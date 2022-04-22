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Держдеп прокоментував санкції РФ проти США: Заслужити гнів Кремля - це винагорода

прайс,нед

У США вважають за винагороду запровадження Росією санкцій проти державних і громадських діячів, журналістів та бізнесменів, які підтримують Україну та розкривають правду про звірства росіян.

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маю сказати, що це не що інше, ніж винагорода – заслужити гнів уряду, який обманює власний народ, чинить жорстокість у своїх сусідів та прагне створити світ, де свобода та право вибору стають вигнанцями", - пояснив він.

Прайс наголосив, що сприймає за честь можливість розділити таке вороже ставлення з боку Кремля із колегами в уряді, а також журналістами, які докладають неймовірних зусиль, коли розкривають правду про криваві злодіяння РФ в Україні.

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Топ коментарі
+18
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22.04.2022 01:42
+14
"Бідні", через санкції раші, не зможуть скористатися рубльовими рахунками і помруть з голоду! 😁😂
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22.04.2022 02:28
+14
Кацапи просто смешни в своїх санкциях. Во все остальном-уродливи и омерзительни.
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22.04.2022 02:29
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22.04.2022 01:42 Відповісти
Ахаха, санкції москволапєй проти США, чим більше таких бумерангових санкцій, тим швидше вся всрасєя, потоне у своєму ж лайні
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22.04.2022 02:21 Відповісти
"Бідні", через санкції раші, не зможуть скористатися рубльовими рахунками і помруть з голоду! 😁😂
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22.04.2022 02:28 Відповісти
Кацапи просто смешни в своїх санкциях. Во все остальном-уродливи и омерзительни.
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22.04.2022 02:29 Відповісти
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22.04.2022 03:49 Відповісти
Бідні англійці, американці і канадці не зможуть поїхати в Зажопинськ поїсти млинців з лопати, подивитись на сталактити з гівна, Заодно і на півнів з того ж матеріалу. Боже, Яке горе!
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22.04.2022 05:35 Відповісти
Параштанці, знімайте штани, їжак готовий...
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22.04.2022 06:31 Відповісти
⚡️ Госдеп США назвал заявление Путина и Шойгу по взятию Мариуполя дезинформацией.

«Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции в Мариуполе», - заявили в Вашингтоне.
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22.04.2022 06:52 Відповісти
схоже, дідусь Байденко має намір знищити новопосталу імперію зла..., подібно до тої, якої не стало в 1991-му році.
Інша проблема, чи збережеться при цьому Україна... Чи, вірніше - до знищення касапоімперії...
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22.04.2022 07:45 Відповісти
в часи СРСР була така приказка - "если США нас хвалят, мы что-то делаем не так, а если бесятся - мы на правильном пути". Теперь вона з точністю навпаки демонструє її дію на скигливих шавках москви.
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22.04.2022 10:34 Відповісти
 
 