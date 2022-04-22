Окупанти на Херсонщині взяли в полон голову Нововоронцовської ОТГ з метою його обміну на полонених військових РФ, - Верещук
На Херсонщині сьогодні не відкрились коридори для евакуації через обстріли окупантів.
Про це в Telegram повідомила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку пробували пробити гуманітарні коридори з трьох населених пунктів на Херсонщині. Окупанти не припинили вогонь, тому коридори не відкрилися. Також сьогодні окупанти зробили те, що вказує на хаос та безлад в їхніх так званих "збройних силах". Попри вказівки свого начальства, один "польовий командир" захопив у заручники старшого гуманітарної колони Володимира Марчука, голову Нововоронцовської ОТГ, з метою обміну його на полонених військових росіян", - наголосила вона.
За словами Верещук, це була помилка, за яку відповідатиме не лише вказаний фігурант, а й ті, хто допускає захоплення наших цивільних з метою обміну на військовополонених росіян.
"Можливо, та тварина не розуміє, що захопити цивільного й вимагати обміну на військових - так не працює. Але ж його керівники мають це розуміти й усвідомлювати, що за такі речі вони всі потім не зможуть нікуди сховатися, навіть у росії. Закликаю керівників тієї тварини забезпечити, щоб Марчука відпустили якнайшвидше. Знаю, що цей пост вони обов’язково прочитають", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Напомнили ему про его высказывания про "внутриукраинский конфликт".
https://twitter.com/SH_LoSHka/status/1517043729600765954
Хто дав цій ідіотці проводити обмін полоненими? У нас як з 14 року почався треш з обміном, де був медведчук та рубан, так і продовжується цією корисною ідіоткою. До речі, ця гнида протеже козака, тобто і медведчука. Совпадєніє?
Цитую з офіційного прес-релізу: "14 квітня https://suspilne.media/228642-vidbuvsa-cergovij-obmin-polonenimi-30-ukrainciv-povertautsa-dodomu-veresuk/ відбувся четвертий обмін військовополоненими: тоді звільнили п'ятеро офіцерів, 17 військовослужбовців рядового складу та вісім цивільних."
Чи означає це, що в Україні перебувають також і цивільні військовополонені кацапи? Адже такі обміни передбачають принцип взаємності, - військових - на військових, а цивільних - на цивільних.
Невже ми захоплюємо цивільних кацапів на їхній території? А що на це каже міжнародна спільнота?