способи просунутись на захід від зайнятих оборонних рубежів. Нашими підрозділами відбито дві атаки противника при спробі просунутись до адмінмежі з Миколаївською областю. У боях противник зазнав втрат та відступив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямку 20 квітня знищено 34 окупанта, 7 одиниць техніки, серед якої гаубиця "Мста" та РСЗО, - ОК "Південь"

Ракетно-артилерійськими підрозділами протягом дня нами нанесено ураження 15 цілей противника. Загальні втрати ворога на південному оборонному рубежі цієї доби складають 51 рашист та 14 одиниць техніки. Загарбники лишилися без чергового танка Т-72, без ще однієї реактивної системи залпового вогню. Їх сили поменшало на 9 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки.

В Чорному морі корабельне угруповання переформатовувалось та продовжувало проведення пошукових заходів навколо місця затоплення флагмана чорноморського флоту. Їхнє розташування красномовно свідчить про збереження загрози ракетних ударів.

На Одещині нейтралізовано центр проросійського громадського об’єднання, який мав на меті розхитування ситуації на півдні. Зловмисники виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагалися їх поширювати та агітувати за організацію сепаратистських мітингів. Те, що їх діяльність не мала успіху і була викрита – ознака свідомої патріотичної проукраїнської позиції населення південних регіонів та ефективної контрдиверсійної роботи відповідних структур й органів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорноморський флот РФ проводить пошукові роботи на місці затоплення крейсера "Москва", - ОК "Південь". ВIДЕО

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Топ коментарі
+23
Дякую ЗСУ за зашкварених орків! Бережіть себе, козаки!
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22.04.2022 01:00
+6
Непогано! За день усього сьогодні десь 300 орків "харошимі рускімі" стали
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22.04.2022 02:12
+5
Найкраще у лишайних окупантів виходить воювати з гумконвоями. Ганьба рашиської *********!
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22.04.2022 01:07
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Дякую ЗСУ за зашкварених орків! Бережіть себе, козаки!
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22.04.2022 01:00 Відповісти
Непогано! За день усього сьогодні десь 300 орків "харошимі рускімі" стали
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22.04.2022 02:12 Відповісти
Найкраще у лишайних окупантів виходить воювати з гумконвоями. Ганьба рашиської *********!
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22.04.2022 01:07 Відповісти
ВСУ-шники ******** у москалей Орлан-10 )))
https://twitter.com/i/status/1517232419430096899
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22.04.2022 01:31 Відповісти
Вот это и есть хваленый беспилотник? Е-мое, мне когда лет 10 было, ходил на кружок авиатехники, мы там пацанами похожие планеры из фанеры мастерили (конец 90-х)...
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22.04.2022 02:15 Відповісти
Хтось показував що цей Орлан являє собою, нагорі прикрутили пляшечку з кришечкою для заливки пального, а всередині прикрутили фотоапарат Nike для знімків з висоти, і це "друга армія Європи" як вони говорили, капець, руки-гаки і ще з одного місця виросли.
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22.04.2022 05:48 Відповісти
Эх, Херсон ждет освобождения.
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22.04.2022 01:51 Відповісти
сначала надо отбиться от навалы кацапскх ублюдков
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22.04.2022 05:44 Відповісти
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22.04.2022 05:09 Відповісти
 
 