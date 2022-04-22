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Новини Війна
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полон (1483) Херсонщина (5367) Верещук (674)

Окупанти на Херсонщині взяли в полон голову Нововоронцовської ОТГ з метою його обміну на полонених військових РФ, - Верещук

евакуація

На Херсонщині сьогодні не відкрились коридори для евакуації через обстріли окупантів.

Про це в Telegram повідомила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку пробували пробити гуманітарні коридори з трьох населених пунктів на Херсонщині. Окупанти не припинили вогонь, тому коридори не відкрилися. Також сьогодні окупанти зробили те, що вказує на хаос та безлад в їхніх так званих "збройних силах". Попри вказівки свого начальства, один "польовий командир" захопив у заручники старшого гуманітарної колони Володимира Марчука, голову Нововоронцовської ОТГ, з метою обміну його на полонених військових росіян", - наголосила вона.

За словами Верещук, це була помилка, за яку відповідатиме не лише вказаний фігурант, а й ті, хто допускає захоплення наших цивільних з метою обміну на військовополонених росіян.

"Можливо, та тварина не розуміє, що захопити цивільного й вимагати обміну на військових - так не працює. Але ж його керівники мають це розуміти й усвідомлювати, що за такі речі вони всі потім не зможуть нікуди сховатися, навіть у росії. Закликаю керівників тієї тварини забезпечити, щоб Марчука відпустили якнайшвидше. Знаю, що цей пост вони обов’язково прочитають", - підсумувала вона.

Читайте також: Через обстріли окупантів не вдалося евакуювати жителів Маріуполя, - Верещук

Автор: 
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Топ коментарі
+28
Дура, это ТВОЯ вина, что рашисты берут в заложники наших меров, глав ОТГ и тд - ибо это ТЫ ЛИЧНО показала рашистам, что будешь отдавать за них пленных рашистских солдат!
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22.04.2022 02:10
+23
Ніхто в здоровому глузді, не обмінює військовополонених на цивільних. НІХТО! Чуєш дура? Тому що в кожному селі можна нагребти сотні для обміну. Досить це робити!
Хто дав цій ідіотці проводити обмін полоненими? У нас як з 14 року почався треш з обміном, де був медведчук та рубан, так і продовжується цією корисною ідіоткою. До речі, ця гнида протеже козака, тобто і медведчука. Совпадєніє?
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22.04.2022 02:24
+17
от би хто Верещук взяв у полон,вже нудить від неї.
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22.04.2022 01:54
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Які мерзенні потвори ці роSSіянці! Давайте вже зайдемо в бєлгород, нагребем цивільних і віддамо цим оркам за нашого голову!
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22.04.2022 01:18 Відповісти
Для цього не потрібно заходити на їх територію - в Україні десятки тисяч кацапських громадян. Це більшість в українській владі, московський паханат, кагебешників навалом, у армії й досі чимало.
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22.04.2022 09:25 Відповісти
Сивоха появился, продолжает судиться с хлопцами с "АЗОВа", которым испортил жизнь, только не знает в Мариуполе они и вообще живы или нет.
Напомнили ему про его высказывания про "внутриукраинский конфликт".

https://twitter.com/SH_LoSHka/status/1517043729600765954
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22.04.2022 01:45 Відповісти
Клоун і консерва в одному флаконі. Краще б воно й далі сиділо на своєму муфлонському радіво "П'яніца", жрало чєбуреки і сцяло собі в штани. "Там тоже наши люді"... ****** обриганий.
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22.04.2022 03:10 Відповісти
Ну що Ви., Це ж найкращий друг нашого президента, як же він зможе жити без свого кращого друга-ватника?(сарказм, якшо хтось не зрозумiв)
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22.04.2022 05:41 Відповісти
от би хто Верещук взяв у полон,вже нудить від неї.
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22.04.2022 01:54 Відповісти
Дура, это ТВОЯ вина, что рашисты берут в заложники наших меров, глав ОТГ и тд - ибо это ТЫ ЛИЧНО показала рашистам, что будешь отдавать за них пленных рашистских солдат!
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22.04.2022 02:10 Відповісти
Воно наслідувало боневтіка з мером Мелітополя, набирають для обміну на Медведчука, по домовленості між зеЛохом і ******.
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22.04.2022 07:31 Відповісти
Ніхто в здоровому глузді, не обмінює військовополонених на цивільних. НІХТО! Чуєш дура? Тому що в кожному селі можна нагребти сотні для обміну. Досить це робити!
Хто дав цій ідіотці проводити обмін полоненими? У нас як з 14 року почався треш з обміном, де був медведчук та рубан, так і продовжується цією корисною ідіоткою. До речі, ця гнида протеже козака, тобто і медведчука. Совпадєніє?
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22.04.2022 02:24 Відповісти
Чому в рамках обміну військовополонених фігурують також і звичайні цивільні громадяни України?
Цитую з офіційного прес-релізу: "14 квітня https://suspilne.media/228642-vidbuvsa-cergovij-obmin-polonenimi-30-ukrainciv-povertautsa-dodomu-veresuk/ відбувся четвертий обмін військовополоненими: тоді звільнили п'ятеро офіцерів, 17 військовослужбовців рядового складу та вісім цивільних."

Чи означає це, що в Україні перебувають також і цивільні військовополонені кацапи? Адже такі обміни передбачають принцип взаємності, - військових - на військових, а цивільних - на цивільних.
Невже ми захоплюємо цивільних кацапів на їхній території? А що на це каже міжнародна спільнота?
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22.04.2022 03:46 Відповісти
звичайний захват заложників терористами . Ще потребують чемодан баксів і вертоліт
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22.04.2022 04:56 Відповісти
Значит на фронте зсу пленных брать не будут. Раз клоуны их меняют на гражданских. Це зрада Чи ще ем
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22.04.2022 05:51 Відповісти
Снова меняем военнопленных на таксистов. Как эти зеленые уроды задолбали
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22.04.2022 07:50 Відповісти
Снова меняем военнопленных на таксистов. Как эти зеленые уроды задолбали
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22.04.2022 07:50 Відповісти
Снова меняем военнопленных на таксистов. Как эти зеленые уроды задолбали
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22.04.2022 07:50 Відповісти
Кто говорил,что власть во время войны критиковать нельзя?Их нужно было гнать сразу после начала войны.Но у нас 73% вумных.Никого не смущает тот факт,что списка обмена военнопленных не показуют?Юг Украины,Мариуполь сдали.Сколько еще надо срать на головы 73% вумным,чтоб они прозрели?
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22.04.2022 10:01 Відповісти
Лише військових на військових!
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22.04.2022 13:22 Відповісти
Це ця *******, яка афішувала про запуск шатлів до кппв чонгар, і під цей шумок було там все розміновано (а зараз валять все на зрадника - сбушника, наче то він сам все провернув)?
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22.04.2022 14:33 Відповісти
Херсон сдали местные предатели, разминировали и дали спокойно войти, никаких 1 на 10 обмен не должен быть
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22.04.2022 16:19 Відповісти
 
 