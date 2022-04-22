Ми готові евакуювати людей з районів, які перебувають під постійними обстрілами, - Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов пообіцяв допомогти евакуюватися людям, які живуть у тих районах міста, які перебувають під постійними обстрілами ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні увечері 21 квітня.

"Хочу звернутися до всіх жителів Північної Салтівки, П'ятихаток, інших районів, які знаходяться під постійними обстрілами російського агресора. Так, нелегко, але ми готові вас евакуювати. Дуже прошу вас, ухваліть рішення зберегти свої життя. Ми вас вивеземо і поселимо в нормальних умовах", - сказав Терехов.

Він не уточнив, куди саме пропонує евакуювати цих людей. Але раніше Терехов говорив про те, що харків'ян, які погодилися виїхати з районів міста, що постійно обстрілюються, розміщують у дитячих садках, школах і будинках інтернатах.

Мер також вкотре закликав містян без необхідності не залишати укриття та бомбосховища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків'янам, які перебувають під цілодобовими обстрілами, радимо виїжджати в безпечніші місця, - Терехов